Эксперты пророчат человечеству ещё более суровый 2021 год

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5 декабря 2020, 17:41 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

По словам многих аналитиков и экспертов, следующий год может стать ещё более страшным, чем этот. 2020-й уже принёс планете настоящий армагеддон. Коронавирус, войны, катастрофы и бедствия стали символом уходящего года. В 2021-м же может возникнуть небывалый гуманитарный кризис. Об этом недавно заявил директор Всемирной Продовольственной Программы ООН Дэвид Бизли.

Он детально проанализировал все события 2020 года и отметил немалое количество затрат. За последние четыре года во всём мире число голодающих увеличилось до 270 миллионов. А ведь ещё недавно их было лишь 80 миллионов. Более 19 триллионов долларов уже было потрачено на исправление ситуации.

Дэвид Бизли

В 2021 году подобных сумм может не хватить. Экономический спад уже идёт, и количество денег далеко не прибавляется. Бизли отмечает, что следующий год может привести к кризису, которого весь мир не видел 75 лет. Это может быть самый тяжелейший из всех годов для человечества. Но всё же у Бизли есть надежды на благополучный исход. Он рассчитывает на то, что необходимые средства всё-таки удастся собрать, и так кризис не станет фатальным для людей. Дэвид Бизли считает, что все мировые лидеры должны серьёзно задуматься об этом, уделить внимание финансовым проблемам и проблемам голода среди населения. В противном же случае, человечество рискует надолго забыть про долгожданную Эру Процветания на планете.