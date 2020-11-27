Они не погибли. Индейцы майя существуют до сих пор

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27 ноября 2020, 21:28 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Напрасно многие в интернете рассуждают о якобы гибели цивилизации Майя. В сетях полным-полно информации об исчезновении этой древней культуры. Однако на самом деле это далеко не так. Майя сохранились и более того, во многом ассимилировались со своими завоевателями. На сегодня эти племена проживают в районах Гватемалы, Белиза, Сальвадора, Мексики и Гондураса. Народность имеет название – майя-киче. Часть их уже давно пережила «испанизацию», и соответственно основной язык у них – испанский. Конечно же сохранился и исконный язык, на котором разговаривают в основном старики и в очень отдалённых селениях. Большинство из тех, кто владеет родным языком, как правило, двуязычны.

Современные майя – уже далеко не любители жертвоприношений и даже не отсталые племена, а вполне себе современные люди. Эти люди зарабатывают, сидят в соцсетях, учатся в обычных школах, общаются с испаноязычным населением и даже не помышляют ни о каком расизме. Естественно в тех землях сохраняются те, кто не забывает свою истинную историю, но их в основном не слишком много. Разве что только на юго-востоке Мексики некоторые коренные американцы поддерживают сепаратистские идеи. В целом, большинство современных индейцев – это самые обычные люди. Некоторые из них даже не знают своей древней истории. В Гватемале представителями майя считают себя 12 миллионов человек (65% населения). Но по официальным данным 2002 года, их было всего 6 миллионов. Сейчас же их несомненно больше, так как земная популяция не уменьшается, а только возрастает.

Майя занимаются поставкой и производством различной продукции. В Гватемале наиболее развито производство текстиля, особенно в нагорной местности. Там делаются, как одежда, так и сумки, верёвки, гамаки и пояса. Некоторые из индейских селений могут производить лишь только определённый тип товаров. Гончарство также считается одним из самых главных ремесел майя. Как правило, эта продукция декоративная, и в основном для домашнего использования у самих индейцев. Майя активно производят особый сахар, называемый «панелой». Он делается из сока сахарного тростника. Также в плане бижутерии индейцы – тоже большие мастера. Продукция этих племён считается одной из самых качественных, так как сделана не столько для получения прибыли, сколько для людей. Меркантильность никогда не считалась чертой майя и родственных им народов.