Как «зеленые» проекты снизят нагрузку на российскую экономику

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26 ноября 2020, 09:11 [ «Аргументы Недели», Анастасия ШЕЙКИНА ]

Фото: cоцсети

О «зеленых» проектах заговорили в Министерстве экономического развития. Специальная рабочая группа под его руководством разработает план внедрения господдержки для такого типа проектов. Руководить этим будет первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Такой ход властей очевиден, так как все больше инвесторов и регуляторов оценивают компании и проекты с точки зрения экологии. Они опираются на факторы ESG (environmental, social and corporate governance) – критерии оценки, которые включают себя экологичность, социальное развитие и корпоративное управление. По данным экспертов, количество инвестиций в такие компании в 2020 году увеличится в два раза. Уже за последние 5 лет «Роснефть» инвестировала 4 млрд долларов в «зеленые» технологии.

«Мы сегодня на переднем крае разработки новых технологий и один из безусловных трендов, подхваченных ведущими корпорациями нефтяного сектора, как раз на экологичность. Интенсивность парниковых выбросов «Роснефти» уже сейчас одна из самых низких в нефтегазовой отрасли. За последние годы нам удалось избежать выбросов в размере более 3,1 млн тонн СО2-эквивалента. И это прямая заслуга инноваций», ‒ заявил вице-президент по информатизации «Роснефти» Андрей Шишкин.

Резонна государственная поддержка из-за «углеродного налога», который планирует ввести ЕС. Он особенно ударит по российским экспортерам и нефтепродаже. Если при производстве продукта предприятие сожгло определенное количество ископаемого топлива и, как следствие, выбросило в атмосферу углекислый газ, то за продажу товара на европейском рынке придется платить. Аналитики аудиторской компании KPGM подсчитали, что при введении этого климатического налога Россия потеряет 33 млрд евро за 5 лет.

“Из-за такого трансграничного регулирования могут значительно сократиться потребление и российской нефти, и российского угля. По оценкам Академии наук, финансовые потери отечественных экспортеров будут составлять миллиарды евро”, — заявил Дмитрий Медведев.

Господдержка «зеленых» проектов, конечно, уменьшит нагрузку на экономику. Но насколько – вопрос. Уже сейчас в России есть «зеленые» крупные производства, но этого недостаточно. Так, российский завод L'Oréal в Калужской области стал первым в мире промышленным объектом, который получил сертификат LEED v4 Platinum. Это значит, что здание полностью построено по «зеленым» стандартам: используются только экологически безопасные материалы, специальная система кондиционирования и освещения. Также во время производства рационально используют водные ресурсы.

«Соблюдение принципов «зеленого» строительства позволило сократить энергопотребление здания на 46%, а выбросы парниковых газов — более чем в два раза, с 1300 до 600 т в год», - рассказал РБК генеральный директор L'Oréal Клаудио Кавикьоли.

Спрос на «зеленые» проекты повышается, а значит – в будущем вырастет количество рабочих мест в возникшем секторе экономики. National geographic составил список «зеленых» специальностей, спрос на которые уже значительно повышается. В их числе есть городской садовод (он будет выращивать для ресторанов овощи или фрукты, чтобы было меньше затрат на логистику, или ухаживать за растениями на крышах небоскрёбов), специалист по качеству воды (это особенно актуально после трагедии на Камчатке) и дизайнеры «зеленых» зданий или проектов. Также работодателей будут интересовать рабочие биоэнергетики, ветряных электростанций, волновой энергетики и специалисты по обслуживанию солнечных батарей.