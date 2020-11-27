Кто подставил иллюзиониста и телеведущего Сергея Сафронова?

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27 ноября 2020, 12:51 [ «Аргументы Недели», Марина ПЕТРОВА ]

Фото: соцсети

Увольнение телеведущего из теряющего популярность шоу «Битва экстрасенсов» спланированная акция. Как сообщают наши информационные источники инициатива так подленько избавиться от главного скептика телепроекта «Битва экстрасенсов» обычная «заказуха». Что скрывает «гадалка на доверии», оклеветавшая Сафронова, уже вскоре выяснит суд. Адвокат Сергея уже подал соответствующие документы.

Напомним, ранее не попавшая в телепроект «Битва экстрасенсов» этого сезона Алина Вердиш (настоящее имя устроительницы скандала) обвинила телеведущего в том, что ей не удалось купить победу в шоу, несмотря на актёрские курсы, одним из преподавателей, которых был Сергей Сафронов. Несмотря на то, что в правоохранительных органах нам отказались дать информацию, мы выяснили, - Вердиш до занятий на курсах у Сафронова преследовала его в весьма фанатичной форме почти год. Навязывая своё общение, жаловалась на то, что не может работать на камеру. За несколько месяцев до начала съёмок «Битвы экстрасенсов» ей удалось уговорить Сергея взять её на курс. Интересная деталь - Сергей Сафронов говорил ей при свидетелях о том, что есть большая вероятность, что он не будет сниматься в продолжении этой программы, поскольку занят работой над трюками, фильмом «Смертельные иллюзии» и новым телепроектом. Но это её не остановило. Занятия с настойчивой ученицей длились каждый день. Сафронов учил входить не только в образ экстрасенса, но и проживать другие роли. Когда курс занятий подходил к концу Вердиш начала просить, чтобы телеведущий помог ей победить. Но Сафронов отказался и дал ссылки на контакты редакторов, которых на его взгляд было невозможно коррумпировать. Скорее всего договориться с остальными ей тоже не удалось, а подсказки, в которых она обвинила Сафронова, плод её воображения и чудеса вырванных из контекста их упражнений и занятий. Близкие к Сафронову люди говорят, не получив желаемого в ход пошли угрозы. А затем «лже-ведьма» быстренько «вложилась» в весьма недешёвое собственное шоу на ютубе и начала искать славы через хайп и образ «сиротки марыси» в интернете. И, стоит отметить, актёрское мастерство у неё на пятёрку – Сафронов блестяще справился с задачей и научил «шарлатанку» входить в образ и возможно в астрал с некоторыми блогерами. С полицией же полноценный контакт у неё пока не получается – давать показания она отказалась.

Что же касается телеканала, то его поведение в данном случае весьма понятно. Ведь он по сути повесил, на державшегося в стороне от внутренней кухни телепроекта Сафронова, все свои косяки. Таким образом отвёл от себя дурно-пахнущую репутацию и «отомстил» иллюзионисту за то, что на протяжении многих лет он не играл по их правилам. Сергей Сафронов многократно говорил в своих интервью о том, что «битва» не более чем шоу, а сам он никогда не пойдёт к экстрасенсам и никому этого делать не советует. Ещё одним раздражающим фактором для ТНТ стало новое шоу Сафронова, которое он готовит сейчас для другого телеканала. В материальном плане телеведущий тоже никогда не зависел от ТНТ. Поэтому держать его на поводке всегда было крайне неудобно. В кулуарах телеканала ТНТ ходят слухи, что руководство уже пожалело о сделанном ранее заявлении, в котором говорилось об увольнении телеведущего из-за этой ситуации. Ведь Сафронов уволился сам еще несколько недель назад из-за перехода на новую должность на другом телеканале.