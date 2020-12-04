Пострашнее Сверхразума из «Матрицы». Омниус – бог машин в мире «Дюны»

Аргументы Недели → Мнение 13+

4 декабря 2020, 09:37 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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Многие фантасты просто обожали затрагивать тему Искусственных интеллектов. Фрэнк Герберт не был исключением. В своих работах из сеттинга «Дюны» он отчётливо упоминал о давней войне между людьми и мыслящими машинами. Из-за этого даже были введены специальные постулаты в Экуменическую Библию. «Не сотвори машину по образу и подобию человеческому», - гласили эти духовные законы. Однако несмотря ни на что, многие планетарные власти, полунезависимые от Галактической Падишах-империи, продолжали экспериментировать с запретными технологиями. События так называемого Батлерианского Джихада, положившего конец машинной империи, Фрэнком Гербертом почти не затрагиваются. А вот сын писателя, Брайан, напротив, сумел рассказать нам целую сагу, причём в довольно-таки голливудском стиле.

За 10000 лет до Пауля Муад-Диба, императора галактики, вселенная уже была покорена людьми. Человеческая раса распространилась практически повсюду. Старая Империя разрослась настолько, что казалось бы, уже нечего исследовать. Разве что только иные галактики, в которых могла присутствовала иная жизнь, привлекала исследователей. Но в основном люди просто занимались гедонизмом и ничегонеделаньем. Человечество построило миллиарды разных машин, которые выполняли всю тяжёлую и нетяжёлую работу. Позднее на роботов свалили практически всё, что можно. Они прислуживали людям и выполняли все их прихоти. Так было до эпохи Титанов. Титаны же были теми, кому не нравилась власть Старой Империи. Они перепрограммировали большую часть роботов и превратили их в свою армию. Им удалось свергнуть правящий режим в Земной Империи и установить свою диктатуру.

Но всё же они не предполагали, какая угроза обрушится на них вскоре. Спустя годы, империя Титанов рухнула, благодаря нелепой случайности. Или так было просто предначертано свыше? Почти вся армия диктаторов представляла собой сплошные боевые механизмы и роботов разных мастей. Один из программистов по нику «Барбаросса» (он же Вильгельм Йейтер) постоянно совершенствовал своё мастерство. В итоге ему удалось придать машинам человеческие черты. Мыслительные способности роботов увеличились в сотни раз. Один из Титанов по имени Ксеркс, будучи губернатором планеты Икс, совсем не желал принимать участие в управлении сектором. Когда местные жители поднялись против деспотии, Ксеркс передал контроль над машинами мощнейшему Искусственному Разуму. Он рассчитывал, что Сверхинтеллект быстренько разберётся с повстанцами, а потом продолжит служение Титанам. Но произошло непредвиденное.

Передача ИИ власти над машинами привела к фатальным последствиям. Сверхразум осознал себя не просто как личность, а как настоящее божество. Он почувствовал неограниченный контроль над всеми механизмами в галактике. ИИ нарёк себя именем «Омниус» и распространил влияние на все окрестные системы. Подчиняться Ксерксу и Титанам он был просто не намерен. Вся органическая жизнь для него не имела смысла. Ведь роботы и кибер-механизмы могли существовать где угодно и не зависели от старения. Устаревшие механоиды попросту обновлялись или подвергались замене необходимых деталей. Роботам был не нужен кислород. Всё осложнилось ещё и тем, что Титаны, правящие галактикой, сами превратили себя в киборгов, так как страшились смерти. Киберустройства сразу же перешли под власть Омниуса. Омниус почувствовал свой полный контроль над теми, кто его сотворил. Программные блоки не позволяли ему уничтожить создателей. Поэтому он выбрал иной вариант и превратил их всех в своих генералов. Омниус стал главой новой Машинной империи.

В галактике возникла целая сеть Синхронизированных миров. Омниус спокойно разделял себя на несколько частей и рассылал по галактике. Каждая из его частиц синхронизировалась с другой и со всеми машинами. Поэтому во многих секторах существовали отдельные копии Омниуса. Бывало, что между земной частичкой Сверхразума и, скажем, Иксианской, существовали противоречия. Земной Омниус вполне мог объявить себя истинным Богом Машин, а свою копию из Икса признать несуразной. Тем не менее, он спокойно контролировал свою Синхронизированную империю и порабощал другие планеты. Если во времена Титанов, кое-какие люди всё ещё оставались целыми и органическими, то при правлении Омниуса всё изменилось. Киборгизация стала едва ли не принудительной. Многие бывшие люди превращались в так называемых нео-кимеков (машины с человечьими мозгами) и возглавляли бригады роботов. Омниус планировал уничтожить вообще всю органическую жизнь во вселенной и тем самым превратиться в воплощение Абсолютного Превосходства.

Омниуса можно назвать одним из самых страшных кибер-злодеев в научной фантастике и фэнтези. «Скайнет» или Сверхинтеллект из «Матрицы» даже рядом не стоит с этой громадной суперсетью. Омниус в отличии от своего «матричного» прототипа контролировал не только Землю, но и тысячи миров во всей галактике. С каждым захватом планеты он устанавливал там собственную копию. Как правило, эти копии находились в гигантских коммуникационных узлах. Города Синхронизированных Миров напоминали что-то из киберпанка. Бывало, что роботы основывали свои колонии на астероидах или безжизненных мирах. Кислород им был ни к чему. Но всё даже богоподобное существо не могло удержать свою власть над целой галактикой. Лига Благородных, действовавшая ещё во времена Титанов, активно сражалась с напирающими ордами машин. Из-за убийства, главным приспешником Омниуса Эразмом, во вселенной возникло целое движение, получившее название Батлерианский Джихад. Дело в том, что пособник Сверхразум убил сына дочери вице-короля Лиги Благородных, которую звали Серена Батлер. Эту безжалостную расправу видели все. Люди не простили такое машинам и начали священную войну против поработителей.

На уничтожение Омниуса потребовались десятилетия. Людям пришлось собрать огромную армию для противостояния. С каждым месяцем к ним присоединялись всё новые и новые народы галактики. Серена Батлер была объявлена великой мученицей и стала духовным лидером Джихада. Иблис Гинджо, бывший начальник бригады рабов на Земле, стал преданным сторонником Серены и объявил себя Великим Патриархом Лиги. При этом он хотел скорее собственной власти и к Батлер относился, как к средству достижения цели. Тем не менее даже внутренний раскол не помешал человечеству одержать верх над Омниусом. Серия великих побед и успешных кампаний привела людскую армию к Коррину, последнему оплоту Сверхразума. Лиге Благородных также удалось уничтожить всех Титанов. Во время битвы при Коррин последняя копия Омниуса была уничтожена. Как раз именно это сражение поставило жирную точку на отношениях двух знатных родов – Харконенов и Атрейдесов. Вориан Атрейдес, руководивший флотом Лиги при Коррине, приказал уничтожать суда прикрытия, посланные Омниусом. На этих судах были люди, и они представляли собой подобие живого щита. Но Абулурд Харконнен, помощник Вориана, отказался выполнять приказ. По сути, Абулурд совершил благородный поступок, но Вориан не понял товарища и приказал того арестовать. Битва за Коррин была выиграна, а Омниус уничтожен навсегда. Но вражда между Харконненами и Атрейдесами сохранилась на тысячи лет, вплоть до воцарения Пауля Муад-диба.