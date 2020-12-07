На первом месте у него была правда жизни. Памяти Всеволода Вишневского​

Аргументы Недели → Мнение 13+

7 декабря 2020, 13:53 [ «Аргументы Недели», Вадим КУЛИНЧЕНКО, капитан 1 ранга в отставке, публицист ]

Всеволод Вишневский

Писатели уходят в мир иной, но их произведения остаются. Мнения о них и об их произведениях меняются со временем, но нельзя отрицать того, что след остаётся в памяти людей. Осталась такая память и о Всеволоде Витальевиче Вишневском (1900-1951), писателе, драматурге, журналисте, прожившем короткую и яркую, не только писательскую, но и боевую жизнь первой половины 20-го века.

Родившийся 21 декабря 1900 г. в Петербурге в дворянской семье, он в 14 лет ушёл юнгой на Балтийский флот. Шла первая мировая война. Прошёл всю войну, получил Георгиевский крест 4-й степени и две Георгиевские медали. Приобрёл настоящий жизненный опыт, который определил всю его дальнейшую жизнь.

Приняв в 1917 г. Революцию, участвовал в Гражданской войне на стороне большевиков. Эта страшная война стала основным стержнем в его творчестве. Печататься он стал в 1920 г., опубликовав заметку о случае из жизни в газете «Красное Черноморье». В 1930 г. попал в большую литературу, написав пьесы «Мы из Кронштадта» и «Оптимистическая трагедия» (1933). Впоследствии эти пьесы были экранизированы, и первый фильм по популярности соперничал с «Чапаевым», а «Оптимистическая трагедия», отснятая в 1963 г., была удостоена приза на Каннском кинофестивале «За лучшее воплощение революционной эпопеи» и разобрана на цитаты – «А где вожачок? Его ещё изжога мучила. – Теперь больше не мучает! Кокнули вожачка. Сволочью оказался!».

Пройдя дорогой фронтового военного корреспондента финскую 1939 г. и Великую Отечественную в Ленинграде войны, он с 1944 г. стал редактором журнала «Знамя», а «толстые» журналы тогда имели вес. Это с его подачи в журнале впервые появились главы книги В. Некрасова «Сталинград» (впоследствии «В окопах Сталинграда»), а имя автора было даже внесено в список на Сталинскую премию. Он не побоялся опубликовать в журнале и стихи А. Ахматовой. А за публикацию повести Э. Казакевича «Двое в степи»(№5-1948), журнал был подвергнут гонениям, а сам В. Вишневский снят с работы.

Так что, характеризуя Всеволода Вишневского, как советского писателя, верой и правдой служившего режиму, нельзя не признать и его несогласий с властью. Всё-таки на первом месте у него была правда жизни.

Всё творчество В. Вишневского проникнуто пафосом революционной борьбы. Сегодня уже нет таких писателей, тем более драматургов. Идёт перелицовка старых пьес, а нового не рождается. Читая современных писателей, таких, например, как Захар Прилепин или Дмитрий Быков, понимаешь, что они только повествуют, но нет у них ни пафоса, ни задора. Нет, это не Вишневские и Соболевы!

У советской литературы есть чему поучиться, а между тем её почему-то отвергают и замалчивают, выбрасывая золотые яйца из корзины…. А где же преемственность?

Начатый в конце жизни Вишневского роман «Война» был незакончен, а ему было что сказать. Он прошёл четыре войны, и какие. Он знал их изнутри. Имел множество боевых наград….

Умер 28 февраля 1951 г. в Москве и упокоился на Новодевичьем кладбище (участок №2).