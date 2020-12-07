В обществе теория об искусственном происхождении коронавируса по прежнему популярна​

Аргументы Недели → Мнение 13+

7 декабря 2020, 06:52 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Заражённых по всему миру уже 65 миллионов человек. Если так пойдёт и дальше, то в скором времени нас ждёт новость о 100 миллионах людей, подвергшихся инфицированию «ковидом». К сожалению, темпы роста заболеваемости не спадают. Более того, медики выявляют всё новые и новые мутации «уханьской пробирки». В Китае же до сих пор продолжают игнорировать тему об искусственном происхождении вируса. Учёные всё так же «вешают лапшу на уши» заявлениями о панголинах и летучих мышах, из-за которых якобы случилась пандемия. Но то, что многие эксперты с мировыми именами не раз говорили про рукотворность, почему-то полностью игнорируется большей частью инфо-компаний. К тому же вести об этом не слишком распространяются даже по сети. Все заявления вирусологов об искусственности «ковида» отчего-то попросту затёрлись и нигде более не появляются, как впрочем и сведения 2015 года о серьёзных коронавирусных испытаниях.

Среди простых людей теория о рукотворности вируса по-прежнему популярна. Нынешний Covid-19 действительно покрыт завесой тайны. Он появился в Китае ещё в ноябре 2019 года. И только 31 декабря КНР официально сообщили в ВОЗ о начале эпидемии. Ноябрь и декабрь прошлого года стали фатальными для всего человечества, но сами люди ещё об этом не знали. Как выяснилось позже экспертами, вирус попал в воду европейских стран ещё в декабре 2019 года. Всё это очень напоминало банальный подброс вредоносных веществ в канализацию. Никто не отменял факта биологического терроризма. Да и вообще, вся эта пандемия могла быть тщательно спланирована неизвестными экстремистскими организациями. Если эти загадочные создатели «ковида» рассчитывали переделать мир, им это удалось. Планета изменилась, а вместе с ней всё человеческое общество, и далеко не в лучшую сторону.

Мы уже пережили годовщину существования Covid-19. Где-то в конце ноября вирус отпраздновал свой «день рождения». И пока что, он всё ещё «навеселе», видимо никак не «отойдёт от празднества». Слава Богу, что с ним активно борются по всему миру. Уже немало государств объявили о создании вакцины. Но тем не менее, злополучный «ковид» всё продолжает заражать население планеты. Экономика уже серьёзна напряжена, и аналитики пророчат в 2021 году новый гуманитарный кризис. По словам директора продовольственной программы ООН, этот кризис может быть худшим за 75 лет, или проще говоря, за столетие. Рассчитывать на скорейшее избавление от вируса явно не стоит. Учитывая последние данные, борьба за место обитание на нашей планете продлится ещё, как минимум, весь следуюший год. Но будем надеяться, что хотя бы в 2021 году мы наконец-то узнаем все тайны происхождения «ковида» и перестанем гадать на эту тему.