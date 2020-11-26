Хамураппи в фильме «Царь Скорпионов 2». Исторические нестыковки в сиквеле к легендарному кино

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26 ноября 2020, 08:58 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Легендарный фэнтезийный фильм «Царь Скорпионов» был основан на относительно реальных событиях. Главный герой Метаис, которого в свою очередь сыграл Дуэйн Джонсон, был прообразом мифического египетского фараона Скорпиона I, предпринявшего попытки объединения земель. Основные действия фильма происходили как минимум за 3100 лет до нашей эры, то есть 5000 лет назад. После выхода первой части последовали всевозможные сиквелы, но они уже не принадлежали к продуктам официальной компании создателей. Это были довольно низкобюджетные проекты (всего 3-10 мил. долларов), но зато с громкими названиями и сюжетными линиями. Очень часто в этих продолжениях попадались полнейшие нестыковки в сюжетах и хронологиях.

Возьмём хотя бы сиквел «Восхождение воина». По сути, сиквел представляет собой не более, чем обычное вольное продолжение. Из известных актёров там только один человек, и это Рэнди Кутюр. Остальные же артисты известны лишь по горстке пунктов в фильмографиях. Дело в том, что в «Восхождении воина» сценаристы напрочь забыли про основную сюжетную линию Царя Скорпионов. Метаис показывается, как юный аккадский воин, служащий в гвардии правителя Хамураппи. Хамураппи здесь воспринимается, как вроде бы реально существующий персонаж. Даже его сына здесь именуют Самсу-илуной. Только вот Хамураппи настоящий жил уже намного позднее эпохи Метаиса. К тому же он не был царём Аккада. Хамураппи являлся одним из легендарных и могущественных правителей Вавилона, который не только создал свод законов, но и завоевал все окрестные земли. В Аккаде никаких Хамураппи не существовало. В этом отношении сценаристы просто наплевали на исторические данные. С таким же успехом можно было бы засунуть в кино Юлия Цезаря, или Моисея.

Исторических нестыковок, как и несхожестей с основным сюжетом, в этом фильме ещё больше, чем во всех последующих «сиквелах». Например, один из героев, греческий поэт по имени Ари, не раз заявляет про Египет, как про страну фараонов. Более того, он вовсю рассуждает про некого Аристофана из Коринфа, под которым явно имеется ввиду реально существовавший драматург. Сразу можно сказать, что никаких греков тогда не было. Ахейские города ещё даже не появились, а на месте будущей Эллады вовсю сражались между собой доиндоевропейские племена. Конечно же про страну фараонов лучше всего промолчать. В оригинале «Царя Скорпионов» не было никакой информации о существовавшем Древнем Египте. Действие там происходит ещё задолго до воцарение фараонов и строительства пирамид. Так что снова сценаристы и авторы сиквела попали «мимо кассы». К сожалению, из-за этих несочетаний очень трудно воспринимать фильм всерьёз. И он никак не может быть назван полноценным сиквелом великого кино с Дуэйном Джонсоном, являющегося частью сеттинга «Мумия».