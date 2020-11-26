Мнение: На какую «панель» сходить латвийцам, чтобы содержать убыточный airBaltic

Аргументы Недели → Мнение 13+

26 ноября 2020, 14:44 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Исполнительный директор латвийской национальной авиакомпании airBaltic Мартин Гаусс, фото соцсети

Исполнительный директор латвийской национальной авиакомпании airBaltic Мартин Гаусс решил подготовить латвийцев к тому, что им придется «раскошелиться»: видимо, дела в компании настолько плохи, что руководство планирует обратиться к правительству за деньгами.

Очередной раз, кстати. Не успели предыдущие финансы (250 млн евро) «осесть», а г-н Гаусс вновь заговорил о «подношениях».

«Если весной объемы деятельности начнут расти и вернутся к норме летом, мы думаем, что второй вклад не потребуется. В то же время мы видим, что ряд европейских авиакомпаний уже обращаются к правительствам с просьбой о втором этапе помощи. Если весной ситуация не изменится и коронавирус никуда не исчезнет, нам придется идти к правительству», - заявил Мартин Гаусс.

А куда же «испарились» предыдущие 250 млн евро?

По словам г-на Гаусса, 250 млн евро, которые государство вложило в капитал авиакомпании летом, уже использованы для покрытия фиксированных затрат и компенсаций уволенным работникам.

Исполнительный директор авиакомпании добавил, что пока никого увольнять более не собирается. Сегодня в airBaltic трудятся приблизительно 1000 сотрудников. А вот если ситуация не изменится, то придется думать о сокращении штата.

Позвольте, было выдано летом 250 млн евро! По словам г-на Гаусса на компенсации уволенным работникам. Если приблизительно взять еще 1000 человек, то компенсация на каждого уволенного составит 250 тысяч евро! Могу с уверенностью сказать, что ни один уволенный, например, пилот таких денег и «не нюхал»! Нечего и говорит о техническом персонале или бортпроводниках! Допускаю, что «особо приближенные» может и понюхали приблизительно такую сумму, но не «рабочие лошадки»! Точно!

Балтийское бюро «Аргументы Недели» обратились к достоверному источнику в Латвии за комментариями:

«Комментарии будут короткими! Зачем постоянно вкладывать в компанию такие деньги, которая «вечно» в долгах? Постоянно! Тут не один раз вкладывали, а много, много, много раз! Нечего сравнивать данную авиакомпанию с сильными европейскими… Нечего! Не тот случай! Тут интерес «определенных лиц». Просто коррупция!»

А что по данному поводу думают сами латвийцы?

Мнение из социальных сетей.

Сергей: «Уже нас готовят, чтобы деньги выкладывали. На какую «панель» сходить латвийцам, чтобы содержать такое? Я не Ванга, но точно знаю, что еще зимой Гаусс побежит и потребует денег. А весной вновь побежит. Так и будет!»

Валдис: «250 млн – не полученная прибыль, видимо. Лучшее решение – закрыть компанию, а г-на Гаусса, простите, послать туда… понимаете?»

Анна: «Если г-н Гаусс не может много лет решить проблемы, то давайте «продадим» самого Гаусса…»

Никифор: «Эта компания еще до ковида была убыточной. Зачем она нужна? Ryanair хотели открыть базу в Латвии. Не дали! И цены были бы на билеты дешевле, да и поборов бы не было таких. Наша компания практически банкрот!»

Майя: «Может поможем? А, что еще в Латвии из крупных предприятий есть? Ничего. А так хоть эту компанию сохраним».

«Вован»: «Ничего вы не понимаете! Там столько рабочих мест для титульной нации, что можно манипулировать. И доля есть у ряда чиновников…Понятно?»

Надо отдать должное, что латвийская национальная компания продолжает искать маниакально инвесторов! Много лет! Эй, инвесторы! Кто «на новенького»? Как тут не вспомнить замечательную песню Андрея Миронова «О шпаге»! «Подходите, ну ближе, ближе... Вам урок преподнесу (AirBaltic преподнесет, как и куда деньги тратить!) Подлецов насквозь я вижу, зарубите на носу!» На слове «подлецы» и «нос», видимо, инвесторы бегут… Мое мнение! Имею право!