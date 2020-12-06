«Там ему и место». Блогера Reeflay отправили в СИЗО, и вскоре его судьбу решит закон

Аргументы Недели → Мнение 13+

6 декабря 2020, 20:43 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Стример и психопат Reeflay (он же Стас Решетников) наконец-то отправился на «заслуженный отдых» в СИЗО. Там он проведёт, по меньшей мере, два месяца. Потом ему озвучат приговор.

Скорее всего, приговор не будет мягким, так как человек без жалости и совести убил собственную девушку. Возлюбленная поругалась со стримером в прямом эфире, за что была выброшена на улицу в одной верхней одежде. Четыре часа на открытом холоде стали для неё смертельными. Перед тем, как выгнать на улицу девушку, Решетников жестоко избил её. У неё диагнострировали черепно-мозговую травму и множественные гематомы. Когда Reeflay всё же открыл дверь и захотел впустить подругу домой, та была уже мертва.

Жестокость и бессердечность блогеров порою поражает. Люди, явно привыкшие к лёгким деньгам и супер-репутации в интернете, давно лишились всего, что делало их представителями людского рода. Большая часть блогеров ничего не умеет, кроме как оскорблять других, причём нередко безосновательно. Психическая нестабильность Reeflay отчётливо показала, что за блогерами в нашей стране нужен глаз да глаз. Стримы, устраиваемые Решетниковым, тоже были полны разного «трэша» и вызывали бурю недоумения. Многие россияне готовы просить судей не применять никакого милосердия по отношению к этому человеку. Ведь Reeflay за свои многочисленные преступления действительно достоин тюрьмы. Его действия привели к смерти другого человека и разрушили судьбы других. До этого он впрочем тоже занимался насилием и унижением. В общей сложности, вся деятельность этого блогера полна разного рода аморальностей.