Кем же был таинственный Метаис из спин-оффа к «Мумии»? Тайна додинастического Скорпиона I до сих пор не раскрыта

Аргументы Недели → Мнение 13+

26 ноября 2020, 17:15 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: соцсети

Фильм «Царь Скорпионов», вышедший ещё в 2001 году, потряс общественность своим невероятным размахом и эпичностью. В главной роли был Дуэйн Джонсон, также известный как «Скала». Он сыграл легендарного прародителя египетских фараонов, царя Скорпиона. Действие саги происходило задолго до воцарения Древней династии, а именно за 3000 лет до нашей эры. Но всё же фильм не стоит называть историческим. Он относится скорее к фэнтези, чем к кино, созданному на основе исторических хроник.

По основному сюжету, царь Скорпионов был по национальности аккадцем и служил наёмником при разных господах. Именно ему удалось победить зловещего восточного деспота Мемнона и завладеть ханаанским городом Гаморой. Уже в фильме «Мумия возвращается» нам отчётливо рассказывают про вторжение царя Скорпионов в Египет, где ему удалось создать большую империю. Вот только всё это – не более, чем фантазия сценаристов и писателей.

Официально считается, что Царь скорпионов по имени Метаис из вселенной «Мумии» - это прообраз легендарного додинастического фараона Египта. В кино нам не рассказывается, что Метаис действительно фараон. Он не называет себя таковым титулом. Да и сражается он наравне с остальными солдатами в пешем строю. Но кем же был таинственный Скорпион I из реальной истории? На самом деле мы почти совсем не имеем представлений о фараонах додинастического периода в Египте. Эти правители нам известны лишь благодаря нескольким археологическим находкам. Без них мы бы и понятия не имели о существовании «царей-скорпионов». По сути, это действительно настоящая загадка истории. Всего выделяется два фараона с подобным наименованием – Скорпион I и Скорпион II. Скорее всего, во вселенной «Мумия» имеется ввиду именно первый фараон, так как самого Египта в те времена ещё не существовало.

Скорпионов приравнивают далеко не к древней и не к нулевой династии, а к династии имеющей два нуля. Эта одна из самых неизученных в мире древнеегипетских династий. Не стоит ни в коем случае путать её с нулевой. Различные гробницы, обнаруженные на территории Египта, рассказывают слишком мало. Благодаря находкам, мы узнаём лишь обычные имена и даты, но при этом мы не имеем никакого представления о деталях. Скорпион I, по данным учёных, правил в Египте за 3300-3200 лет до нашей эры. Предполагается, что он принадлежал к так называемой Тинитской конфедерации. Тинитскую конфедерацию (с центром в южном городе Чени, а по другой версии в Абидосе) многие учёные совсем не относят к государству, а скорее приравнивают к племенному союзу. Есть вероятность, что это были вожди племён, живших в незапамятные времени на территории Египта. Впоследствии, они стали обожествляться, называть себя именами определённых животных и превратились в полновластных правителей. Но кем бы ни являлся этот Скорпион I, он был уже далеко не простой племенной вождь, а настоящий полновластный монарх, которого почитали и которому поклонялись, как богу.

Гадать насчёт Древнего Египта можно сколько угодно. Несмотря на должный уровень технологий и существование египтологии, как дисциплины, мы пока ещё многого не знаем насчёт истории образования этой таинственной цивилизации. Самое интересно, что так называемая династия Двух Нулей относится не только к концу 4-го тысячелетия до н.э., но и к более древней эпохе. Одним из первых упомянутых фараонов двунулевой династии считается некто по имени Ic-IIa (Ик-Ииа). По данным хронистов, он мог править Египтом ещё за 3750 лет до нашей эры. О нём мы совсем ничего не знаем, впрочем как и о других фараонах, таких как Бык или Слон Пенабу.