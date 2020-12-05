В Великобритании начинается вакцинация от COVID-19, но до победы над вирусом ещё далеко

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5 декабря 2020, 22:50 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Несмотря на все должные меры противодействия, коронавирус в Великобритании всё ещё активен. Вторая волна пребывает в самом разгаре. На данный момент в стране зарегистрировано 1 705 970 заболевших. 61 014 пациентов не справились с вирусом и умерли от осложнений. В основном, это очень пожилые люди, инвалиды и те, у кого слабый иммунитет. Также от вируса очень страдают обладатели сердечно-сосудистых заболеваний. Медики активно работают и борются за жизнь пациентов. Между тем, сами британцы уже устали от ограничений и коронавирусной обстановки. Однако ничего с этим поделать не могут.

Буквально недавно (в прошедшую среду) Британия официально сертифицировала вакцину от COVID-19. Её основными разработчики являются такие компании, как Pfizer и BionTECH. Вакцинацию по всему государству запланировали на весну 2021 года. Заместитель главного врача Англии Джонатан Ван Там считает, что о победе над «ковидом» ещё долго не стоит думать. Предстоит ещё много тяжёлых и изнуряющих «военных кампаний» против разрастающейся угрозы. «Вирус может сохраниться как сезонная проблема», - заявляет Ван Там, «А вместе с ним сохранятся маски и санитайзеры. Не нужно испытывать излишний оптимизм и полагать, что борьба окончена».

По загадочным данным Яндекс статистики, общее количество вылечившихся составило 3648 человек. Согласно сведениям Coronavirus-Monitor, выздоровело в Британии ноль человек. По необъяснимым причинам, статистика оправившихся пациентов в Англии подаётся неправильно на российских инфосайтах.