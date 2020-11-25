Все диктаторы рано или поздно уходят

Аргументы Недели → Мнение 13+

25 ноября 2020, 17:19 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Эмомали Рахмон возглавляет Республику Таджикистан аж с 1994 года. В те времена его считали героем и освободителем, а также тем, кто остановил войну. Гражданская война в стране едва не положила конец её существованию. Но после окончания конфликта и победы над террористическими организациями, уровень жизни в Таджикистане не только не изменился, но и даже рухнул вниз. Рахмон действительно избавил родину от войны, но при этом незаконно узурпировал власть, превратившись в фактического шаха. Все члены его семьи освобождены от налогов. Они получили неограниченную власть и стали государственные сановниками на манер Сасанидов. Всякий, кто пожелает перейти им дорогу, долго не живёт. Между тем, население в стране голодает или живёт на мельчайшие суммы. С работой здесь очень плохо, и устроиться может не каждый. Поэтому многие и предпочитают уезжать на заработки в другие страны, например, в Россию. К тому же действует всеобщая воинская повинность, которая приводит к смертям среди солдат. Проблемы дедовщины в Таджикистане не рассматриваются. Но молодые бойцы, которым ещё жить и жить, по-прежнему продолжают гибнуть. В итоге мы видим ситуацию, в которой власть превращается в паразитирующую форму жизни, по сути, в сверхразум вампиров. Ну а жертвами становятся самые обычные люди.

Экономический и политический непотизм, коррупция, безработица, диктаторская пропаганда и культ личности давно стали неотъемлемыми признаками Рахмоновского правления. Эмомали считается отцом нации и предводителем своих сограждан. Но между тем, к своим соотечественникам он относится как к настоящим врагам. Оппозиции в Таджикистане нет. Точнее, она всё-таки есть, неофициально, но все её члены, как правило, в тюрьмах, либо в эмиграции или за крышками саркофагов . Некоторые из борцов с тираном заканчивали свою жизнь в психбольницах, обречённые на вечные пытки. В Wikileaks не раз писали про коррупцию, в которую глубоко вовлечены члены правящей семьи Таджикистана, включая и самого «монарха». Семья Рахмона управляет всеми крупными бизнесами страны и всегда защищает свои интересы, даже если это идёт во вред экономике. Также утверждается, что большая часть доходов ТАЛКО (госкомпании Таджикистана) оседает в скрытой оффшорной организации, которая контролируется самим диктатором. В казну попадает лишь только незначительная часть доходов. К тому же всё не так просто со свадьбами членов правящей фамилии. Свадьбы рахмоновских родственников проходят, как в старые времена, со всеми присущими пышными празднествами. На всё это уходят миллионы евро. Более того, на одном из видео было достаточно чётко показано пьянство самого Рахмона. А ведь лидер Таджикистана должен был быть примерным мусульманином.

В любом случае, то, что происходит сейчас в этой стране – это настоящая катастрофа. Чего стоит только один вопрос, связанный с Сарезским озером. Дамбу может прорвать в любой момент, и тогда погибнут сотни тысяч. У семьи Рахмона вполне есть суммы на предотвращение катастрофы. Но эти суммы он никак не собирается тратить. Ведь погибать будут не члены его семьи, а лишь «какие-то сограждане», на которых ему давно наплевать. Правда сами люди в Таджикистане уже давно желают Рахмону смерти или ухода. Поэтому не стоит доверять пропагандистской информации о недавней поддержке Эмомали во время очередной победы на выборах. Сами таджики ненавидят Рахмона, и это уже неоспоримый факт. Будущее этого террориста у власти – туманно и неопределённо. Но ничем хорошим его правление явно не кончится. Рахмон закончит либо как Каримов, либо же повторит судьбу Николае Чаушеску. Другого пути просто не имеется.