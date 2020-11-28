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Был героем, а умер нищим? Про Марадону говорят, что в последние годы жизни он жил слишком бедно

, 12:25 [ «Аргументы Недели», , Журналист ]

Был героем, а умер нищим? Про Марадону говорят, что в последние годы жизни он жил слишком бедно
Фото: cоцсети

25 ноября этого года скончался известный футболист Диего Марадона. Он был настоящей легендой для всех любителей футбола. Выступал за несколько аргентинских клубов, играл за «Барселону», «Ньюээлс Олд Бойс» и «Наполи». Считается одним из самых величайших игроков в истории. 

В последние годы своей жизни он уже не имел столько славы и работал в скромном клубе «Химнасия» за не менее скромную зарплату. Там он тренировал юных футболистов. При этом это был единственный источник его дохода. Марадону знали и уважали многие во всём мире. Говорили, что это был достойнейший человек на планете.

Был героем, а умер нищим? Про Марадону говорят, что в последние годы жизни он жил слишком бедно

По словам журналистов, умер Марадона в бедности, и общество совершенно забыло про его «боевые» заслуги. Корреспондент из Аргентины Луис Вентура рассказал, что у легенды были проблемы с доходами. Он был много лет знаком с этим человеком. «У него украли почти всё», - заявил Вентура, «Остальное же он раздал сам». Причиной смерти Марадоны называют сердечную недостаточность. Другие же говорят о том, что здоровье футболиста пошатнулось из-за жизненных неурядиц. В Аргентине из-за этой трагедии объявили траур. Легенду футбола похоронили в Буэнос-Айресе на частном кладбище. Стоит также отметить, что на похоронах произошли беспорядки. Полиции пришлось применить силу, чтобы остановить их.

 

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