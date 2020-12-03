Милонов против Прусикина. Little Big не угодил депутату Госдумы

Аргументы Недели → Мнение 13+

3 декабря 2020, 22:55 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Недавний клип исполнителя Little Big (он же Илья Прусикин и ранее известный ведущий «Гаффи Гаффа» по кличке Ильич) действительно всколыхнул интернет. В Youtube он набрал более 530 000 лайков, и лишь 50 000 дизлайков.

Клип имеет очень пошлое название, поэтому в сетях популярно лишь его сокращённое имя – SMD2020. Сама суть композиции в отражении суровой и по-настоящему беспощадной действительности. Прусикин показывает нам достаточно подробно всю характеристику 2020 года. Год принёс человечеству одни бедствия и проблемы. Коронавирус, войны, природные катастрофы, политические ссоры и революции – вот что такое 2020-й, жестокий и безжалостный для всех землян. Поэтому Прусикина и его команду можно разве что отблагодарить за «юморной» подход к ситуации. Даже несмотря на обилие пошлостей, клип заставляет реагировать на обстановку с юмором и не поддаваться панике.

Отчего-то творчество Little Big совсем не понравилось депутату Госдумы Виталию Милонову, славящегося своим консерватизмом. Депутат раскритиковал недавний видеоклип рейв-группы, а заодно и отозвался обо всех их альбомах крайне нелицеприятно. Он назвал их деятельность хулиганством и позором. Также Милонов призвал запретить эту группу на территории России, а также ограничить их право представлять нашу страну на Евровидении. Впрочем, фанаты Little Big уже высказали своё мнение в интернете, и далеко не в защиту Милонова. Группа Ильи Прусикина до сих пор остаётся самой популярной в РФ среди молодёжи. Всё из-за их крайне неординарного творчества и особой подачи музыкальных клипов. Последняя же их работа явно не заслуживает столь суровой критики, тем более, что она посвящена не оскорблениям других людей и не политическим ситуациям, а целиком и полностью 2020-му году.