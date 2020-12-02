Разогнать пулю до субкосмических скоростей

Аргументы Недели → Мнение 13+

2 декабря 2020, 11:30 [ «Аргументы Недели», Август Котляр, Российский и американский журналист. ]

Фото: Влад Лобаев (справа) и Август Котляр; Автор фото: Ангелина Михайленко

На сегодняшний день российскому оружейнику Владиславу Лобаеву удалось создать самую совершенную снайперскую винтовку в мире. Об оружии как делу своей жизни и своей частной оружейной компании Lobaev Аrms он рассказывает Августу Котляру, Аргументы недели.

Фото: прибор для измерения начальной скорости пули

Мне 48 лет, оружием я занимаюсь четверть века. Это дело всей моей жизни и ничем другим я заниматься уже не буду. Почему снайперские винтовки? Потому что они требуют самой высокой инженерной мысли и самых высоких ремесленнических навыков. Это самое точное изделие из всего спектра точного машиностроения. А сочетание мысли с совершенным владением ремеслом создаёт произведение искусства.

Фото: Винтовки Влада Лобаева

Я учился у лучших мировых оружейников, своим самым главным наставником я считаю Спиди Гонзалеса из США. Он входит в тройку лучших конструкторов Америки. Я провел с ним много месяцев, в целом, наверное, почти два года. Смею надеяться, что мои винтовки превзошли винтовки моих наставников. Ведь суть настоящего ученичества - это полностью впитать знания и умения мастера-наставника, а потом превзойти его, чтоб передать свой опыт следующим поколениям, и чтоб наши ученики и потомки превосходили нас.

Фото Спиди Гонзалеса

Чем мои винтовки лучше? Стреляют дальше, бьют точнее, кучнее. В принципе, они уже забрасывают пулю за линию горизонта. Для стоящего на земле человека дальность прямой видимости - это 4 километра 700 метров. Из моих винтовок уже можно вести прицельную стрельбу на это расстояние. Для этого мы разработали специальный баллистический калькулятор, который скоро можно будет скачивать как приложение на смартфон. Туда нужно будет вводить баллистический коэффициент и метеоусловия, при стрельбе на дальность свыше 3 километров надо будет вводить азимут и делать поправки на вращение Земли.

Фото: Сергей Шмаков стреляет на 2,5 км

На текущий момент заявленная американцами дальность прицельной стрельбы - это 5 с половиной километров. Но это они говорят. Никто этого не видел и подтвердить не может. Но вот российский спортсмен Сергей Шмаков собирается стрелять на дальность свыше 6 километров, и для этого мы создаём специальную винтовку, которая в русском варианте будет называться "Опустошитель". Она будет делаться на базе нашей же винтовки "Севастополь".

Фото: Сергей Шмаков

Вообще для дальней стрельбы надо сильнее разгонять пулю. А пуля должна быть достаточно тяжёлой. При стрельбе на дальность в несколько километров пуля летит по дуге, верхняя точка которой - несколько сот метров над землёй. На текущий момент мы разгоняем пулю до 920 метров в секунду. Пули для сверхдальней стрельбы мы делаем сами - покупаем медный пруток и вытачиваем их, нам нужна особая геометрия.

Фото: Станок для выточки пуль из медного прутка

Мы должны разогнать пулю до скорости от 1400 до 2500 метров в секунду. Тогда настильность при стрельбе на 3-4 километра будет такой же, как при стрельбе на два. Иначе придётся стрелять чуть ли не по миномётной траектории.

Фото: Патроны для винтовок Влада Лобаева; Патрон с пулей собственного производства

Некоторые сравнивают наши изделия точного машиностроения с высоким часовым искусством, когда часы усложняются, туда добавляют турбийоны, репетиры, вечные календари и прочее. Но это не совсем так. У нас нет никаких излишеств. Мы, если сравнивать нас с часовой областью точного машиностроения, добиваемся исключительной точности и длительности хода. Для этого мы доводим до совершенства - насколько это позволяют современные технологии - материалы и детали, из которых строятся наши винтовки.

Фото: Заготовки для стволов

Наши изделия отнюдь не дёшевы. Существенно дороже других винтовок. Почему? Опять-таки, технологии и материалы. Скажем, возьмём два автомобиля - Запорожец-968 и Порше-911. Оба - заднеприводные купе с воздушным охлаждением двигателя. На оба пришлось примерно одинаковое количество железа. Но, что называется, почувствуйте разницу.

Фото: Порше 911 и Запорожец ЗАЗ-968, Винтовка Севастополь от Lobaev Arms и Карабин Лось-4

Если говорить о прикладных задачах, для которых создаётся оружие, то мы их решаем на отлично. Мы можем производить не только винтовки, но и автоматы, и пистолеты, и пистолеты-пулемёты, и любые приборы бесшумной стрельбы, решать любые снайперские и антиснайперские задачи. Но мы ушли существенно дальше задачи поразить противника. Наши изделия - это передовой рубеж высокого искусства снайпинга. А это уже симбиоз оружия, прицела, патрона с пулей, баллистики и стрелка. Стрелок тут - немаловажная часть системы, именно он соединяет винтовку, прицел, пулю и баллистику в единой целое, чтобы произвести безупречно точный выстрел.