ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Мнение 13+

Переломная победа ценой миллиона жизней

Битва за Москву: мужество и героизм советских воинов положили начало разгрому фашистов

, 17:36 [ «Аргументы Недели», ]

Переломная победа ценой миллиона жизней
Фото: cоцсети

В оборонительной битве за Москву основную задачу не допустить прорыва противника на волоколамско-истринском и теряево-клинском направлениях (главные направления удара противника – В.К.) должна была выполнить 16-я Армия под командованием генерал-лейтенанта К.К. Рокоссовского. Справа от неё оборонялась 30-я армия Калининского фронта, слева – 5-я армия. Разрыв между армиями составлял от 10 до 15 км. Отсутствие войск на стыках с соседями создавало угрозу обоим флангам армии. 

Переломная победа ценой миллиона жизней

Противник, перейдя в конце октября к обороне, сразу же начал подготовку к захвату Москвы до наступления зимы. Замыслом командования группы армий «Центр» предусматривался охват столицы с севера (операция «Волжское водохранилище»). Суть его заключалась в том, чтобы ударами с рубежа нижнего течения реки Лама на Клин, Солнечногорск и из района Волоколамска на Истру, Солнечногорск окружить и уничтожить войска правого крыла Западного фронта. В дальнейшем намечалось развивать наступление в обход Москвы с северо-востока.

Переломная победа ценой миллиона жизней

Перед 16-й Армией находились внушительные силы соединений 9-й и 4-й полевых армий фашистов. Преимущество противника было весьма ощутимым и позволяло ему ведение маневренных действий, а наличие оперативных и тактических резервов позволяло быстро наращивать усилия в ходе наступления. К слабым сторонам наступательных возможностей противника можно было отнести растянутость коммуникаций и неподготовленность войск к боям в зимних условиях.

Командующий 16-й Армией, принимая решение на оборонительные действия, всё учёл, и все усилия сосредоточил на удержании главной полосы с массированием сил и средств на важнейшем волоколамском направлении. Глубокое оперативное построение армии обеспечивало нарастание противодействий врагу, возможность маневра и своевременное проведение контрударов, повышало устойчивость и активность обороны.

Переломная победа ценой миллиона жизней

Оказывая упорное сопротивление части 16-й Армии все-таки были вынуждены отходить, чтобы не оказаться в окружении.

Переломная победа ценой миллиона жизней

С потерей Клина и Солнечногорска, по приказу командования фронта, соединения армии к 25 ноября отошли на фронтовой рубеж обороны. Утром 26 ноября враг повёл наступление на Истру. К рассвету 27 ноября, когда противник обошёл её с севера и юга, 78-я стрелковая дивизия оставила город. В последующие восемь дней наступления (28 ноября – 5 декабря) враг за счёт неимоверных усилий, вводя последние резервы и неся огромные потери, смог продвинуться вдоль Волоколамского шоссе ещё на семь километров, а Ленинградского – на 15 км. На рубеже посёлков Крюково и Ленино в полосе обороны армии фашисты были остановлены окончательно. ( "У деревни Крюково погибает взвод…" - известная песня).

Переломная победа ценой миллиона жизней

Таким образом, несмотря на энергичное наступление мощной вражеской группировки, имевшей высокие плотности и значительное превосходство в силах и средствах, гитлеровцам к 5 декабря 1941 года удалось оттеснить 16-ю Армию на 40-70 км к востоку и юго-востоку. При этом противник не добился главной цели: осуществить глубокий оперативный прорыв, отрезать пути отхода, окружить и уничтожить войска армии и тем самым создать условия для захвата Москвы.

Переломная победа ценой миллиона жизней

Войска армии оборонялись очень стойко. Они не отходили без приказа, действуя часто с открытыми флангами, в полуокружении и окружении, проявляя мужество и массовый героизм. Нет возможности в рамках статьи рассказать о многих подвигах, а только напомнить о героизме 28 панфиловцев у разъезда Дубосекова. Их подвиг повторили 36 бойцов химического взвода под командованием младшего лейтенанта Н. Кульчицкого , обеспечив отход 365-го стрелкового полка 18-й стрелковой дивизии, уничтожив при этом 20 танков и десятки фашистов. Вызывает восхищение боевое мастерство экипажа танка старшего лейтенанта Д.Ф. Лавриненко, вступившего у деревни Гусенёво в бой с 18 танками врага и подбившего семь из них. На боевом счету отважного офицера-танкиста к моменту его гибели под Волоколамском (19 декабря 1941 г.) было 52 уничтоженных фашистских танка. Танки были главной ударной силой фашистов в битве за Москву, но они не прошли….  

Переломная победа ценой миллиона жизней

Стойкость советских солдат давала возможность задерживать продвижение противника, создавать условия для контратак и организованно отводить войска на новые рубежи. Мужество и героизм воинов был и остаётся одним из решающих факторов военного организма. 

Переломная победа ценой миллиона жизней

    С этих рубежей 5-6 декабря 1941 года советские войска перешли в контрнаступление. Началась наступательная фаза битвы за Москву, окончившаяся окончательным разгромом гитлеровцев под Москвой 20 апреля 1942 года.

В мире

Стрелков: армия Украины фактически мгновенно сметет войска ДНР и ЛНР в случае масштабной атаки

Стрелков: армия Украины фактически мгновенно сметет войска ДНР и ЛНР в случае масштабной атаки

В случае нападения Вооруженных сил Украины на республики Донбасса их выживание будет зависеть от реакции Российской Федерации. Соответствующую точку зрения озвучил Игорь Стрелков, бывший министр обороны ДНР.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью