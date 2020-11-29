Предки китов шагали по земле и были похожи на крыс

Аргументы Недели → Мнение 13+

29 ноября 2020, 18:04 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Киты – могущественные и тучные животные, обладающие недюжинной силой. Веками их воспринимали скорее, как рыб, чем как млекопитающих. Некоторые даже считали их за рептилоидную форму. Но это были в основном далеко не учёные, а обычные моряки, страшившиеся за свою жизнь и любившие рассказывать сказки. Китов как только ни называли. Даже в русских легендах и то используется выражение «рыба-кит». Только вот кит далеко не рыба и никогда ею не являлся. Многие будут удивлены, но предки этих созданий когда-то шагали по земле, да и обликом напоминали скорее гигантских крысособак. Лишь потом, после миллионов лет эволюции, они превратились в то, что есть сейчас.

Амбулоцеты, жившие в периоде эоцена (40 миллионов лет назад) считаются переходной формой из сухопутных млекопитающих в современных китообразных. Они предпочитали охотиться рядом с водой и нередко плавали в поисках добычи. Именно это в конце концов и привело их к морскому образу жизни. Нынешние киты вообще не в состоянии пребывать на суше. Их некогда когтистые лапы давно преобразились в ласты и плавники. Амбулоцеты внешне напоминали помесь крысы, собаки и крокодила. Шкура их была целиком и полностью покрыта шерстью. Лапы имели перепонки для более удобного передвижения по воде. Уже тогда во времена эоцена они были прекрасно приспособлены для долгого плавания.

Образ жизни у них был подобен крокодильему. Они являлись хищниками, как сухопутными так и морскими. Длина создания достигала примерно 3 метро, вес же – до 300 килограмм. Зубы были очень острыми и могли сразу же прорвать любую кожу. Считается, что амбулоцеты тщательно выжидали свою добычу на дне озёр и водоёмов, а затем бросались на неё со всей своей звериной яростью. Также они могли затаскивать свою жертву в воду и нападать в самый неожиданный момент. На суше амбулоцеты двигались довольно неуклюже, что очень напоминало современных крокодилов. Впоследствии, они всё чаще стали проникать в воду и пребывать в её среде, и соответственно, спустя миллионы лет эволюции, преобразились в нынешних китообразных.