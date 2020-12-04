Всеобщая пандемия так и не привела к сплочённости человечества

Аргументы Недели → Мнение 13+

4 декабря 2020, 13:08 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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Казалось бы, что может быть хуже всеобщей мировой пандемии? На сегодня на Земле уже более 65 миллионов заражённых. Полтора миллиона умерло от коронавируса. И не исключено, что смертность в ближайшее время только увеличится. Как многие философы и мыслители думали, подобное бедствие лишь сплачивает человечество и заставляет его задуматься о собственном духовном пути. Люди становятся всё более близкими друг к другу. В их характерах развиваются взаимопомощь и взаимоподдержка, которые несомненно способствуют росту духовного развития. Ведь главная цель человечества – приход к всеобщему единению и созданию идеального общества, основанного на равенстве и согласии. Обычно перед лицом общей угрозы люди объединяются в единое целое. Но ничего подобного не было и в помине. Человечество, как враждовало между собой, так и продолжило этим заниматься. Пандемия не только не поспособствовала единению людей, а даже наоборот, разломала их на несколько частей.

Заветного единения, на которое так рассчитывали философы, не произошло. Мало того, что люди из-за пандемии разделились на так называемых «масочников» и «антимасочников», так ещё ко всему прочему добавились мародёрство, массовое наживательство на фоне бедствия, войны и многочисленные конфликты. Сейчас уже кажется, что в 2019-м было как-то лучше и не так безнадёжно, как в нынешние дни. Несмотря на многие противоречия в людском обществе, уже тогда казалось, что когда-нибудь мы все придём ко всеобщему братству и станем единой человеческой нацией. Появлялось очень много духовно развитых людей, которые предпочитали жить по заповедям и помогать ближним своим. Однако во время пандемии всё самое худшее выползло наружу. 2020-й год отчётливо показал, насколько сегодняшнее человечество ещё далеко от единения. Скорее всего духовно расти нам придётся ещё долгие столетия. И не факт, что мы когда-нибудь вообще дорастём до создания единой цивилизации. Если даже мельчайшие сообщества умудряются враждовать друг с другом, то что же говорить тогда о более глобальных?

На фоне пандемии сразу же обострились все внутренние конфликты. Возможно, они бы канули в лету, не случись этой вспышки заразы. Иногда зло лучше забыть, нежели постоянно держать его в мыслях. Чего стоят только массовые разводы и разрушения браков, которые захлестнули планету во время первой и второй коронавирусных волн! Такого количества всплеска домашнего насилия Земля ещё не знала. В полицию то и дело поступали звонки от несчастных женщин или даже мужчин, оказавшихся фактически запертых с врагами на одной территории. Пандемия не привела и ко всеобщей заботе. Без сомнения, врачи заслуживают похвалы и уважения, за то, что спасали тысячи жизней. Но бывали и случаи, когда они попросту уходили от своих обязанностей. Более того, правительства отсталых и диктаторских стран не помогали медицинским сферам, не вкладывались должным образом. Многие люди планеты оказались на грани гибели, и вовсе не по вине коронавируса. Само их государство обернулось против них и подтолкнуло на грань обрыва. Зато достойные правители выявились сразу. Они тотчас же обеспечили население необходимой помощью, в основном конечно же финансовой. Недостойные же оставили своих сограждан умирать. К сожалению, в РФ все оказанные меры поддержки были недостаточными. Люди хоть и не умирали от голода, но оказывались в тяжелейшем экономическом положении. Власти не позаботились даже об отмене квартплаты на фоне случившейся катастрофы.

Пандемия не привела и к политическому порядку на мировой арене. Казалось бы, пришла общая беда и время объединяться. Например, когда турки вторгались в Константинополь в 1453 году, город защищала каждая семья. Люди в Византийской столице тоже имели свои распри друг с другом. Но на время прихода общего врага они объединились. Византийцы не смогли удержать Константинополь, но пали при этом как герои. А что же сейчас? Сейчас не видно никакого героизма. Человечество так и не сплотилось перед лицом общей угрозы, которая легко может прекратить существование всех нас в целом. Коронавирус – очень непредсказуемая и опасная форма жизни. Не исключено, что в будущем она исчезнет. Но также не стоит списывать со счетов вариант новых мутаций. Если всё пойдёт по сценарию «испанки», на Земле может погибнуть до 1 миллиарда людей. Разве это не тянет на понятие «общего врага»? Этот враг совсем невидим для нас, и от этого он ещё более опасен. Но люди из-за собственного эгоцентризма даже не думают ни о каком единстве и продолжают сражаться друг с другом. Старые распри вместо того, чтобы быть забытыми хотя бы на время, по-прежнему находятся в стадии активности. Если всё будет продолжаться таким же самым образом, то нынешнему человечеству осталось жить очень недолго. Когда-нибудь его постигнет поистине серьёзное испытание, в котором побеждает лишь сплочённость. И если человечество проиграет, то возможно, оно попросту исчезнет с лица планеты.