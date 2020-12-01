Ситуация с коронавирусом в США с каждым месяцем ухудшается

Аргументы Недели → Мнение 13+

1 декабря 2020, 18:14 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Несмотря на все должны меры противодействия, вирус никуда не уходит, а ситуация с каждым днём становится хуже. Причём многие уже начинают замечать, что ненастья и беды, появившиеся в этом году, стали с ещё большей силой ударять по человечеству. На сегодня в США обстановка с коронавирусом очень серьёзная. Буквально за последние сутки было выявлено более 156 000 случаев заражения. США по-прежнему занимают первое место по количеству заболевших. Число умерших уже зашкаливает за 260 000 (точная цифра – 268 103).

Врачи жалуются на то, что многие американцы просто не соблюдают никаких предписаний и свободно разгуливают по улицам без защиты. Похоже, что люди совсем игнорируют эту пандемию и не воспринимают её всерьёз. К тому же ещё недавно в Америке были настоящие уличные схватки из-за нерешённого вопроса с выборами президента. Учитывая обстоятельства и трудность ситуации с выборами, массовые шествия на улицах всё ещё могут повториться в ближайшем будущем. Общее число заболевших в Штатах давно заходит за 13 миллионов. Точное их количество на сегодняшний день – 13 546 638. Вылечилось пока что только 5 миллионов и 146 319 человек.

Что до новогодних грядущих праздников, то судя по всему, веселья никакого не будет. 2021-й станет первым годом в истории человечества, который планета встретит под воздействием инфекции. Согласно прогнозам экспертов, весь следующий год американцем, как и всем людям на Земле, всё так же придётся бороться с «уханьской пробиркой».