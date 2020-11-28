Китай готовится к полномасштабному конфликту?

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28 ноября 2020, 20:19 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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1 ноября этого года политолог из США Кристофер Лейн предупредил о вооружённом противостоянии, которое может случиться уже в ближайшее время. По его словам, Китай и Соединённые штаты взяли курс на вооружённое противостояние. Американо-китайские отношения ещё никогда не были настолько враждебными. Всё началось ещё с «уханьской пробирки».

В начале мая 2020-го Дональд Трамп официально обвинил КНР в разработке супероружия, из-за утечки которого возникла общемировая пандемия. Китай наотрез отверг все обвинения. При этом правительство Поднебесной отказалось пускать экспертов из ВОЗ на территорию лаборатории Уханя. Вопрос о пробирочном происхождении коронавируса так и не был решён.

В середине лета КНР попросту «аннексировали» Гонконг, лишив его жителей даже надежды на свободное дыхание. Власти тут же начали охоту на всю оппозицию, которая не была довольна вторжением КПК. Гонконг фактически превратился в обычную провинцию КНР. Более того, начались обсуждения «возвращения» Тайваня и становления Единого Китая. Тайваньская республика давно не признаёт коммунистическое правительство и сохраняет проамериканский курс развития. Си Цзиньпин по-прежнему продолжает укреплять власть. Буквально вчера он обратился к китайским военным и призвал их всех «готовиться к победам и не страшиться смерти». Обсуждение аннексии Тайваня уже давно продолжаются в военных кругах КНР. Очевидно, что агрессия всё-таки планируется. И неизвестно точно, что же можно ожидать в будущем от правительства Си Цзиньпина. Не стоит забывать и про то, что индийцы до сих пор не могут простить китайцам незаконные вторжения в пределы Ладакха.