Российская «пенсионка» в шоке

Аргументы Недели → Мнение 13+

29 ноября 2020, 11:56 [ «Аргументы Недели», Юрий Воронин ]

Фото: cоцсети

Российская пенсионная система год от года испытывает все новый и новый шок. В связи с обсуждением Федерального закона о бюджете Пенсионного фонда РФ на 2021 год и на плановый период российские СМИ были «взорваны» заявлениями лидеров думских фракций, депутатов и экспертов о необходимости реформирования пенсионной системы, находящейся в новом шоковом состоянии.

Так, лидер КПРФ д.ф.н. Геннадий Зюганов, настаивает на необходимости отмены антинародной и антиконституционной пенсионной реформы 2018 года, увеличившей возраст выхода на пенсию на 5 лет. Г.Зюганов подчеркнул, что «сегодня уже все увидели, что пенсионная «реформа» — это самое людоедское, аморальное и во многом преступное решение, принятое действующей властью. Она прикрывалась необходимостью накопления сил и средств. Но произошло только накопление несчастий, нищеты и цинизма». Антинародность пенсионной «реформы» была видна сразу же, с момента озвучивания её правительством. Сказано емко. Однако все хорошо помнят, как КПРФ осознанно провалила оформление документов для проведения референдума по пенсионной «реформе» и Запрос в Конституционный суд по этому жизненно важному для народа вопросу.

Лидер фракции «Справедливой России» Сергей Миронов считает, что в России выстроилась «людоедская» пенсионная система, при которой у большинства россиян отнимаются 22% доходов, однако это все равно не позволяет обеспечить им достойную старость. По его мнению, «необходимо коренным образом изменить существующую пенсионную систему, вернуться к выплатам пенсии из бюджета на основе трех критериев: трудового стажа, заработной платы и особых условий труда, а пенсионные выплаты из доходов граждан направлять туда же». «Как это происходило в советские годы», – добавил С.Миронов.

С еще более сенсационным заявлением выступил лидер ЛДПР д.ф.н. Владимир Жириновский. Он считает, что нужно вообще упразднить Пенсионный фонд. «Это огромное количество чиновников, помещений, огромная бюрократическая структура», - подчеркнул глава либерал-демократов. По его словам, пенсии гражданам надо платить напрямую. Это станет возможно за счет цифровизации.

Эксперты и даже чиновники правительства высшего ранга, апологеты проводимой в стране ущербной социально-экономической политики предлагают слить структуры внебюджетных фондов — Пенсионного фонда (ПФР), Фонда социального страхования (ФСС) и Фонда обязательного медстрахования (ФОМС) - в одну. Слияние фондов, по их мнению, позволило бы сэкономить значительные средства.

Выдвигаются и более радикальные предложения: полностью упразднить три фонда и передать их функции профильным министерствам и ведомствам, что пенсионная система, базирующаяся на распределительных принципах в условиях рыночной экономики, якобы себя исчерпала и стала неэффективной; сохранение различных льгот в рамках пенсионной системы в условиях рынка являются не свойственными ей функциям, якобы ущемляет трудящихся и ставит их в неравное положение, являясь дополнительной финансовой нагрузкой на Пенсионный фонд.

С позиции научной экономической теории и позитивной мировой практики выдвигаемые предложения по якобы совершенствованию пенсионного обеспечения являются откровенно популистскими, социальной демагогией, чистой воды пиаром, характеризующими догматизм мышления неореформаторов. Никакие слияния внебюджетных фондов или даже их упразднение, возврат к выплатам пенсии из федерального бюджета по советскому образцу, когда экономика России на протяжении последних десяти лет все более углубляется в социально-экономический кризис, в лучшем случае сэкономят мизерные средства, которые не смогут качественно повысить пенсионное обеспечение граждан до уровня развитых стран мира.

С теоретической точки зрения выдвигаемые предложения по якобы совершенствованию пенсионного обеспечения – это логика никак не экономико-реформаторская, а чисто арифметическая, весьма далекая от экономической сущности рассматриваемых процессов – «размазать» сокращающиеся объемы финансовых ресурсов Пенсионного фонда РФ даже не создав видимость благополучия в пенсионном обеспечении страны.

Рассмотрим, для примера, предложение о сокращении аппарата Пенсионного фонда РФ. Действительно, аппарат Пенсионного фонда в России разросся до непомерных размеров, занимает первое место в мире по численности сотрудников – свыше 100 тыс. чиновников, на содержание его и роскошных зданий Фонда расходуется почти 1,5% пенсионных отчислений.

Для сравнения, численность сотрудников Social Security Administration в США в два с лишним раза меньше, а население США более чем в два раза больше российского и объём пенсионных и социальных выплат почти в девять раз больше. В Японии практически при сопоставимой численности населения, что и в России, численность сотрудников, работающих в пенсионной системе, в четыре раза меньше. Но даже если сократить численность аппарата Пенсионного фонда РФ в 2 раза, а сокращать его действительно надо, то есть хотя бы довести количество чиновников до уровня численности в США, то дефицит российского Фонда будет снижен чуть-чуть, практически неуловимо.

И никакая цифровизация, которая по мнению лидера ЛДПР В.Жириновского якобы позволит платить пенсии гражданам напрямую, также существенно не увеличит пенсионное обеспечение.

Я убеждал и буду продолжать убеждать неореформаторов, что их логика «реформирования» пенсионной системы при нынешней ущербной российской экономической модели, заведшей страну в тупик – сиюминутная, весьма похожая на библейскую легенду евангелиста Матфея, изложенную им в Главе 14 святого благовествования о том, как Иисус пятью хлебами и двумя рыбами «насытил около пяти тысяч человек, кроме женщин и детей».

Вряд ли можно согласиться аргументами неореформаторов, что необходимость реформирования пенсионной системы обусловлена тем, что она базируется на солидарных, распределительных принципах, содержит не свойственные для пенсионной системы льготы.

Во-первых, мировой опыт свидетельствует, что пенсионные системы, опирающиеся на распределительные принципы, отнюдь себя не исчерпали. Такая система до сих пор функционирует в Великобритании, Канаде, Германии, Франции, Италии и других странах и свидетельствуют о высокой степени «работы» распределительных принципов пенсионных систем.

Во-вторых, распределительная функция бюджета как экономической категории, к которому относится и бюджет Пенсионного фонда, является лишь формой проявления его сущностного содержания - экономических отношений, возникающих в процессе распределения и перераспределения своей первоосновы - стоимости валового внутреннего продукта (ВВП) в целях защиты трудящихся в старости, в случае инвалидности и при потере кормильца.

Пенсионный фонд как внебюджетный фонд государства является самостоятельным относительно. Он по своей экономической сути представляет неотъемлемую часть экономической системы государства и функционирует прежде всего по ее внутренним законам, отражая тенденции и динамику развития экономсистемы. Прежде чем распределять и перераспределять денежные доходы - экономическая система, стратегия ее развития, темпы экономического роста должны гарантировать объем финансовых ресурсов в необходимом количестве для полного обеспечения всех функций государства, в том числе и пенсионного обеспечения. Если же экономическая система страны не обеспечивает необходимых финансовых ресурсов, что имеет место в развалившейся, стагнирующей экономике России, то распределительные принципы здесь совершенно не причем. То есть, корни кризиса пенсионного обеспечения кроятся в ущербной российской экономической системе, ее функционировании и никакие мелкие «игрища» с внебюджетными фондами не смогут качественно повысить пенсионное обеспечение граждан.

В-третьих, пенсионное обеспечение многих зарубежных стран и сегодня включают в себя «несвойственные» для пенсионной системы функции, значительное количество льгот. Так, в США пенсионеры имеют льготы: бесплатную медицинскую помощь, бесплатные лекарства, платят низкую квартплату. Имеются специальные системы пенсионного обеспечения для служащих на железной дороге, федеральных служащих и большинства служащих органов власти штатов и местных органов власти. В Испании все пенсионеры имеют льготные проездные на городском транспорте, а в некоторых провинциях вообще ездят бесплатно.

Либерал-экономистам, политикам, правящей элите следует, наконец, понять, что пенсия, – являющаяся в соответствии с Конституцией РФ бюджетным обязательством государства, - это, прежде всего, проблема эффективности всей экономики. Чтобы убедить неверующих, покажем эту взаимосвязь для Российской Федерации.

Средняя пенсия у тех, кто всю жизнь работал, по данным Росстата, на начало 2020 года составляла 14 151 рубль, а у инвалидов — всего 8807 рублей. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов заявил, что многие пенсионеры наверняка сочли бы хорошей пенсию в размере 25-30 тысяч рублей. Думаю, что и сам С.Миронов был бы весьма «доволен», получая такую пенсию.

А теперь сопоставим российские пенсии, в том числе и предложение С.Миронова, с нынешним пенсионным обеспечением в экономически развитых странах. В Германии пенсия составляет в среднем 782 евро, то есть более 60 тысяч рублей. В Англии она равна 610 фунтам или около 55 тысячи рублей. Американцы, получая по 1164 долларов, - более 80 тысяч рублей. В Швейцарии пенсионеры страны получают по 1,7 тысячи франков - более 115 тысяч рублей.

Все это свидетельствует о полном провале «реформирования» пенсионной системы либерал-экономистами, которые не обеспечили достойную старость большинству пенсионеров страны, тем самым фактически нарушили статью 7 Конституции Российской Федерации, которая однозначно зафиксировала, что «Российская Федерация - социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека».

По таким показателям эффективности экономики как ВВП на душу населения, производительности труда, реальным доходам, Россия отстает от развитых стран мира более чем в 2-5 раз. Так, например, ВВП на душу населения в развитых странах, по данным Международного валютного фонда, превышает 50 тысяч долларов, а в России он менее 9 тысяч. Нынешний российский уровень душевого ВВП достигнут Великобританией и Францией около 40 лет назад, а США – примерно 50 лет назад. Отсюда и величина пенсий в развитых странах мира в 2-5 раз выше, чем в России.

Низкая эффективность российской экономики объективно отражается на низкой заработной плате в стране, а значит и весьма скромных отчислениях в Пенсионный фонд. Российские же либералы от «экономики» и политики-чиновники, не понимая глубинной сути экономического развития, ищут сиюминутные пути, чтобы заткнуть дыры пенсионной системы, да и социальной сферы в целом, допущенные ими же в процессе «реформирования» экономической и пенсионной систем по ущербным рецептам «Вашингтонского консенсуса» и МВФ, разрабатываемые, кстати, американцами для африканских стран.

Вспомните, как правительство и президент в 2018 году убеждали «дорогих россиян», что пенсионная реформа, предусматривающая поэтапное повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин, реально вытащит их из болота нищеты, «обеспечит устойчивость и финансовую стабильность пенсионной системы на долгие годы вперед» (В.Путин), что бюджет Пенсионного фонда получит дополнительные доходы, а пенсии неработающих пенсионеров существенно подрастут.

Прошло два года пенсионной «реформы». Её итоги, к сожалению, оказались неутешительными, полностью перечеркнув обещания президента, существенно снизив «устойчивость и финансовую стабильность пенсионной системы». Сегодня стало ясно абсолютно всем, что «реформа» привела к снижению благосостояния российских семей. Люди удостоверились, что российское государство не просто не даёт гарантий, а отнимает прежние достижения. Прибавка пенсий оказалась просто мизерной. Вместо 14 тысяч в месяц неработающие пенсионеры получают 15−16 тысяч. Зато плата за такую прибавку оказалась велика: 2 миллиона человек вышли на пенсию на год позже, резко возросла безработица среди предпенсионеров, снизилась возможность молодым специалистам устроиться на работу. За незначительную прибавку к пенсии людей заставили работать дополнительно пять лет, хотя известно, что средний возраст здоровой жизни в России — всего 62 года.

Еще раз подчеркнем, что пенсия в развитых странах формируется, как правило, из двух источников: из государственной распределительной системы и накопительного компонента, формируемого, как правило, на добровольной основе.

Российские либерал-экономисты (бывший заместитель министра труда и соцразвития, а затем минэкономразвития и торговли М.Дмитриев, министр минздравсоцразвития М.Зурабов, министр минздравсоцразвития Т.Голикова) внимательно «изучили» опыт развитых стран по формированию накопительного компонента пенсионной системы и реализовали его в России, правда, как всегда с отечественными нюансами, а именно - с точностью до наоборот.

Практически во всех развитых странах (США, Канада, Великобритания, Норвегии, Германия) из государственной системы пенсионного обеспечения пенсионеру выплачивается примерно 50% общей пенсии. Остальная часть поступает из фондов системы накопления. В конечном счете, коэффициент замещения пенсии заработной платы ныне составляет в США – 76,1, в Канаде - 73,1, в Великобритании – 67,1, в Норвегии – 63,8, в Германии 58,0% заработка, из которых значительная часть - от 15 до 40% приходится на накопительный компонент. А в России коэффициент замещения на начало 2020 года составлял 29,8%. Таковы «достижения» апологетов проводимой в России социально-экономической политики и пенсионного обеспечения.

Прежде всего, особо подчеркнем, что накопительный компонент, а мне приходилось обосновывать это неоднократно (См., например: Теоретические аспекты пенсионной реформы в Российской Федерации. Экономист, 2005; Коллизии и реальности реформы пенсионной системы. АКСОР, 2008) в экономически развитых странах формируется не принудительно, как это сделали российские рыночники - либерал-экономисты, а на добровольной основе. И для того, чтобы работники участвовали в этом процессе действительно добровольно, осознано, потребовались огромные усилия государства (включая и СМИ) в убеждении и доказательстве преимуществ для конкретного человека участия в накопительной системе. При этом государство гарантировало сохранность средств граждан, регулируя деятельность пенсионных фондов и страховых компаний. Даже в случае смерти пенсионера накопленные средства не пропадают, а передаются ближайшим родственникам.

Российское же государство, в угоду правящей элиты, играя на руку олигархам и частным банкам, осознанно не включилось в сохранность накопительного компонента, не нашло эффективного применения накопительным ресурсам для народа, государства. Доходность накопительных средств, направленных в доверительное управление, в негосударственные пенсионные фонды, в виду откровенной бессовестности и некомпетентности банковского сектора была не только ниже инфляции, но иногда составляла и отрицательную величину. А государство спокойно наблюдало за этим мошенничеством. Поэтому подавляющая часть пенсионных накоплений в реальном выражении за годы своего существования значительно уменьшилась, что стало значительным риском для будущих пенсионеров. И люди разуверились в этом позитивном инструменте своих будущих пенсий.

Исходя из позитивного мирового опыта достойное пенсионное обеспечение в России даже в нынешних социально-экономических условиях не может быть достигнуто без восстановления накопительного компонента пенсионной системы, формируемого в дальнейшем на добровольной основе, причем под гарантией государства.

Но чтобы россияне действительно поверили в накопительный механизм пенсионной системы, поверили в то, что государство реально несет ответственность за накопительную систему, следует разморозить средства, направляемые на именные счета граждан в накопительную систему с момента ее организации (с 2002 года), но не просто разморозить, а восстановить их в полном их объеме (с учетом всех реальных ставок рефинансирования и инфляционных коэффициентов). И ни в какие новые концепции под названием «индивидуальный пенсионный капитал», «гарантированный пенсионный продукт» или «гарантированный пенсионный план», разработками которых на протяжении последних четырех лет занимаются Минфин РФ вместе с ЦБ РФ и «кормят» наивное население, затуманивают им мозги, вряд ли кто поверит.

Если вспомнить советский период, на который озирается С.Миронов и предлагает возобновить пенсионное обеспечение по советскому образцу, то в нынешних ущербных российских рыночных условиях это будет означать еще худший вариант: всеобщий переход к своеобразной уравниловке, замене социальных пенсий на пособия по старости и, как показывают рассчеты, к банкротству федерального бюджета по социальным обязательствам в течение ближайших же лет. Другое дело, что в советское время не было никаких частных (не государственных), корпоративных пенсионных фондов, других специализированных финансовых институтов, которые расплодились в нынешней России как грибы в ущерб государственной системе пенсионного обеспечения.

И наконец, самый важный основополагающий вывод: реформирование системы пенсионного обеспечения Российской Федерации, на что уповают лидеры думских фракций и чиновники от политики, затуманивая глаза обществу, играя на руку нынешней правящей элите, полностью парализовавшей социально-экономическое развитие, при дальнейшей реализации монетаристской неолиберальной модели экономического «роста» абсолютно невозможно. С позиции экономической теории и тридцатилетней российской практики реализация этой модели отчетливо доказала крах российской экономической политики и кризис пенсионной системы! И никакие баллы, никакие начисления пенсий «по рангам» российскую пенсионную систему не спасут.

Научная экономическая теория и особенно тридцатилетняя российская практика однозначно свидетельствуют, что решение основополагающего для России вопроса – повышения качества жизни населения, эффективности пенсионной системы, невозможны без кардинальной смены нынешнего социально-экономического курса, ликвидации тех механизмов, которые были запущены Гайдаром и его сторонниками в 1990-е годы и которые продолжают использоваться до настоящего времени, без восстановления управляемости экономикой на научной основе, формирования новой модели, конфигурации российской экономики нового типа.

Именно на решение этих основополагающих вопросах и должны быть направлены усилия оппозиционных партий и их лидеров, а не заниматься популистскими заявлениями и социальной демагогией.

Юрий Воронин - доктор экономических наук, профессор, заместитель Председателя Совета министров Татарской АССР- Председатель Госплана ТАССР; Первый заместитель Председателя Верховного Совета РСФСР; депутат Государственной Думы (второго созыва); аудитор Счетной палаты РФ