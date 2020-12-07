Чубайс – как гений-злодей

7 декабря 2020, 10:24[ «Аргументы Недели», Писатель Сергей Платонов, Москва ]
«Мне не стыдно за результаты работы Роснано». Так этот гений-злодей прокомментировал свою отставку с поста главы убыточной госкорпорации. Верно сказал. Чтобы было стыдно, надо иметь совесть. А ее у него не было никогда. Как у всякого социал-дарвиниста.
Теперь его определили ответственным за связи с международными организациями. И за развал этих связей ему тоже не будет стыдно. Чубайсу вообще не стыдно за все, что он угробил (фальшивые выборы Ельцина в 1996 году, имущество огромной страны, энергетику, наносферу и т.д.). Поскольку гробовщики по определению не могут сострадать. Неужели и те, кто его продвигают, не имеют стыда?
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