Кто сказал, что Путин проиграл?

Аргументы Недели → Мнение 13+

30 ноября 2020, 15:24 [ «Аргументы Недели», Ваагн Карапетян, главный редактор альманаха "Всеамериканский литературный форум" ]

Фото: cоцсети

После подписания мирного договора Армении с Азербайджаном, политологи и прочие, так скажем, подвизавшиеся на политической теме эксперты, дружно взялись объяснять причины поражения одной стороны и победы другой. Мнения у этих оракулов по всем вопросам разнятся, но в одном они едины: утверждают без тени смущенья и сомненья, в этой локальной войне проиграл Путин.

Позвольте с вами не согласиться, господа. С чего вы взяли? Разве вам известен был план Путина? Что он планировал силами армянской армии захватить Баку, не вышло, поэтому и проиграл? А как, не зная его намерений, заявлять о проигрыше?!

Я, наоборот, вижу в армяно-азербайджанском конфликте и, в особенности, в его завершении блистательную победу, быть может самую сокрушительную за всё время нахождения Владимира Владимировича Путина на политическом олимпе. И вот почему.

Мы знаем о том, что Азербайджан в последние годы, на всех порах мчался в турецкую гавань, в которой планировал застрять на долгие годы. В свою очередь и Армения своей просоросской позицией, читай проамериканской, оттолкнула от себя не только Россию, но и Иран, но и, как ни удивительно, Китай. У этой тройки, у каждой, есть свои, мягко скажем, разногласия с заокеанской сверхдержавой. Если к этому добавить тяжёлые отношения России с Грузией, то нелегко догадаться, что Россия была в шаге от потери полного контроля над странами Южного Кавказа и потери всего региона в целом.

Но благодаря мудрой политике кремлёвского мозгового центра произошло обратное. Россия вернула себе утраченное влияние в регионе, привязав к ноге конфликтующие стороны.

Зная о неоспоримом превосходстве азербайджанской армии, Россия намеренно не вмешалась в конфликт на стороне военного союзника, Армении, ссылаясь на условия военного договора, в котором черным по белому прописано применение военной силы лишь в случае нападения вражеской стороны на само государство Армения, тем самым дало по носу представителям армянской власти ослепленной американской монетой, указав ей реальное положение Армении на Южном Кавказе и успокоить воинственный пыл представителей многочисленной армянской диванной армии, готовой, сидя у компьютера, закидать шапками Азербайджан.

Не вмешалась и по той простой причине, будем откровенны, что в Армении у власти находится не пророссийский лидер. Без сомненья прояви народ армянский и власть ереванская мудрость, и объявив военное положение в стране, ещё и вернула бы к руководству страной второго президента Роберта Кочаряна, который, как мы знаем, является личным другом Владимира Путина, итог войны мог бы быть совершенно иным.

Это с одной стороны. С другой, Россия разрешила Азербайджану вернуть некоторую часть земли оккупированную армянами, этим ещё раз показало бакинской власти и всему миру, кто в этом регионе хозяин.

И можно смело утверждать, что Азербайджан решился на этот шаг предвидя молчаливое согласие северного соседа.

Когда же азербайджанские войска вплотную подошли к столице Карабаха из Москвы поступил сигнал "Стоп!" и в одночасье оба строптивых руководителя Премьер-министр Армении и Президент Азербайджана послушно подписали мирный договор, в котором между строк можно прочесть верховенство России и полный контроль.

Посудите сами. Во-первых, в самом Карабахе расположились только российские войска, так называемый миротворческий контингент, и соответственно Армения вернула в армянские казармы свои, а Карабаху запрещено иметь свою армию для обороны и не только, это важно отметить. То есть появился прообраз закавказского Приднестровья. И необходимо обратить внимание на то обстоятельство, что за бортом оказалась Турция, которая взвалила на себя все тяжести войны и на своих плечах принесла победу бакинцам.

И, во-вторых, охрана перешейка соединяющего Карабах с Арменией согласно договору осуществляется российскими войсками. А перекрыть этот перешеек при очередном непослушании Еревана, сами понимаете, россиянам не составит особого труда. Для этого достаточно молодому бойцу у границы опустить шлагбаум, всего лишь. Чтобы вернуть контроль над этой территорией, Армении придётся объявить войну теперь уже России, а это сложно представить без улыбки.

Азербайджану, который, с согласия России, не только вернул 80 процентов потерянных земель, но и получил возможность беспрепятственно перемещаться по дорогам юга Армении для перевозки жизненно важных грузов в Нахичевань, что сулит большие экономические выгоды сам Бог велел уважать и чтить северного соседа, потому что эта артерия также будет находиться под контролем российских войск. И этот перешеек также несложно россиянам при необходимости перекрыть. Тот же шлагбаум опустить.

Вот и получается, Армении и Азербайджану, блюдя свои интересы, придётся забыть свои попытки уйти из-под опеки России надолго, если не навсегда.