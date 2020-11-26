Почему дельфины обладают удивительными способностями «самоконтроля»

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26 ноября 2020, 20:56 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Дельфины – поистине удивительные существа. Существа, которые намного более интересные, чем сами люди. Именно дельфины считаются одними из самых умнейших животных на планете. Они были одним из первых, кто развил в себе нечто вроде SONAR или системы эхолокации. Многие считают, что их эволюция – настоящее чудо в истории этой планеты. Учёные до сих пор продолжают изучение этих диковинных существ. Недавно доктор Фальман из Fundation Oceanografic обнаружил ещё одно интересное открытие; открытие, которое, несомненно, заслуживает пристального внимания.

В новом исследовании было заявлено, что дельфины могут умышленно замедлять ритм сердцебиения перед погружением на глубину. Это делается для того, чтобы предотвратить проблемы с давлением и сберечь кислород. Впрочем, подобным умением владеют и другие виды морских млекопитающих. Они сознательно снижают частоту сердечных сокращений. Соответственно, их вполне можно назвать отличными контроллерами всех процессов организма. Исследовательская группа работала с тремя самцами-афалинами и тщательно документировала все полученные данные. Дельфины избегают при нырянии резких поворотов, а также экономят кислород.

Эти существа являются настоящими уникумами в мире животных. Они – одни из редких зверей, которые эволюционировали намного больше их сородичей-млекопитающих. Ещё стоит отметить, что предки дельфинов были вовсе не ящерами и не динозаврами, как можно было подумать несведущему дилетанту. Их дальним родственником в древние времена являлся пакицет, и похож он был больше на гигантскую крысу, чем на кита. Жили они в основном на суше, но часто делали попытки поисков пищи в воде или под водой.