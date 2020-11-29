Иран готовит возмездие за смерть своего учёного

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29 ноября 2020, 12:31 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

В пятницу 27 ноября в Иране произошло покушение на известную в стране личность. На этот раз это был не военный и не глава фанатиков из КСИР, а учёный-физик, считавшийся неофициально участником местной ядерной программы. Это был Мохсен Фахризаде, человек, которого знало всё правительство Ирана; человек, покрытый множеством тайн. Инцидент случился в городе Абсард. Вначале убийцы подорвали машину рядом с автомобилем учёного. Заметив физика в пределах территории, они тут же начали стрелять из автоматов. Фахризаде не выжил. Он скончался в больнице от полученных ранений.

Правительство Ирана обещает отомстить убийцам. «Месть наша будет ужасна», - заявляют представители власти, «Мы не оставим это так просто!». Между тем, уже начинают сыпаться разного рода обвинения в адрес других держав. Некоторые члены правительства полагают, что за убийством могли стоять американцы. Прозвучали также и обвинения в сторону ненавистного для Ирана Израиля. Министр иностранных дел страны Мохаммед Зариф в полной уверенности, что за убийством стоял именно Израиль. Впрочем, глава генштаба Ирана Мохаммед Багери солидарен с министром. «Снова глупые террористы, связанные с поганым сионистским режимом, убили одного из руководителей и сотрудников оборонной сферы страны», - заявляет Багери, не стесняясь переходить на оскорбления других наций.

В Тегеране ждут скорейшего расследования этого преступления. Они уже оповестили обо всём ООН. В ООН убийство естественно осудили, но при этом призвали Иран к прекращению необоснованный обвинений в адрес других держав. Дипломатический глава ЕС Жозеп Боррель выразил соболезнования, как иранскому правительству, так и родственникам погибшего. При этом он добавил, что главное сейчас – это избежать эскалации полномасштабного конфликта.