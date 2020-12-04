Комплекс киноактрисы Нины Ивановой

Не стало известной киноактрисы Нины Ивановой. Для всех советских людей она была очаровательной учительницей из кинофильма Марлена Хуциева "Весна на заречной улице". Это была не просто учительница. Это была архетипичная учительница, то есть, всем учительницам учительница! Благодаря этому, тысячи советских девушек выбирали профессию учителя. Это и сейчас продолжается.
Ниной Ивановой было сыграно в кино около десятка ролей, но роль учительницы с заречной улицы принесла ей славу, которой завидовали многие профессиональные актрисы, хотя сама Иванова не была профессиональной актрисой и за всю свою долгую жизнь так и не дала ни одного интервью СМИ. Нет ни одного киноактера в России и СССР , который бы не давал хотя бы одного интервью в своей жизни! Нине Ивановой это удалось! В чем заключалась причина этого? Что тревожило эту великую советскую киноактрису?
Хотел бы немного проанализировать эту проблему, как кинорежиссер и педагог, проработавший в институте культуры и искусств, в том числе на кафедре кино и телевидения.
Карьера Нины Ивановой в кино была яркой, стремительной, но болезненной. Были противоречия, вызванные тем, что она не была профессиональной актрисой. Среди некоторых кинорежиссеров распространялось неадекватное мнение, что Иванова весьма ограничена в своем мастерстве как киноактриса и имеет так называемые хронические артистические зажимы и скованность. Благодаря этому ее практически не снимали в кино и ей пришлось устроиться лишь ассистентом кинорежиссера на киностудию Горького, где она проработала долгое время во многих известных кинопроектах. Видимо, этот фактор и явился главной причиной того, что она никогда не давала интервью? По-видимому, это было следствием наложения ее комплекса актерской неполноценности, а также тревожности, которую в ней вызывала деструктивность СМИ.
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Мой анализ практически всех киноработ Нины Ивановой показал, что она, благодаря своему таланту всегда заслуживала ближнего плана и умела в нем работать! А не это ли одна из главных составляющих профессионализма киноактера?
Зажимы есть у многих киноактеров и их снятие часто зависит от таланта кинорежиссёра. Бывает так, что глаза одного персонажа в одном из фрагментов кинофильма не соответствуют его эмоциональному состоянию. Кино не Театр, глаз не утаишь.
Во время кинокастинга - главная зона - это глаза... и насколько они соответствуют играемой, создаваемой, ощущаемой эмоции. Десятый дубль может убить задуманную эмоцию, а это потянет за собой глаза!
Киноактер должен работать над собой так, чтобы заслужить Ближний План!
Великая киноактриса Нина Иванова имела актерский талант и всегда заслуживала ближнего плана. Поэтому о ее непрофессионализме говорить было бы неправильно, но Иванова почему-то поверила в такое мнение и это ей мешало в кинокарьере. Она так и не нашла своего кинорежиссёра, который бы убрал бы у нее этот комплекс актерской неполноценности.
Мы мало знаем о Нине Ивановой как о личности, но мы близко чувствовали ее взгляд и душу.
По рассказам близких и соседей, она была духовным человеком и помогала больным людям и животным как профессиональный медицинский работник.
А весна на заречной улице, благодаря выдающейся киноактрисе Нине Ивановой, будет всегда приходить к нам и мы ностальгически будем вспоминать о своих очаровательных учительницах, а многие российские девушки будут мечтать стать учителями.