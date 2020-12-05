Есть ли в «Дюне» инопланетяне?

Аргументы Недели → Мнение 13+

5 декабря 2020, 12:49 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

В соцсетях фанаты Фрэнка Герберта то и дело задаются вопросом, а есть ли всё-таки во вселенной «Дюны» какие-нибудь пришельцы? Червей с Арракиса мы не берём. Это местная кремниевая форма жизни, которая представляет собой животный мир. Речь идёт именно о серьёзных иномирянах с высокими технологиями и космическими кораблями. На самом деле этот вопрос так и оставили без ответа.

Многие «знатоки» из интернета не раз заявляли, что инопланетяне – это Тлейлаксу, которые родом из системы Талим. Но Тлейлаксу вообще не относятся к инородной форме жизни. Это – люди, просто немного другие, так сказать видоизменённые. Вообще большинство прямоходящих созданий в мирах «Дюны», непохожих на людей, создала рука человеческая. В основном Тлейлаксу и являлись создателями всяких «низших» форм жизни, которые предназначались в качестве вспомогательной силы. Называть их инородцами тоже не стоит. Напомним, что Бене Тлейлаксу – настоящие гении в области биоинженерии. В то время, как иксианцы или ричезцы делали упор в основном на кибернетку, даже несмотря на все запреты Экуменической Библии.

У Фрэнка Герберта понятия иномирян практически не упоминается. Единственное, за что можно зацепиться, так это за то, что в Падишах-империи подозревали существование более высокоразвитых рас за пределами галактики. То есть, проще говоря, в основной галактике, где происходят действия романов, разумной жизни обнаружено не было. Но она вполне могла существовать за миллионы и миллионы парсеков. К сожалению, Фрэнк Герберт не смог раскрыть нам все тайны существования иномирских цивилизаций в своём сеттинге. Но однозначно стоит сказать, что люди, вероятно, не являются единственным разумным видом во вселенной. Герберты всегда были более хитрыми, что сын, что отец. Сын великого автора Брайан создал целые продолжения по вселенной почтенного Фрэнка. «Легенды Дюны» - одно из его творений. Также Брайан расписал историю каждого ключевого Дома в Падишах-империи, создав целый цикл «Прелюдии к Дюне». Там тоже отмечался факт возможного существования иномирцев где-то за пределами и даже подготовленности людей к вероятному вторжению.

Вообще во вселенной «Дюны» тайн предостаточно. Например, планета Арракис и её экосистема, ну и конечно же Меланж, таинственное сверхвещество, вырабатываемое червями. Ходили даже слухи, что Брайан Герберт и Кевин Андерсон собирались раскрыть нам секреты происхождения жизни на Арракисе. Некоторые строили предположения, что гигантские черви и меланж в целом могли быть творение нелюдской цивилизации. Но ничего из этого мы пока что не увидели. Дальнейшие работы Брайана были посвящены возвращению в мир «Дюны» бога машин Омниуса, который так же был создан людьми. Великий враг, упоминаемый во многих пророчествах, был механического происхождения. Но всё же существование инородцев вполне возможно во вселенной «Дюны». Действительно есть вероятность, что жизнь на Арракисе была создана кем-то ещё и задолго до расширения человечества. К тому же существует мнение, что инопланетяне в «Дюне» всё же были, но успели передохнуть, пока человек строил свои планы по захвату вселенной. Всё могло быть. Абсолютно всё. Но ответы на эти вопросы мы получим разве что от Брайана Герберта, который едва ли захочет с нами поделиться главным секретом сеттинга. Так что ждать раскрытия всех тайн нам придётся ещё очень и очень долго.