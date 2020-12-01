Дырка от пончика: почему партнеры Аркадия Новикова подали на него в суд

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1 декабря 2020, 09:00 [ «Аргументы Недели», Егор КАГАРЛИНСКИЙ ]

Фото: личный архив

По данным президента Федерации рестораторов и отельеров Игоря Бухарова, с начала пандемии бизнеса лишились 40% владельцев общепита. Речь не идет о закрытии значительной части кафе и ресторанов, а только о смене их владельцев. Большинство ресторанов развивались на заемные средства, и кризис подкосил возможности собственников рассчитываться по долгам. Новые ограничения, которые власти начали вводить осенью с началом второй волны заболеваемости, стали ожидаемым, но оттого не менее болезненным ударом для отрасли.

Рестораторы просят власти о поддержке. Разрешить работать дольше, чем до 23.00 – такое ограничение уже установлено в ряде регионов, в том числе Москве и Санкт-Петербурге – при соблюдении санитарных мер. Снизить и отсрочить налоги, отменить штрафы за просрочку их уплаты, субсидировать кредиты и многое другое. В зависимости от финансовых ресурсов центральные и региональные власти поддерживают бизнес, тем не менее эти меры поддержки, как правило, не оказывают решающего влияния на то, будет ли бизнес сохранен, продан или обанкрочен.

Как в действительности выживают заведения общепита можно судить по работе одного из самых известных ресторанных холдингов Novikov Group. Еще в мае этого года ее владелец Аркадий Новиков заявил о том, что продал бы все свои рестораны, если бы заранее знал о надвигающихся проблемах. Тем не менее, уже в июле Новиков открыл два новых ресторана в турецком Бодруме, а также начал переговоры о расширении бизнеса в российских регионах, что дало основания говорить о том, что весенне-летний кризис Novikov Group пережила весьма успешно.

Однако уже с наступлением осени Аркадий Новиков столкнулся с новыми вызовами. В октябре стало известно о скором закрытии культовых Vogue Café и бара «Камчатка». Причина – разногласия Новикова с бывшим партнером, который является владельцем помещений, в которых размещены заведения общепита. Еще раньше, в августе, сообщалось о том, что на Новикова подали в суд его партнеры по сети пончиковых Krispy Kreme Александр Сысоев, Владимир Мухин, а также Андрей Исаев, которому Мухин переуступил часть долга. Эта история получила продолжение – в начале декабря Пресненский суд Москвы должен рассмотреть иски по сути.

На Новикова пожалуются франчайзеру

Спор идет о долге в размере $8,8 млн, который, по информации истцов, был предоставлен ООО «Донатс кафе» в 2013 году, когда эта компания приобрела франшизу популярной международной сети пончиковых Krispy Kreme. За это время в Москве и Подмосковье было открыто тридцать этих заведений. Александр Сысоев и Владимир Мухин являются совладельцами «Донатс кафе» (по 20% каждый), а Аркадий Новиков выступает учредителем компании с долей 60%.

По информации НСН, компания «Донатс кафе» взяла деньги в долг под личное поручительство Новикова. Поручительство ресторатора с отменной репутацией послужило для партнеров гарантией надежного вхождения в проект. Однако спустя семь лет сотрудничества оказалось, что репутация Аркадия Новикова может не выдержала испытания кризисом. Сейчас адвокаты «Донатс кафе», чьим контрольным пакетом владеет Аркадий Новиков, пытаются представить договор займа «притворным». Иными словами, компания не признает долг и отказывается его возвращать. Объяснить такую позицию, кроме как поиском оснований не отдавать или, по крайне мере, максимально оттянуть возврат долга, иначе сложно. Аркадий Новиков отказывался комментировать судебный процесс, а адвокаты «Донатс кафе» ходатайствовали о проведении слушаний в закрытом режиме.

О возможных причинах занятой позиции пишет телеграм-канал «Постправда». «Согласно стандартной практике таких франчайзинговых договоров (с международными ресторанными сетями – ред.), франчайзи должны прилагать максимум усилий, чтобы не допускать судебных разбирательств вокруг предмета франчайзингового договора. Ведь это может навредить репутации франчайзера» - пишет «Постправда». Именно это обстоятельство объясняет нежелание Аркадия Новикова допустить публичности процесса, который не только бьет по Krispy Kreme, но и имиджу самого Новикова, который ранее не был замечен в спорах о возврате долгов. По данным «Постправды», партнеры ресторатора намерены обратиться с запросом в материнскую компанию Krispy Kreme в США (штат Северная Каролина) касательно позиции франчайзера по поводу обстоятельств судебных разбирательств в России.

Пример Аркадия Новикова говорит о том, что проблемы испытывают даже успешные рестораторы, за которыми стоит большая лояльная аудитория. «Один и тот же ресторан с именем Новикова и без может иметь разницу в оборотах в 20-30%. За Аркадием многочисленная лояльная аудитория, которая ему доверяет» - сказал в интервью изданию «Сноб» многолетний партнер Новикова Антон Пинский. Судя по всему, известный ресторатор принял комплимент слишком буквально, опрометчиво предположив, что его репутация стерпит судебные препирательства по поводу возврата долгов.

Аркадий Новиков славится тем, что удачно привлекает бизнес-партнеров, обеспечивающих финансирование его начинаний. Не последний аргумент для партнеров – доброе имя и до сих пор безупречная репутация Новикова. История вокруг Krispy Kreme может создать прецедент невыполнения самым известным российским ресторатором своих обязательств перед партнерами. И как бы другим совладельцам ресторанов Новикова не пришлось вскоре примерять на себя роль истцов.