«Давай поженимся» - это серьёзно. Как я участвовал в одном из главных шоу Первого Канала

Аргументы Недели → Мнение 13+

5 декабря 2020, 21:54 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: личный архив

Продюсер позвонил через несколько дней. Вначале меня хотели выставить одним из трёх женихов. Я сразу же сообщил о своих приоритетах, особенностях и желаниях. К тому же подробно рассказал, какие девушки мне нравились. Мне всегда нравились женщины старше. В первую очередь им всегда интересно общение, а не что-то низменное. Посему я всегда умел общаться с девушками (особенно из других стран), которые были старше меня на много лет.

Женщинам после 30 уже не всегда нужен альфа-самец с тугими мускулами и жёсткой харизмой? Как правило, в этом возрасте они выбирают интеллект. Забегая вперед скажу, что это подтвердила Лариса Гузеева в процессе съемки. Ещё я поставил условие об отсутствии в избраннице меркантильности. Меркантилизм – это всегда плохо. Это означает то, что человек с тобою строит отношения из-за внешних факторов. Если внешние факторы исчезают (а это случается нередко), то партнёр просто уходит и оставляет тебя одного. Женщинам после 30 это, как правило, не свойственно. Многие из них предпочитают духовный рост. Мускулы, деньги, тачки, статусы и прочее – больше для развязных красоток, которым слегка за 20.

фото: личный архив

Вначале был шанс поучаствовать в борьбе за одну леди за 30 лет. Но потом сообщили, что мне, как человеку из «непростого» семейства в России, лучше будет поучаствовать в роли жениха. Я согласился, сказав при этом, что ценности у меня остаются те же самые. Мне сказали, что бы выбрал, кого то в качестве поддержки и я решил пригласить отца. После нескольких звонков с продюсерами и режиссёрами канала и многих часов анкетирования, заветный день моего участия наступил. Дело было в начале ноября этого года. Я знал, что «операция» предстоит серьёзная. Надо было настроиться и морально подготовиться к встрече с невестами. Мне сообщили, что в качестве одной из невест должна была присутствовать девушка из Японии, но потом выяснилось , что она не смогла приехать на съемку. Во второй половине дня 3 ноября за мной уже прислали машину. Доехали быстро, и у ворот меня встретила машина с представителем компании. Мне выдали пропуск и пригласили пройти на территорию телецентра.

Когда я прошёл во владения, меня встретило несколько девушек-ассистенток из организации. Они тут же провели меня в комнату женихов. Там я встретился с отвязными ребятами из Петербурга, такими же женихами, которые должны участвовать в следующих выпусках. До сих пор помню Дэвида «Клабнику», одного из самых зажигательных рэперов России. Мы поговорили с ребятами о многом, о духовном пути и о прочих делах. Минут 20 обсуждали программу и её особенности. Потом уже снова прибыли девушки вместе с продюсером и повели меня в другую комнату, чтобы хорошенько подготовить к шоу. Мне задали ещё несколько вопросов, ещё раз проштудировали материал, что и ранее по телефону, а затем оставили в небольшой каптёрке. Там я ждал приезда отца. Со мной связался один из местных фотографов, сделал несколько фоток, а потом велел мне ждать приглашения на передачу. Вскоре приехал отец, и не один, а с целым кортежем машин. С ним была его знакомая – Ольга Шубладзе, которая профессионально занимается изготовлением букетов. Цветов, а это были свежие розы, было просто зашкаливающее количество. Госпожа Шубладзе специально сделала тематические букеты, и причём они соответствовали характеру каждой из ведущих. Я даже не ожидал, что их будет столько много и благоухающий аромат свежесрезанных цветов настраивал всех присутствующих на романтический лад. После разговора с отцом нас позвали в студию. Дальше начиналось самое интересное.

Перед шоу я ещё раз отрепетировал вместе с командой канала. Участвовать мы должны были непосредственно с отцом. До сих пор помню, как стоял у закрытой двери и ждал приглашения войти в студию. Там уже собрались все известные личности, такие как Лариса Андреевна Гузеева и сваха программы Роза Раифовна Сябитова. Я знал, что они – очень интеллигентные люди, но при этом требовательные. Я всё же боялся, что скажу что-нибудь не то, и покажу себя не с той стороны. Но к счастью, этого не случилось. Всё прошло, как по маслу. Я был приглашён в студию, вошёл уверенно, без страха, и сразу же поздоровался со всеми. «Рад познакомиться», - сказал я, как будто бы голосом Терминатора из четвёртой части саги. Отец зашел за мной следом, тут же поспешил к ведущим с огромными букетами роз, сказал им комплименты и мы сели в удобные кресла. Лариса Андреевна сразу же начала расспрос. Она была очень вежлива, интеллигентна и обладала невероятной добротой. Сразу видно, что профи. Разговаривала все равно, что добрая тётушка, искренне желающая всего самого светлого своему племяннику. Её доброта действительно была искренней, и как бы кто ни говорил про неё плохо, всё это неправда. Лариса Андреевна – это очень вежливый, интеллигентный и мудрый человек, к словам которой я рекомендую прислушиваться всем.

На программе мы обсудили всё, что только можно: мой опыт в отношениях с девушками, мою любовь к женщинам постарше и проблемы меркантилизма. Разговор зашёл даже про моего горячо любимого дедушку, ныне покойного профессора А. Родникова. Некоторые вещи дополнял мой отец. Он – человек куда опытнее меня, и я старался его слушать. Хотя бывало, что мне хотелось что-то выкрикнуть вперёд, и так сказать, «пролезть вперёд батяни». К сожалению, с Розой Раифовной мы во мнениях не сошлись. Она сказала, что всё-таки имеют главную роль приданое и недвижимость. Я не согласился с ней, сообщив, что являюсь сторонником более духовной любви; такой любви, которая была бы лишена всякого меркантилизма и стремления к потребительству. После диалога с ведущими, надлежало подготовиться к встрече с невестами. А это как раз и было самое интересное. Я долго гадал, какими же они будут, эти заветные 30-40 летние леди. В первую очередь, конечно, я ставил упор на общение. И я с нетерпением ждал, каким же оно в итоге станет. Ждал и всё время надеялся на лучшее. И вот, Лариса Андреевна говорит своим интеллигентным и добрым голосом, «Ну что ж, Александер, идите знакомьтесь с первой невестой». Я встал со стула и отправился на сцену.

Первая невеста оказалась писательница с довольно юной внешностью по имени Екатерина. Никогда бы ни поверил, что ей уже 39 лет. Выглядела она на все 25, в общем, на мою ровесницу. Я сразу же поцеловал ей руку, и мы направились со сцены обратно в студию. Там мы побеседовали об её личной жизни. Личная жизнь у неё была бурной, ничего не скажешь. 80 мужчин – это довольно круто. Но ещё круче было, когда речь зашла о списке оргазмов и о целом дневнике романов. Поначалу Екатерина почему-то показалась мне довольно странной. Но всё же потом мне стало чудиться, что она немного приукрашивает свою жизнь. Она очень хорошая и добрая девушка и просто решила слегка преувеличить. В этом мы – писатели, как никогда, сильны. Потом она исполнила представление: вышла на сцену и спела главный хит из «Москва слезам не верит». После сего она поклонилась и отправилась обратно в свою комнату. Отец отрицательно покачал головой. Имел ввиду, что она мне не слишком подходит. Я в целом даже не знал, что и ответить. С одной стороны, у нас много общего, да и возраст как раз мой любимый, но с другой – она показалась мне странноватой, особенно когда начала рассказывать про бурные романы, да ещё и сказала, что хотела бы переспать с моим отцом. Вот зачем мне это всё знать, спрашивается?! А уж про полученные оргазмы – это вообще за гранью. Совершенно не понимаю. Да и не особо интересны эти подробности. Потому я стал готовиться к встрече со второй невестой.

Вторая невеста как раз была по мне. Её звали Надиа, и она была родом из Коста-Рики. Судя по внешности, не только коста-риканка, но и немножко индианка. Она была помладше Екатерины. 32 года – тоже отличный возраст. Внешне очень симпатичная, и тоже выглядела молодо и свежо. Разговаривала она с бурным акцентом. Я сразу же заговорил с ней на итальянском, а она плавно перешла на испанский. Вышло в итоге очень неплохо. Как оказалось, она преподаватель испанского и живёт здесь в Москве. Она рассказала про свою жизнь, правда не слишком акцентировала внимание на избранниках. Мне Надиа показалась очень умной девушкой и сообразительной. Интересно было смотреть в её глаза, просто общаться, слушать её. Она говорила очень интеллигентным голосом, который хотелось слушать постоянно. Потом Надиа мастерски исполнила традиционный танец, что тоже очень понравилось. Эта девушка показалась мне как раз той самой, которую и стоит выбирать. Но оставалась ещё третья невеста. Я похлопал Надии и произнёс итальянское слово «Va bene», хотя по правде, надо было сказать «Bellisimo».

Затем настала очередь встречи с третьей невестой. По правде я ожидал увидеть ту самую японку, о которой мне рассказывали продюсеры. Но нет, она так и не прибыла. Вместо неё вышла тоже очень интересная девушка лет 30. Звали её Оля. «Привет», - сказала она мне, «Я твоя интеллектуальная мечта». «Проверим», - ответил я сухощавым голосом , но при этом улыбнулся. Далее мы, как обычно, прошли в студию и расселись по своим местам. Оля рассказала много интересного, как работала в разных компаниях, как детально изучала историю, как добилась звания зам-директора в крупной фирме. Она всё время поглядывала то в мою сторону, то в сторону папы. Её ласковый взгляд мелькал везде. Оля оказалась довольно живой девушкой. Решила показать сюрприз, которого я и не ждал. Вначале она вышла из студии, а затем появилась уже на сцене в костюме маркизы из века 18-го. Вместе с ней были ещё две девочки. Мне надо было узнать Олю среди всех троих. Я вышел, начал смотреть на них, внимательно изучать, ну и наконец-то коснулся нужной невесты. Олю я нашёл буквально сразу. Кстати, оказалось, что те две девушки вместе с ней – были другими невестами, Катей и Надией.

Далее уже надлежало пережить Момент Истины. А именно – выбрать нужную подругу из всех трёх невест. Задача была достаточно непростой. Мне нравились и Оля и Надиа. Но почему-то Надиа показалась мне более интересной и даже экзотичной. Потому я без колебаний направился в комнату второй. Надиа встретила меня с удивлением. Видимо, не думала, что я выберу именно её. «Ну давай попробуем», - сказал я ей. «Ну, давай попробуем», - теми же словами ответила она. Имеется ввиду, попробуем познакомиться конечно же и продолжить общение. Закончилось всё тем, что мы вышли с Надией. Я отдал всем честь, и занавес закрылся. Передача была закончена. Далее ведущие разошлись по своим делам, и мы остались все на территории студии. Надо было сделать несколько фотографий, так сказать для памяти. Мы стояли и фотографировались на фоне студии: я, отец и все его знакомые, а также продюсеры шоу. Вот только Надию я потом сыскать не мог. Долго бегал по зданию и пытался её найти. В итоге, оказалось, что она просто уехала. Позже, мы разъехались по своим домам, оставив телецентр. Как обычно, прислали машину, которая спокойно довезла меня домой.

На этом шоу действительно все серьезно и редактора проводят колоссальную и кропотливую работу, чтобы подобрать девушек или мужчин, работают с большой базой реальных претендентов со всей нашей необъятной страны, чтобы в конце программы вышла пара и услышала такие простые, но очень заветные слова ведущей – Давай поженимся. Это было одно из самых замечательных событий в моей жизни. Такие дни обычно никогда не забываются. Благодарен всем тем, кто делает такую прекрасную и нужную программу на отечественном телевидении.