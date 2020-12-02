ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Мнение 13+

Почему в России и в мире не хватает пресной воды

, 17:24 [ «Аргументы Недели», ]

Почему в России и в мире не хватает пресной воды
Фото: соцсети

В Евпатории до конца года отключили горячую воду. Об этом сообщил глава компании-поставщика ГУП «Вода Крыма» Владимир Баженов. Это не единственный город в Крыму, где прекращена подача горячей воды. Ранее сообщалось, что то же произошло и в Симферополе. Причина – пересохшие реки и водохранилища. После аннексии Крыма в 2014 году Украина прекратила подачу воды и установила в Херсонской области заградительную дамбу. О том, почему не только в России, но и во всем мире уже сейчас испытывается острая нехватка пресной воды – в материале «Аргументов недели».

Взрывной рост численности населения с начала 20 века увеличил величину водозабора каждого жителя с 140 до 780 литров в сутки. Сегодня от дефицита пресной чистой воды страдает более 40% мирового населения. Не более 10 литров на человека в сутки есть у людей в Мали, Сомали и Мозамбике. Меньше всего воды в Гамбии – там на человека приходится около 4,5 литров.

Почему в России и в мире не хватает пресной воды

Это влияет не только на качество жизни, но и на деятельность людей в целом. В Танзании многие дети лишены образования из-за того, что их главная ежедневная обязанность – вырывать ямы в песке сухих русел и добывать грязную воду. Эксперты считают, что с абсолютным дефицитом воды скоро столкнутся Алжир, Бурунди, Израиль, Йемен, Иордания, Сингапур, Тунис, ОАЭ, части Индии и Китая. К 2050 году более 5 миллиард человек будут испытывать нехватку воды. Так происходит из-за ряда причин.

Человек начал создавать и потреблять все больше продуктов, для производства которых необходимо много воды. В производстве одной чашки американо задействовано 130 литров воды, одного килограмма кофе – 18900 литров. Больше всего уходит на производство стручков ванили – для 1 килограмма продукта требуется более 126 тысяч литров.

Дефицит воды связан с изменением климата и загрязнением пресноводных экосистем. Крупнейший источник загрязнения – фермерские хозяйства, в которых часть навоза животных сбрасывают в пресные водоемы и реки. Фермеры ежегодно вносят в почву тонны азота, фосфора и калия – это все также попадает в воду. Еще в реки выбрасывают производственные отходы – после этого воду невозможно фильтровать или просто использовать для коммунальных нужд. По данным ООН, реки Хуанхэ и Колорадо не достигают океана, потому что осушиваются фермерами, промышленными предприятиями и домашними хозяйствами. ЕС пытается решить проблему – планируется поощрять фермеров, которые будут уменьшать загрязнение. Средства будут выделены из бюджета ЕС, но сумма пока не сообщается.

Почему в России и в мире не хватает пресной воды

Последствия урбанизации и изменение землепользования тоже спровоцировали острую нехватку воды. Около 70 % воды сейчас приходится на сельское хозяйство. В России это актуально для жителей Краснодарского края, где именно из-за орошения воды почти не осталось. Основные потребители ресурса – рисоводческие и животноводческие фермы. Специалисты Азово-Черноморского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии считают, что дефицит воды в регионе близок к «красной черте». Власти Кубани пытаются взять под контроль ситуацию: они заявили о необходимости экономии и велели краевому Минсельхозу контролировать количество воды для орошения.

До сих пор ¼ населения развивающихся стран испытывает нехватку пресной воды из-за отсутствия инфраструктуры, необходимой для забора воды из водоносных пластов и рек. Поэтому механизм решения проблемы нехватки пресной как всегда тот же: потратить деньги на создание системы, а после – наблюдать за ее функционированием.

В мире

Стрелков: армия Украины фактически мгновенно сметет войска ДНР и ЛНР в случае масштабной атаки

Стрелков: армия Украины фактически мгновенно сметет войска ДНР и ЛНР в случае масштабной атаки

В случае нападения Вооруженных сил Украины на республики Донбасса их выживание будет зависеть от реакции Российской Федерации. Соответствующую точку зрения озвучил Игорь Стрелков, бывший министр обороны ДНР.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью