Борьба Ричеза и Икса в старом каноне. История Батлерианского Джихада в мире «Дюны» поначалу была совсем другой

Аргументы Недели → Мнение 13+

6 декабря 2020, 11:57 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Ричез – одна из индустриализированных и технологически развитых экзопланет во вселенной «Дюны». Конечно её наука не дотягивает до уровня Икса, но всё же технологии этой планеты отмечаются, как весьма продвинутые. Самое интересное, что по данным Фрэнка и Брайана Герберта, Ричез не раз конкурировал с жителями Икса. И это не удивительно, ведь планеты находились в одной звёздной системе – Альфа Эридана. Ричез был ближайшим соседом Икса. Ещё интересно то, что Икс когда-то был провинцией Ричеза, но потом отделился от его владений и создал подобие собственного государства. Ричез и Икс стали имперскими поставщиками технологий после вхождения их в состав галактического объединения людей. Столицей планеты считается город Лугдунум. Население Ричеза составляет 2 миллиарда человек.

Многие из нас уже вовсю читали Брайана Герберта и Кевина Андерсона. Там Ричез – один из Синхронизированных миров межгалактической империи Омниуса, машинного божества. В продолжениях саги о «Дюне» Ричез снова получил технологическое преимущество и даже заключил союз с Досточтимыми Матронами, новыми повелительницами галактики после эпохи Атрейдесов. Дом Ричез некоторое время сотрудничал с Атрейдесами. Его представительница, Елена Ричез, была замужем за герцогом Паулем Атрейдесом, отцом Лито и дедом Пауля Муад-Диба. Мы привыкли к совсем иной истории этой планеты. К тому же фанаты сеттинга уже давно разделились на две группы – последователей Фрэнка Герберт и его каноничности, и поклонников творчества Брайана, где всё немного иначе.

Мало кто знает, что согласно раннему канону вселенной, одобренному Фрэнком, история Батлерианского Джихада была связана непосредственно с борьбой Ричеза и Икса. Ни о каких сверхразумах и машинных империях тогда не было речи. Согласно старым наработкам, когда-то Икс был полностью подчинён правительству Ричеза. Жители планеты не желали подчиняться своему более высокоразвитому соседу. Иксианцы восстали и свергли губернатора, поставленного Ричезом. Позднее они обнаружили, что на Ричезе проводятся запретные эксперименты, связанные с созданием людей-роботов. К тому же повстанцы выяснили, что их соседи занимаются разработкой сложнейших самопрограммирующихся машин. Бесчеловечные опыты над живыми существами породили Джихад. Серена Батлер, возглавившая его, была отнюдь не дочерью вице-короля Лиги Благородных, а одной из представительниц народа Икса.

Джихадистам удалось разгромить войска Ричеза и прекратить эксперименты над людьми. Ричезцы были повержены. Иксианцы уничтожили все машины на планете. Джихад распространился не только на Ричезе, но и на всех окрестных мирах. Он охватил многие регионы галактики. В течение двух веков Ричез пустовал. Но позднее, иксианцы всё же заняли эту планету и начали осваивать её производство для создания собственных механизмов. В результате договор между правительством Икса и Падишах-Империи, заключённом во время правления Саудира I, Икс и Ричез стали поставщиками технологий для имперского режима. Население Ричеза уже не состояло из исконных обитателей. Место прежних владетелей заняли иксианцы. Вот каким именно был Батлерианский Джихад, одобренный Фрэнком Гербертом. И вот как, собственно говоря, изменился канон со времён смерти великого писателя.