Проклятый две тысячи двадцатый: пандемия, конфликты, неопределённость будущего

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1 декабря 2020, 12:45 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: соцсети

Что такое 2020 год? Сплошные бедствия, пандемии, революции и ненастья. Буквально с самого начала января год преподносит неприятные сюрпризы. Всё началось с убийства генерала Сулеймани, и последующей попыткой конфронтации между США и Ираном. Ещё тогда люди в соцсетях писали о том, что «год будет явно интересным». И они не ошиблись. 2020-й вышел весьма интересным годом, только не в очень хорошем смысле.

Войны с Ираном избежать удалось, но зато следующие события заставили дрожать не только Ближний восток, но и целый мир. В китайском Ухане вспыхнула эпидемия нового коронавируса, которая распространилась по планете, выйдя за пределы Поднебесной. Вирус мутировал и стал стремительно продвигаться по каждой стране, пока, наконец, не охватил все мировые державы. Более того, после вирусной атаки, Земля подверглась и другим напастям. Многие государства стало в прямом смысле трясти, и тряска эта едва не привела к глобальным разрушениям.

Уже весной этого года у некоторых экспертов сформировалось мнение, что все негативные события вполне могут быть результатом действий неизвестных организаций, рассчитывающих переделать мир под себя, и впоследствии завладеть земными благами. Создание и распространение коронавируса часто приписывали неизведанным террористам. На многие детали обращали внимание в СМИ и правительствах. Например, на то, что Covid-19 мистическим образом появился в сточных водах Италии ещё в 2019 году. Да и вспышка «ковида» началась не в январе 2020-го, а куда раньше – в ноябре прошлого года. Создавалось впечатление, что неизвестные террористы вначале создали это супероружие, а затем тихо и пошагово стали его распространять по Земле. И уже к марту 2020 года число заболевших по всему миру просто зашкаливало. Сразу же взлетели все цены, а доходы рухнули вниз. Пандемия привела к жёстко экономической тряске на планете. Даже могучие сверхдержавы оказались бессильны против этой заразы. Хуже всего пришлось США, где вирус охватил почти каждый штат. Повезло только, что президент Трамп сразу же пошёл на «компенсационные выплаты» для всего населения. В странах, где на такие выплаты не пошли, возникла угроза голода.

В мае 2020-го возникла серьёзная угроза войны с Китаем, так как Дональд Трамп официально обвинил КПК в создании вируса. Си Цзиньпин же напрочь опроверг все обвинения. Мир оказался на пороге нового ядерного конфликта. Казалось бы ещё немного, и обе страны нанесут друг по другу удар. Позднее, уже летом, по всему миру началась новая пандемия, но уже связанная не с болезнями, а скорее с безумными идеями. В США подняли голову радикалы из «Black Lives Matter», организации, выступающей якобы за права чёрных, но на деле пропагандирующей расизм в пользу темнокожего населения. По всей Америке начались бунты и восстания. В некотором случае мятежники даже захватывали целые районы, провозглашая там независимые республики. Но всё это со временем было подавлено властями. Тем не менее, «Black Lives Matter» существует до сих пор. Популярность эта организация получила именно после убийства афроамериканца Джорджа Флойда, в конце мая 2020-го. Всё это тоже походило на тщательно спланированную операцию. То есть, грубо говоря, неизвестные террористы, ответственные за «ковид», могли спокойно подговорить полицейского на убийство темнокожего, а затем быстро поднять всех радикалов и выпустить на улицы. Либо же они просто могли воспользоваться случаем с Флойдом, превратив его в святого для афроамериканцев. Массовые бунты и протесты привели к значительному росту заболевших коронавирусом в США, чего возможно и добивались террористы.

Конечно, не стоит включать в «послужной список» - события в Белоруссии. То, что там произошло, скорее всего никак не относится к попытке захвата планеты со стороны неизвестных организаций. А вот взрыв в порту Бейрута вполне можно отнести к террористам. Точные детали так и не были обнародованы. К действиям организаций можно приписать события в Европе последних месяцев. Вирус никуда не ушёл, а только мутировал в несколько разных штаммов. В Европе вновь были вынуждены вернуться к весенним ограничениям, как будто бы это было так и спланировано. Нововведения и строгие меры ограничений вызвали лютое недовольство среди населения. В Италии, Франции, Германии, Испании и во многих других европейских странах прошли антикарантинные демонстрации, которые тоже привели к росту заболеваемости. Нередко эти акции протестов оканчивались противостоянием с полицией. Буквально недавно во Франции случилось ещё одно восстание, на этот раз против президента Макрона. В результате уличных столкновений пострадали почти полсотни силовиков. Люди говорили, что это была уже не демонстрация, а настоящая революция. Помимо всего прочего, в сентябре произошла эскалация конфликта в Карабахе, которая тоже могла играть на руку террористам. Есть сведения, что некоторые исламисты стали появляться в области Арцаха и сражаться против армян. Азербайджан, конечно, отрицает свои связи с террористами, но это ещё не означает, что у него их нет. Или же в правительстве этой страны есть некий человек, работающий на те самые неизвестные организации, которые и сделали 2020 год худшим кошмаром.

В последние дни ноября, мир, словно бы по чьей-то злой воле (или так оно и есть), вернулся обратно на «январскую стадию». Снова Иран, и снова убийство. Только на этот раз убит был военный учёный, Мохсен Фахризаде. Как выявило расследование, по нему стреляли из управляемого через спутник оружия. Научного гения вначале заманили в ловушку, а только затем расстреляли. Фахризаде скончался уже в больнице. Иран возмущён действиями неизвестных убийц и требует ООН провести расследование. Более того, проходят сведения о гибели ещё одного командира КСИР, но власти этой страны пока что отрицают сведения. Кто именно убил учёного, пока не уточняется. Иранское правительство винит в этом Израиль и США. Но скорее всего виновны могут быть именно неизвестные организации, которым на руку война на Ближнем Востоке. Не стоит забывать и про другие события этого года, вроде Ладахкской ситуации в Индии и до сих пор нерешённого вопроса с Тайванем. Недавно Си Цзиньпин призывал военных всерьёз готовиться к новому глобальному конфликту. Напомним, что с Индией ситуация и поныне напряжённая. Ладакх может загореться в любую минуту. Тайвань так же может быть атакован. Всё это снова напоминает целую цепь взаимосвязанных событий. И вероятно, эти события тщательно контролируются.

В любом случае, время покажет, кто истинный виновник 2020 года. Но судя по всему, рассуждения о неизвестных террористах – отнюдь не сумасшедшие. Эта вполне может существовать. У неё могут иметься связи практически повсюду, особенно в таких структурах, как ВОЗ. Организация может иметь влияние и в фармацевтической среде. Недаром ведь Дональд Трамп, почуяв неладное, тут же остановил всё сотрудничество с ВОЗ и с её лидером Тедросом Гебрейезусом, который уже давно себя дисквалифицировал. Так что не исключено, что мы все сейчас находимся под ударом. Грубо говоря, нашу планету пытаются захватить военной силой. Вначале они нанесли удар биооружием, а теперь пытаются вовсю раскалывать наши страны и сталкивать их друг с другом. Будем надеяться, что весь этот кошмар когда-нибудь закончится, и все эти вероятные преступники предстанут перед человечеством в Гаагском трибунале.