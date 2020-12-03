Они правили всей Галактикой. Титаны – боги-киборги вселенной «Дюны»

Аргументы Недели → Мнение 13+

3 декабря 2020, 08:51 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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Вселенная Фрэнка Герберта бесконечна, как впрочем и наша вселенная, в которой мы все родились. К сожалению великий писатель умер, так и не раскрыв нам все заветные тайны своего удивительного мира. Но зато его сын Брайан Герберт вместе со своим коллегой Кевином Андерсоном постарались на славу. В сюжете оригинальной «Дюны» было чётко упомянуто, что благодаря постулатам Экуменической Библии, в Галактической Падишах-империи были запрещены любые разработки, связанные с ИИ и роботами. Конечно, это не мешало, скажем, тлейлаксу, иксианцам или ричезийцам тайно исследовать давно забытые технологии и даже развивать их. Но официально такие науки сразу же подавлялись. «Не сотвори машину по образу и подобию человеческому», - гласят законы местной Библии. Но почему же люди так возненавидели разумных машин? Что же они сотворили, что ненависть к ним сохранилась даже спустя тысячи лет?

Всё дело в событиях, произошедших ещё задолго до Батлерианского джихада. Сам Джихад случился за 10 000 лет до событий «Дюны». Но если Пауль Муад-Диб пришёл к власти в районе 20-го тысячелетия от нашей эры, то получается, что события Джихада случились спустя 10 000 лет от рождества Христова. Земная цивилизация, как известно, никогда не стояла на месте. Люди развивали свои технологии едва ли не со скоростью света и вскоре покорили ближайшие звёздные системы. Уже к 10-му тысячелетию от нашей эры Галактика была полностью освоена. Земля оставалась столицей Старой Империи, могущественного интер-галактического государства с авторитарной системой правления. Империя была похожа на некогда прекрасный и величественный Рим. Большая часть патрициев стала скатываться к гедонизму и разврату. Люди уже не хотели тратить своё время на поиски денег, которых и так водилось много. Уровень жизни был настолько высоким, что можно было спокойно сидеть целыми днями в сауне и развлекаться с наложницами. Работать уже никто не желал. Слова «трудно» и «тяжело» надолго испарились из человеческих уст.

Люди Старой Империи возложили все свои заботы на механических созданий. Машины распространялись миллионами и миллиардами по всей Галактике. На них сваливали всю основную работу, и они продолжали покорно её выполнять. Представители рода людского то и делали, что предавались разврату и празднествам, и совершенно не заботились о будущем. Единственными, кто хоть как-то размышлял о судьбе человечества, были когиторы, древние философы, лишённые физических оболочек. Они жили в облике плавающих мозгов в специальных Городах Интроспекции и предавались ежедневным размышлениям. Роботы же продолжали массово распространяться по Империи. Но вскоре нашлась группа террористов, уставших от праздной жизни и извечного спокойствия. Эти фанатики считали, что человечество никуда не двигается, а лишь деградирует в своём развитии. Радикалы быстро собрались в целую группу, решившую, что пора изменить вселенский порядок. Среди их лидеров быстро выделились двое человек из знатных родов – Андрей Скурос (наследник дома Атрейдесов) и Джулианна Пархи. Им активно помогал некто по имени Тлалок, представитель древнего народа из системы Талим, эзотерик и философ. Собравшаяся группа террористов решила действовать незамедлительно.

Фанатики окрестили себя Титанами в честь древних греческих богов, правящих ещё задолго до воцарения Зевса. Каждый из группировки стал именовать себя определённым именем. Например, Андрей Скурос называл себя Агамемноном, а Джулианна – Юноной. Тлалок же не изменил своего имени. (По правде вообще непонятно, был ли этот Тлалок всё-таки человеком или принадлежал к какой-то неопознанной расе, но его мышление было куда более продвинутым, чем у большинства людей). Вскоре террористы нашли опытного программиста, звавшего себя Вильгельмом Йейтером. В глобальной межгалактической сети он появлялся под ником «Барбаросса». Йейтер сразу же согласился помочь фанатикам в борьбе с режимом Старой Империи. Через некоторое время к группировке стали присоединяться всё новые и новые люди. Тлалок же являлся их идейным вдохновителем. Он подбивал их к глобальным изменениям, которые бы могли переиначить весь мировой порядок. В один прекрасный день Барбаросса перепрограммировал большую часть машин на Земле. Роботы тут же превратились в армию Титанов. С помощью механизированных творений террористам удалось свергнуть правительство. Барбаросса же продолжал активно работать над изменениями в машинных программах. Он довёл своё дело до того, что роботы стали мыслить, как люди, тщательно продумывать всю стратегию наперёд. Впоследствии, это привело к массовым восстаниям машин во всех других системах Империи. Старый режим рухнул, и это привело Титанов к абсолютной власти.

Но через некоторое время удача начала отворачиваться от новых правителей вселенной. Титаны стали спорить между собой по поводу дальнейшего развития человечества. Вскоре они и вовсе решили порабощать людей, чтобы они служили им до скончания века. С помощью роботов они завоёвывали всё больше миров. В конце концов, их завоевания подтолкнули оставшихся людей к военным действиям. Титаны опирались в основном на мыслящих машин. Оставшиеся люди же использовали кое-какие войска из планетарных ополчений. На краю галактики возникла Лига Благородных, контролируемая бывшими имперскими дворянами. Они рассчитывали положить конец деспотии Титанов. Им даже удалось нанести машинным легионам несколько поражений. Ещё через какое-то время погиб Тлалок, один из самых таинственных сподвижников Титанов. Гибель их вождя полностью изменила сознание деспотов. Преступники отчётливо поняли, что смертны. Человеческая плоть слишком бренна, и рано или поздно она стареет и умирает. Они отрицали существование Богов, поэтому решили самолично превратить себя в них. Идея была в том, чтобы вытащить мозги у всех Титанов и поместить их в специальные боевые экзоскелеты. Они бы стали неуязвимыми и бессмертными. Перед преображением в киборгов (или кимеков) многие Титаны оставили своё естество (семя) в специальных хранилищах. Это было сделано для того, чтобы в будущем возможно заиметь наследников.

Пройдя специальные процедуры, Титаны превратились в кимеков, могущественных кибернетических монстров. Отныне они стали бессмертными. Простых людей они стали именовать «хретгирами» или «недостойными». Но Титаны даже и понятия не имели, что за опасность поджидала их впереди. Барбаросса активно работал над мыслящими машинами и тщательно ввинчивал им новейшие программы. Роботы становились всё более умными и непредсказуемыми. Однажды на планете Икс, где правил наместник Ксеркс, восстали покорённые люди. Они попытались свергнуть режим Титанов и установить собственную власть. Ксеркс же был одним из тех, кто никогда не любил особо работать, и предпочитал доверять все дела машинам. Поэтому он просто передал контроль над войсками недавно созданному ИИ. Машины подавили восстание покорённых. Но ИИ, получивший контроль над армиями, вдруг стал охватывать всё новые и новые системы. Вначале он захватил инфраструктуру Икса и полностью переделал её под себя. Затем ИИ пошёл дальше, разослав сигнал во многие регионы галактики. Распространение компьютерного разума по вселенной привело к созданию сверхмощной интеллектуальной сети. Она окрестила себя «Омниусом» и объявила себя главою Машинного мира. Титаны, как и их последователи, внезапно оказались в ловушке.

«Омниус» не стал уничтожать своих создателей, хотя сам этого очень хотел. Всё дело было в том, что особые системы защиты не позволяли машинам поднимать руку на своих творцов. Поэтому «Омниус» пошёл на хитрый ход. Он просто поработил Титанов и заставил служить себе. Он приказал им признать себя верховным повелителем новой империи. Все роботы отныне стали подчиняться «Омниусу», а не Титанам. Некогда могущественные властелины вселенной превратились в обычных рабов-полководцев. Чтобы хоть как-то избавиться от своих создателей, сверхразум не раз посылал их на борьбу с людьми. Людей «Омниус» сразу же признал за несовершенные творения. Свою машинную расу он объявил избранной во всей галактике.

Позднее, Лиге Благородных всё же удалось сокрушить кибернетическую империю «Омниуса», а заодно и прикончить всех Титанов. Крестовый поход, возглавленный Лигой Благородных, получил название Батлерианского Джихада. Батлерианским он был назван в честь леди Серены Батлер, великой мученицы, у которой по вине жестокости роботов погиб ребёнок. Джихадистам удалось свергнуть машинную империю и навсегда покончить с некогда могущественными Титанами. Сверхразум «Омниус» был ликвидирован на планете Коррин. В той битве погибли десятки миллионов людей. Правители Лиги, одержавшие верх при Коррине, отныне сами стали именовать себя Коррино. Таким образом и возник тот самый Дом, впоследствии превратившийся в правящую фамилию падишах-императоров Галактики. После уничтожения «Омниуса» и Титанов новые властители запретили использовать технологию мыслящих машин вообще.