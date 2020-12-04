Комплекс киноактрисы Нины Ивановой

Аргументы Недели → Мнение 13+

4 декабря 2020, 09:33 [ «Аргументы Недели», Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук ]

Фото: cоцсети

Не стало известной киноактрисы Нины Ивановой. Для всех советских людей она была очаровательной учительницей из кинофильма Марлена Хуциева​ "Весна на заречной улице". Это была не просто учительница. Это​ была архетипичная​ учительница, то есть,​ всем учительницам​ учительница!​ Благодаря этому, тысячи советских​ девушек​ выбирали профессию учителя. Это и сейчас продолжается.

Ниной Ивановой было сыграно в кино около десятка ролей, но роль​ учительницы с заречной улицы принесла ей славу, которой завидовали многие профессиональные актрисы, хотя сама Иванова не была профессиональной актрисой и за всю свою долгую жизнь​ так и не дала ни одного интервью СМИ.​ Нет ни одного киноактера в России и СССР , который бы не давал хотя бы одного​ интервью в своей жизни! Нине Ивановой это удалось! В чем заключалась причина этого? Что тревожило эту великую советскую​ киноактрису?

Хотел бы немного проанализировать эту проблему, как кинорежиссер и​ педагог, проработавший в институте культуры и искусств, в том числе на кафедре кино и телевидения.

Карьера Нины Ивановой в кино была яркой, стремительной, но​ болезненной. Были противоречия, вызванные тем, что она не была профессиональной актрисой. Среди некоторых​ кинорежиссеров​ распространялось​ неадекватное​ мнение, что Иванова весьма ограничена в своем мастерстве как киноактриса и имеет так называемые​ хронические артистические зажимы и скованность.​​ Благодаря этому ее практически не снимали в кино и ей пришлось устроиться лишь ассистентом кинорежиссера на киностудию​ Горького, где она проработала долгое время во многих известных​ кинопроектах.​ Видимо, этот фактор и явился главной причиной того, что она никогда не давала интервью? По-видимому, это было следствием наложения​ ​ ее​ комплекса актерской неполноценности, а​ ​ также​ тревожности, которую в ней вызывала​ деструктивность​ СМИ.

Мой анализ практически всех киноработ Нины Ивановой​ показал, что она, благодаря своему таланту всегда заслуживала ближнего плана и умела в нем работать! А не это ли одна из главных составляющих профессионализма​ киноактера?

Зажимы есть у многих киноактеров и их​ снятие​ часто зависит от таланта кинорежиссёра. Бывает так, что глаза одного персонажа в одном из фрагментов​ кинофильма не соответствуют его эмоциональному состоянию. Кино не Театр, глаз не утаишь.​

Во время кинокастинга - главная зона - это глаза... и насколько они соответствуют играемой, создаваемой, ощущаемой эмоции.​ Десятый дубль может убить задуманную эмоцию, а это потянет за собой глаза!

Киноактер должен работать над собой​ так, чтобы заслужить Ближний План!

Великая киноактриса Нина Иванова имела актерский талант и​ всегда заслуживала ближнего плана. Поэтому о ее непрофессионализме говорить было бы неправильно, но Иванова почему-то​ поверила в такое​ мнение и это ей мешало в​ кинокарьере. Она так и не нашла своего кинорежиссёра, который бы убрал бы у нее этот комплекс актерской​ неполноценности.​

Мы мало знаем о Нине Ивановой​ как о личности, но мы близко чувствовали ее взгляд и душу.​

По рассказам близких и соседей,​ она была духовным человеком и помогала больным людям и животным как профессиональный медицинский работник.

А весна на заречной улице, благодаря выдающейся​ киноактрисе​ Нине Ивановой,​ будет всегда приходить к нам и мы ностальгически будем вспоминать о своих очаровательных учительницах, а многие российские девушки будут мечтать стать учителями.