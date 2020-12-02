Переломная победа ценой миллиона жизней

Аргументы Недели → Мнение 13+

2 декабря 2020, 17:36 [ «Аргументы Недели», Вадим КУЛИНЧЕНКО, капитан 1 ранга в отставке, публицист ]

Фото: cоцсети

В оборонительной битве за Москву основную задачу не допустить прорыва противника на волоколамско-истринском и теряево-клинском направлениях (главные направления удара противника – В.К.) должна была выполнить 16-я Армия под командованием генерал-лейтенанта К.К. Рокоссовского. Справа от неё оборонялась 30-я армия Калининского фронта, слева – 5-я армия. Разрыв между армиями составлял от 10 до 15 км. Отсутствие войск на стыках с соседями создавало угрозу обоим флангам армии.

Противник, перейдя в конце октября к обороне, сразу же начал подготовку к захвату Москвы до наступления зимы. Замыслом командования группы армий «Центр» предусматривался охват столицы с севера (операция «Волжское водохранилище»). Суть его заключалась в том, чтобы ударами с рубежа нижнего течения реки Лама на Клин, Солнечногорск и из района Волоколамска на Истру, Солнечногорск окружить и уничтожить войска правого крыла Западного фронта. В дальнейшем намечалось развивать наступление в обход Москвы с северо-востока.

Перед 16-й Армией находились внушительные силы соединений 9-й и 4-й полевых армий фашистов. Преимущество противника было весьма ощутимым и позволяло ему ведение маневренных действий, а наличие оперативных и тактических резервов позволяло быстро наращивать усилия в ходе наступления. К слабым сторонам наступательных возможностей противника можно было отнести растянутость коммуникаций и неподготовленность войск к боям в зимних условиях.

Командующий 16-й Армией, принимая решение на оборонительные действия, всё учёл, и все усилия сосредоточил на удержании главной полосы с массированием сил и средств на важнейшем волоколамском направлении. Глубокое оперативное построение армии обеспечивало нарастание противодействий врагу, возможность маневра и своевременное проведение контрударов, повышало устойчивость и активность обороны.

Оказывая упорное сопротивление части 16-й Армии все-таки были вынуждены отходить, чтобы не оказаться в окружении.

С потерей Клина и Солнечногорска, по приказу командования фронта, соединения армии к 25 ноября отошли на фронтовой рубеж обороны. Утром 26 ноября враг повёл наступление на Истру. К рассвету 27 ноября, когда противник обошёл её с севера и юга, 78-я стрелковая дивизия оставила город. В последующие восемь дней наступления (28 ноября – 5 декабря) враг за счёт неимоверных усилий, вводя последние резервы и неся огромные потери, смог продвинуться вдоль Волоколамского шоссе ещё на семь километров, а Ленинградского – на 15 км. На рубеже посёлков Крюково и Ленино в полосе обороны армии фашисты были остановлены окончательно. ( "У деревни Крюково погибает взвод…" - известная песня).

Таким образом, несмотря на энергичное наступление мощной вражеской группировки, имевшей высокие плотности и значительное превосходство в силах и средствах, гитлеровцам к 5 декабря 1941 года удалось оттеснить 16-ю Армию на 40-70 км к востоку и юго-востоку. При этом противник не добился главной цели: осуществить глубокий оперативный прорыв, отрезать пути отхода, окружить и уничтожить войска армии и тем самым создать условия для захвата Москвы.

Войска армии оборонялись очень стойко. Они не отходили без приказа, действуя часто с открытыми флангами, в полуокружении и окружении, проявляя мужество и массовый героизм. Нет возможности в рамках статьи рассказать о многих подвигах, а только напомнить о героизме 28 панфиловцев у разъезда Дубосекова. Их подвиг повторили 36 бойцов химического взвода под командованием младшего лейтенанта Н. Кульчицкого , обеспечив отход 365-го стрелкового полка 18-й стрелковой дивизии, уничтожив при этом 20 танков и десятки фашистов. Вызывает восхищение боевое мастерство экипажа танка старшего лейтенанта Д.Ф. Лавриненко, вступившего у деревни Гусенёво в бой с 18 танками врага и подбившего семь из них. На боевом счету отважного офицера-танкиста к моменту его гибели под Волоколамском (19 декабря 1941 г.) было 52 уничтоженных фашистских танка. Танки были главной ударной силой фашистов в битве за Москву, но они не прошли….

Стойкость советских солдат давала возможность задерживать продвижение противника, создавать условия для контратак и организованно отводить войска на новые рубежи. Мужество и героизм воинов был и остаётся одним из решающих факторов военного организма.

С этих рубежей 5-6 декабря 1941 года советские войска перешли в контрнаступление. Началась наступательная фаза битвы за Москву, окончившаяся окончательным разгромом гитлеровцев под Москвой 20 апреля 1942 года.