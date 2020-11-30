Узбекский радикальный национализм – и поныне актуальная проблема

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30 ноября 2020, 00:54 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Национализм в Узбекистане существовал с давних времён. Всё началось ещё с покорения крупных ханств Средней Азии генералом Скобелевым во II половине XIX века. Получилось так, что многие государства, управляемые местными эмирами и ханами, были завоёваны и присоединены к Российской империи.

Позднее наступил тяжёлый для всех ХХ век, который поставил на грань уничтожения целые нации. Первая Мировая война тяжело сказалась на России. Особенно положение ухудшилось после начала февральской революции. Уже в 1918 году многие территории бывшей империи начали отделяться. То же самое произошло и в нынешнем Узбекистане. Возникло движение местных дехканов, мечтающих о суверенном государстве. Так называемое «басмачество» наделало немало бед русским солдатам. Но всё же в середине 20-х годов Средняя Азия была полностью покорена. Басмачи были объявлены разбойниками и почти полностью ликвидированы. Узбекистан вплоть до 1991 года входил в состав Советского союза. 31 августа 1991 года Узбекская ССР официально провозгласила свою независимость и превратилась в Республику Узбекистан.

Февральская революция

Что до национализма в Узбекистане, то это уже отдельная проблема. Вполне возможно называть таким термином басмачей, боровшихся за суверенное государство против советских войск. С точки зрения самих басмачей, они были далеко не разбойниками, а национальными героями и освободителями. Главная их цель была не только борьба с советской властью. Они всеми силами пытались добиться возвращения независимых ханств, а заодно и распространение ислама по всем территориям. Движению оказывали поддержку многие духовные организации, такие как «Шура-и-Ислам» и «Шура-и-Улема». У басмачей также имелись связи с белогвардейцами. Последние из них пали лишь в 1938 году со смертью Джунаид-хана, фактического правителя Хивинского ханства. Узбекистан же был освобождён от сепаратистов ещё в 1924 году, когда большинство местных боевых групп были разбиты Красной армией. Сейчас же националисты в Узбекистане официально не существуют, как партии. При Исламе Каримове терминологии «правящая партия» по сути не существовало, так как основная власть была в руках одного человека. Каримов являлся полновластным монархом в своей стране.

Джунаид-хан

Но всё же против Каримова боролись и не только либеральные противники режима, но и самые настоящие радикалы, которых можно окрестить националистами-исламистами. Например, можно выделить организацию под названием «Исламское движение Узбекистана». Оно было приравнено к террористическим группировками. Лидеры движения имели связи с «Аль-Каидой» и «Исламским государством» (запрещены в РФ). Руководителем радикалов являлся Тахир Юлдашев, который нередко прибегал к бесчеловечным убийствам и расправам над мирными жителями. Правящий режим Узбекистана Юлдашев приравнял к своим главным врагам. Его основной задачей было уничтожение власти Каримов и установление исламистского государства. Естественно, идеология группы не подразумевала присутствие чужеземцев на территории страны. Сам террорист был уничтожен американцами в результате ракетного удара. Однако с ликвидацией Юлдашева ситуация особо не изменилась. Радикально настроенные узбеки продолжали пополнять ряды террористических организаций. Бывали даже случаи жестоких убийств не только в узбекских городах, но и в российских. Русских относили к завоевателям и врагам, и не раз вспоминали их походы во времена Александра III.

Александр III

Что до прочего национализма, то как таковой расовой ненависти в Узбекистане нет. Большая часть местных дружна с русскими. Официальным языком в стране является узбекский. Вторым по значимости – русский. Почти каждый местный жители прекрасно владеет русским языком и общается с нашими соотечественниками. Значительная часть официальных документов так же издаётся на русском языке. В школах преподавание русского языка – обязательное. Его начинают изучать со второго класса. Но всё же проходили сведения о том, что к русским в Узбекистане не слишком благоприятное отношение, особенно в последнее время. В СМИ проходили новости о том, что представителей РФ до сих пор считают колонизаторами. Правдивая эта информация или нет, сложно сказать. Но соцсети и некоторые обнаруженные статьи блогеров говорят о том, что россиян «пытаются изо всех сил вытолкнуть из всех сфер жизни Узбекистана». К слову, русского человека в стране легко могут уволить и даже не объяснить причину. Не все хорошо относятся к режиму Владимира Путина. Некоторые узбеки полагают, что нынешний президент России – не более, чем диктатор, и никак не союзник для их родины. Возможно, это связано с тем, что Путин дружил с авторитарным Исламом Каримовым, а этого человека в Узбекистане практически никто не любил. Но в целом, глобальной проблемы национализма в стране нет. Всё же большая часть узбеков не считает русских врагами. Нас конечно же не воспринимают как первых друзей и союзников, но и не вспоминают былые грехи. В конце концов, за весь советский период мы успели подружиться с жителями Узбекистана. К тому же многие узбеки до сих пор приезжают в Россию на заработки и неплохо здесь зарабатывают. Их отношение к русским людям – доброе и уважительное.

Проблемой остаётся только радикальный национализм, который по сути является проблемой глобальной и общепланетной. В каждой стране можно найти людей, считающих другие нации несовершенными или даже враждебными. Стоит отметить, что даже в США всё ещё сохранились пережитки войны между Севером и Югом. Чего стоят только недавние события во всех штатах Америки, когда белые становились на коленях перед темнокожими и просили прощения за «геноциды» в прошлом. В Узбекистане же об этом почти никто не говорит. Никто из адекватных людей не призывает к враждебности по отношению к России. Наоборот, сотрудничество между странами только укрепляется. Ну, а что до национализма, то он есть практически в каждой державе Земли. И конечно – это до сих пор актуальная проблема. Но она не настолько серьёзная, чтобы о ней говорили на мировом уровне.