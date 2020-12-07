Украине быть? Pro ent contra

Аргументы Недели → Мнение 13+

7 декабря 2020, 18:39 [ «Аргументы Недели», Сергей Платонов, юрист, писатель ]

Фото: cоцсети

Церковные, идеологические и языковые особенности населения Запада, Центра и Юго-Востока Украины общеизвестны. И сами по себе эти различия не способны радикально разъединять народ. Но вместе, почти идеально накладываясь друг на друга, да еще подпитываясь противоположными интересами мощных региональных политических и деловых кланов, они препятствуют созданию прочного государственного порядка и формируют оголтелый национализм. И эти различия за годы независимости не сгладились, а обострились до состояния гибридной гражданской войны.

В то же время США, Германия и Польша, эти наиболее опасные и явные враги России, довольно умело используют бандеровское воспаленное самосознание для формирования чувства ответственности Москвы за все беды украинцев. И на базе этой воспаленности в течение двух десятков лет коллективный Запад последовательно и не без успеха создает из Украины передовой натовский кулак для вооруженного удара по России. С 2018 по 2021 год военный бюджет Украины вырос с 6 млрд. до 10 млрд. долларов США (для сравнения военный бюджет Грузии с 2004 по 2008 год, год нападения на Южную Осетию и российских миротворцев, вырос с 90 млн. до 1 млрд. долларов США). Все это позволяет сделать фундаментальный вывод Сontra («против») перспективы существования единого государства Украина в границах и формате современной ее территории. А также вывод Pro («за») неотложность контрмер по упреждению такого удара, вплоть до принудительного переучреждения украинского государства как единственный и возможный для России способ в условиях крайней необходимости.

Итак, ответ на вопрос, поставленный в заголовок «Быть или не быть Украине?», не только назрел, но и перезрел. Это уже понятно каждому российскому недорослю. Поэтому было бы крайне целесообразным, чтобы российский Совет Безопасности, исполнил свою функцию по предотвращению «внешних угроз» (п. ж) ст.83 Конституции), в части разработки решительных и эффективных способов пресечения стремительно растущей военной угрозы народам России с территории Поднепровья. И тем самым дал ответ на вопрос из заголовка. А он, повторимся, по нашему убеждению, таков: «В том виде, как в настоящее время, у этого политически проблемного и юридически недееспособного государства, а потому крайне опасного для России, будущего нет!». Нельзя более позволять, руководимому опасно деградирующим Западом, оккупационному бандеровскому режиму не только безнаказанно издеваться над соотечественниками на Юге и Востоке, российскими журналистами, дипломатами и представителями власти, совершать систематические и публичные, в том числе на международных площадках, оскорбления национального достоинства российского государства и его народов. А также продолжать физический геноцид и чистки русского населения Донбасса (более 10 тысяч погибших от «рук» киевской хунты и тысячи политзаключенных по этническому признаку) и геноцид языковый в отношении более 20 миллионов русских в остальных регионах Украины - запрет на изучение и использование родного языка. Мы не можем вести себя как банановая республика. Такая ситуация чревата самыми негативными последствиями для судьбы нашего Отечества. И это не плод незрелых или досужих суждений диванных стратегов. Автор записки долгие годы жил в Киеве. В том числе служил в органах КГБ, преподавал историю государства и права в вузах Киева. И потому эта записка-результат как непосредственного наблюдения украинских реалий, так и кропотливого анализа трудов по истории Руси-Украины Костомарова, Грушевского, Аркаса, современной украинской внутриполитической и внешнеполитической обстановки.

История так распорядилась, что наша прародина Киевская Русь, как и впоследствии Византия, пала под натиском крестоносцев и долгие годы (1340 – 1770) пребывала в польско-литовском «плену». Пока не была освобождена из него поднявшимся на северо-востоке Владимиро-Суздальским, впоследствии Московским государством-верным продолжателем христианско-православной традиции. К сожалению, за годы пленения и впоследствии, на территории бывшего Галицко-Волынского княжества успел сформироваться, стойкий и чуждый русской народности, субэтнос под самоназванием «украинцы», впоследствии переросший в гиперактивную русофобскую греко-католическую колонну, под известным теперь названием «бандеровщина», которая как раковая опухоль, все более негативно влияет на интеллектуальное здоровье населения всего Поднепровья. В этом смысле очень показателен факт непременной бандеризации практически всех руководителей поднепровских территорий. Причем независимо от политических режимов. Только мудрейший Владимир Щербицкий и недалекий Янукович избежали этой участи. Перерождение президентов-евреев Порошенко и Зеленского в более оголтелых бандеровцев, чем сами галичане, разумному объяснению не поддается.

Известно, что в январе- марте 1654 года акция «Вызволеня руськой народности из польско-литовського полона» была закреплена бессрочным Актом (Январские и Мартовские Переяславско-Московские статьи), которым поднепровское население, кроме части Правобережья и Галичины, обязалось «быть вечными подданными его царскому величеству всероссийскому и наследникам его». Подчеркнем это был не временный союз, а вхождение в российское подданство навсегда. Только на таких условиях царь Алексей и Боярская дума, согласились на шестилетнюю просьбу Богдана Хмельницкого нести все тяготы и обременения, связанные с претензиями на эту территорию Польши и Турции.

Утрата населением Галичины русской идентичности усугубилась ее вхождением в 1772 году в состав Австро-Венгрии в результате 2-го раздела Польши, а впоследствии передачей в состав Польши (1920-1940 годы) по итогам 1-й мировой войны.

Мы, россияне, перманентно расточительны, нерешительны и непредусмотрительны во внешних делах. Приведу некоторые примеры.

Военная помощь Москвы австрийским Гасбургам в подавлении венгерского восстания в 1849 году. Кроме солидарности монархий абсолютно непонятно зачем. В то же время русины, живущие в пределах Австро-Венгрии и страдающие от притеснений Вены, не получили ожидаемой помощи от русских войск, пришедших с походом в ареалы их проживания. Что породило глубокую обиду на Москву, ставшую почвой для формирования первичной русофобии в виде воинствующей украинизации.

Январь 1878 года – русские войска на окраинах Константинополя. Османы капитулировали. Однако, нерешительность царской власти не привела к занятию города, установлению контроля над Босфором и освобождению Святой Софии из турецкого плена. И теперь снова, как и тогда, продолжаются пока мирные «пляски» с неясным финалом на русско-турецкие темы. Не исключено, что впереди новая Крымская компания, но с украинским протурецким элементом.

Крупнейшая ошибка-создание в 1918-1919 годах большевистской Москвой Советской Украины с присоединенными к ней российскими Донбассом и Новороссией, чтобы «разбавить мелкобуржуазную Украину пролетарским элементом Криворожско-Донецкой республики». Ведь никогда ранее государства Украина на этих землях не было. Тем более с выходом к Черному и Азовскому морям. Так Ленин не только незаконно подарил Украине восточные и южные регионы, но также «отрезал» Крым от РСФСР, а Сталин «прирезал» западные регионы, чем заложили под отношения братских народов «фугас» огромной силы. Таким образом, учредителем Советской Украины и ее преемницы Украины современной, является Российская Федерация (!).

1939 год-присоединение (освобождение) русофобской Галиции (Западной Украины) к СССР и включение ее в состав Советской Украины было еще одним и может быть наиболее роковым ходом большевистской внешней политики для будущего СССР. Именно галичане составили в лихие 90-е 20 века передовой отряд в операции по «захвату» Киева и отделения его от Москвы.

И уже теперь в 21 веке продолжаем наступать на те же «грабли».

Январь-февраль 2014 года- очередная нерешительность Москвы по использованию выгодной ситуации в связи с очередным госпереворотом («Евромайдан») в Киеве для возвращения Новороссии и Малороссии.

21 февраля 2014 года представитель России Лукин на переговорах президента Януковича с уличной оппозицией со странной мотивацией «не было уверенности в реализации итогового документа» от его подписания отказался. Это нелепое бездействие не позволило России решительно и «законно» вмешаться в ситуацию после коварного срыва уличной оппозицией договоренностей о проведении досрочных выборов президента и Верховной Рады.

2 мая 2014 года в Одессе пришлые и местные бандеровцы варварским способом погубили около 50 граждан-патриотов сторонников России. Москва не использует и это событие никаким образом. То есть, просто промолчала.

25 мая 2014 года при живом президенте Януковиче проводятся незаконные выборы президента Украины. Побеждает бандеровец Порошенко, но Москва заявляет о признании выборов.

Июль 2014 года- еще один удар по сознанию сторонников перехода Новороссии под «руку» Москвы –было позволено позорно и бездарно сдать нацикам освобожденный Славянск (!).

В сентябре 2014 и феврале 2015 годов Россия спасает режим Порошенко от разгрома силами ДЛНР подписанием, подготовленных «на коленке», Минских соглашений. Эти, хотя и корявые, Соглашения должны были быть исполнены до конца 2015 года. Но в силу какой-то непонятной политической инерции, Россия продолжает обсуждать их «исполнение» в рамках Нормандского формата.

В апреле 2019 года Украина денонсировала Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией, в котором была определена государственная граница между нашими странами и тем самым открыла возможность для ее пересмотра в одностороннем порядке. Но мы опять бездействуем.

Перечень подобных событий можно продолжать, если недостаточно упомянутых, чтобы признать, что так вести внешние дела, особенно связанные с национальной безопасностью, непозволительно.

И, все-таки. Было время разбрасывать камни. Теперь пора их собирать. Целесообразно предпринять немедля меры по переучреждению украинского государства, учрежденного, как мы установили, Российской Федерацией! Для этого необходимо:

Совет Безопасности рекомендует Федеральному Собранию принять решения:

а) О возвращении Новороссии в состав России путем отмены незаконного решения советских властей 1919 года о передаче ее территории в состав УССР (Харьковская, Донецкая, Луганская, Днепропетровская, Запорожская, Херсонская, Николаевская и Одесская области);

б) О возвращении Малороссии в состав России - по праву бессрочных Переяславских статей 1654 года (Черниговская, Сумская, Киевская, Черкасская и Полтавская области, а также Киев-выкуплен у Польши по бессрочным договорам в 1676 и 1686 годах). Хватит, погуляли и домой.

Объявляется, что Галиция (Львовская, Ивано-Франковская и Тернопольская области) самоопределяется по собственному усмотрению. Также с Черновицкой и Закарпатской областями. Объявляется, что Украина как парламентская республика и фактически независимое государство-член ООН, будет нами признано из 6 областей (Кировоградская, Винницкая, Житомирская, Хмельницкая, Ровенская и Волынская) со столицей в Виннице, после вхождения в состав СНГ – содружества независимых государств (в настоящее время Украина в СНГ не входит, как страна, не подписавшая его Устав), с признанием главой государства Президента России и отношениями с Россией по типу Великобритании с Канадой, Австралией, Новой Зеландией (доминионы) и другими государствами Содружества, в которых английский монарх является главой этих государств. Временным парламентом-правящей силой Доминиона, могла бы стать часть современной Верховной Рады из депутатов «Оппозиционного блока». Временным премьер министром - мог бы быть авторитетный на Украине и в России политик Виктор Медведчук. Советом Федерации и Президентом России эти решения передаются в Верховную Раду Украины с требованием об их признании в установленный Москвой срок. В последующем в Киев направляется Генерал-губернатор. С последующей передислокацией в Винницу –новую столицу Украины. Принятые решения и предложения должны быть опубликованы для сведения народов России и Украины.

Готово ли население Новороссии, Малороссии, Буковины и Закарпатья, иных регионов к такому радикальному изменению своего политического статуса?

Отвечаем, что не только готово, но и долгие годы ждет от Москвы ясных сигналов о неотложных юридических действиях российского государства на высшем законодательном уровне по предотвращению угроз для выживания населения Юго-Западной Руси-Украины и безопасности Руси Московской-России. Президентские выборы 2019 года и местные-2020 года убедительно показали, что более 70% активного украинского населения примет любое решение, которое приведет его к освобождению из бандеровской оккупации. Утверждаю также, что именно в данное время все слои и категории граждан наиболее подготовлены ходом всех предыдущих трагических событий к переучреждению страны на естественно сложившиеся ареалы проживания. Для Новороссии-это возврат по примеру Крыма к ситуации до 1919 года, когда их без «спроса» бросили в качестве хвороста в костер мировой пролетарской революции. Вспомним еще ленинское: «Без пролетариата Донбасса и Криворожья селянская Украина не способна к построению социализма». Малороссия никогда не желала и не желает становиться придатком Галичины. Для Буковины и Закарпатья это шанс воссоединения с близкими по родству Румынией и Венгрией. А буйная и насквозь бандеровская Галиция (9 из 10 галичан считают себя бандеровцами) тоже сможет наконец-то окончательно «объевропеиться без восточного промосковского украинства».

Население из 6 вышеперечисленных областей будет иметь надежную перспективу в качестве легитимного государства если оформится в предложенный статус Доминиона, также как это произошло в 1918 году при Петлюре и Винниченко.

С целью демонстрации ответственного поведения России, как члена международного сообщества, о всех принятых решениях и мерах в отношении Украины, в удобный момент, с учетом требований статьи 51 Устава ООН, сообщается Совету Безопасности. Крайне желательно проведение предварительных консультаций с руководством Китая.

Остается вопрос, а какова цена предлагаемых действий? Она минимальна. В худшем случае утрата Зеленского. И то от испуга. По-крупному счету, история и международное право на нашей стороне. Ведь в условиях крайне опасных враждебных проявлений одного государства в отношении другого государства, а именно:

неоднократных действий диверсионных групп Украины против граждан и объектов инфраструктуры на территории России;

прорыва украинских военных кораблей через российскую государственную границу; обстрелов украинскими военными российских приграничных территорий;

наращивания вооруженных сил Украины с одновременным отказом от безъядерного статуса (Будапештского меморандума) и планами вступления в НАТО;

постоянных заявлений украинских политиков о приготовлениях к военным походам на Москву и Крым;

систематических провокационных с угрожающими маневрами флота США в Черном море и полетов боевых самолетов НАТО и создания двух военных баз США у границ России;

недвусмысленно направленного против российского Крыма украино-турецкого соглашения о военном сотрудничестве и многого другого.

Все это и создало ситуацию крайней необходимости, при которой любое ответственное государство имеет право и обязано устранить внешние угрозы своей безопасности всеми доступными ей средствами на основе права на самооборону, предусмотренного статьей 51 устава ООН. В разработанных Комиссией ООН по международному праву, в развитие статьи 51, рекомендациях, также подчеркивается, что в состояние самообороны входят любые контрмеры государства, вызванные реальными и тяжелыми угрозами безопасности, то есть противоправным поведением другого государства.

Кроме этого, отмеченный выше масштабный физический геноцид (более 10 тысяч погибших русских Донбасса) и языковый геноцид русского населения Украины (лишение права на родной язык половины всех украинских граждан) не может и далее оставаться безнаказанным. И в первую очередь в отношении организаторов и руководителей геноцида- Турчинова, Парубия, Авакова, Порошенко и др. деятелей правонацистской идеологии. Тем более, что международными исследовательскими центрами признано, что Украина является одним из основных центров распространения неонацизма и поэтому с контрмерами необходимо спешить, пока не произошло единения нации вокруг фашистских идей (в Германии это произошло за 14 лет). В противном случае предлагаемые выше решения и действия без силовой денацификации окажутся бессмысленными.

Потому в качестве наипервейшего шага по реализации вышеизложенных и подобных предложений необходимо предварительно принять Постановление Государственной Думы о признании на Украине государственного геноцида русского населения и учреждении соответствующего Одесского специального антифашистского трибунала!!!

И самое важное. Изложенный план переучреждения Украины отрежет ее от бассейна Черного и Азовского морей. И она надолго, если не навсегда, потеряет привлекательность для натовских стратегов.

P.S. Убежден, против этих предложений разумных аргументов нет. Есть только та самая сверх- осторожность, которая может в будущем обернуться для России тяжелейшими людскими и материальными утратами, если теперь не свершиться то, что назрело и перезрело. И в срок до возможного вступления на должность президента США «украинского адвоката» Байдена.

Будет ли при этом нанесен вред интересам Украины? Конечно будет, поскольку преобразования такого рода не могут проходить без негатива. Но, народ Поднепровья должен осознать, что, если оставлять все как есть, в Украине случиться полномасштабная, опасная для населения страны и соседних государств, гражданская война, по сравнению с которой этот негатив покажется цветочками. Достаточно вспомнить «Руину» второй половины 17 века. Кто ее пресек, османы, поляки, шведы, московиты? Правильно, Московское царство!