Почему в России и в мире не хватает пресной воды

Аргументы Недели → Мнение 13+

2 декабря 2020, 17:24 [ «Аргументы Недели», Анастасия ШЕЙКИНА ]

Фото: соцсети

В Евпатории до конца года отключили горячую воду. Об этом сообщил глава компании-поставщика ГУП «Вода Крыма» Владимир Баженов. Это не единственный город в Крыму, где прекращена подача горячей воды. Ранее сообщалось, что то же произошло и в Симферополе. Причина – пересохшие реки и водохранилища. После аннексии Крыма в 2014 году Украина прекратила подачу воды и установила в Херсонской области заградительную дамбу. О том, почему не только в России, но и во всем мире уже сейчас испытывается острая нехватка пресной воды – в материале «Аргументов недели».

Взрывной рост численности населения с начала 20 века увеличил величину водозабора каждого жителя с 140 до 780 литров в сутки. Сегодня от дефицита пресной чистой воды страдает более 40% мирового населения. Не более 10 литров на человека в сутки есть у людей в Мали, Сомали и Мозамбике. Меньше всего воды в Гамбии – там на человека приходится около 4,5 литров.

Это влияет не только на качество жизни, но и на деятельность людей в целом. В Танзании многие дети лишены образования из-за того, что их главная ежедневная обязанность – вырывать ямы в песке сухих русел и добывать грязную воду. Эксперты считают, что с абсолютным дефицитом воды скоро столкнутся Алжир, Бурунди, Израиль, Йемен, Иордания, Сингапур, Тунис, ОАЭ, части Индии и Китая. К 2050 году более 5 миллиард человек будут испытывать нехватку воды. Так происходит из-за ряда причин.

Человек начал создавать и потреблять все больше продуктов, для производства которых необходимо много воды. В производстве одной чашки американо задействовано 130 литров воды, одного килограмма кофе – 18900 литров. Больше всего уходит на производство стручков ванили – для 1 килограмма продукта требуется более 126 тысяч литров.

Дефицит воды связан с изменением климата и загрязнением пресноводных экосистем. Крупнейший источник загрязнения – фермерские хозяйства, в которых часть навоза животных сбрасывают в пресные водоемы и реки. Фермеры ежегодно вносят в почву тонны азота, фосфора и калия – это все также попадает в воду. Еще в реки выбрасывают производственные отходы – после этого воду невозможно фильтровать или просто использовать для коммунальных нужд. По данным ООН, реки Хуанхэ и Колорадо не достигают океана, потому что осушиваются фермерами, промышленными предприятиями и домашними хозяйствами. ЕС пытается решить проблему – планируется поощрять фермеров, которые будут уменьшать загрязнение. Средства будут выделены из бюджета ЕС, но сумма пока не сообщается.

Последствия урбанизации и изменение землепользования тоже спровоцировали острую нехватку воды. Около 70 % воды сейчас приходится на сельское хозяйство. В России это актуально для жителей Краснодарского края, где именно из-за орошения воды почти не осталось. Основные потребители ресурса – рисоводческие и животноводческие фермы. Специалисты Азово-Черноморского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии считают, что дефицит воды в регионе близок к «красной черте». Власти Кубани пытаются взять под контроль ситуацию: они заявили о необходимости экономии и велели краевому Минсельхозу контролировать количество воды для орошения.

До сих пор ¼ населения развивающихся стран испытывает нехватку пресной воды из-за отсутствия инфраструктуры, необходимой для забора воды из водоносных пластов и рек. Поэтому механизм решения проблемы нехватки пресной как всегда тот же: потратить деньги на создание системы, а после – наблюдать за ее функционированием.