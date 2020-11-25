Кому выгоден дефицит лекарств

Аргументы Недели → Мнение 13+

25 ноября 2020, 17:14 [ «Аргументы Недели», Константин Крохмаль, специальный корреспондент газеты "Аргументы Недели" ]

Фото: cоцсети

Первая волна коронавирусной инфекции спровоцировала повышенный спрос на медикаментозные препараты, и наблюдался устойчивый рост на фармацевтическом рынке. С началом второй волны пандемии граждане опять столкнулись с острым дефицитом лекарственных препаратов в аптеках. Наш специальный корреспондент попытался разобраться в ситуации с дефицитом медикаментов и обратился за разъяснениями к эксперту Бюро расследований ОНФ Дмитрию Омутных.

Казалось бы, начавшаяся в начале года эпидемия ковида научила чиновников оперативнее реагировать на меняющиеся реалии и потребности нуждающихся в лекарствах, и они смогут учесть сложности начала осенне-зимнего периода и заранее подготовиться к традиционному сезонному обострению, но оказалось, что это не везде так. В некоторых российских регионах ощущается острый дефицит медикаментов в аптеках. Это стало возможным из-за неподготовленности местных министерств здравоохранения к текущей ситуации. Граждане надеются сами на себя, многие запасаются лекарствами впрок, активизируются перекупщики. Во многих региональных аптеках в октябре-ноябре стал наблюдаться острый дефицит антибиотиков, приобрести, например, азитромицин и цефтриаксон стало очень сложно даже в региональных центрах, что уж говорить о районах?

«Мир столкнулся с тотальной неготовностью к противодействию вирусу»

«Весь мир сейчас накрыла вторая волна пандемии и во многих странах вводится локдаун. Россия, используя все свои передовые технологии, пытается не вводить максимальные ограничения, так как это было в начале года. Но проблемы, с которыми мы до сих пор сталкиваемся, не решаются на должном уровне, и граждане остро ощущают недостаток лекарственных средств и медицинского оборудования. Вообще возникает вопрос, а что было сделано за эти более чем полгода, начиная с весеннего периода, когда все страны, включая и Россию, столкнулись с тотальной неготовностью к серьёзному противодействию вирусу и вообще к эпидемиологической ситуации», – говорит Дмитрий Омутных.

«Это просто настоящий пир во время чумы»

«Ко мне поступило огромное число обращений из разных регионов страны, в том числе из Пермского края о том, как происходила закупка медицинского оборудования. Это просто настоящий пир во время чумы. Как говорится, кому война, а кому мать родна. С разных регионов миллиарды или даже десятки миллиардов, можно сказать, просто вылетели куда-то в «свисток». Что произошло? Мы видим, массу уголовных дел, административных нарушений, которые возбуждаются в министерствах, в сферах здравоохранения или в соцзащите, по всей стране. Так что же происходит? Тотальное завышение цен в два, в три, пять раз – на оборудование, на расходные материалы. И в этом возникшем хаосе, безусловно, многие попытались каким-то образом решить все свои проблемы. Мы видим, что закупалось оборудование со стопроцентной предоплатой, чего никогда раньше не было, со сроками поставки до 150 дней , вместо положенных нескольких дней. Мы видим, что активно использовался так называемый пункт 9-й 44-го федерального закона о покупке у единственного поставщика при форс-мажорах». (Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ).

«Дистрибьюторов никто не спрашивал»

«Пандемия у нас считалась форс-мажором. Хотя документально, кстати сказать, таковым не является до сих пор, с чем и сталкивается огромное количество юридических лиц, поставщиков товаров и участников рынка. Тем не менее, региональные власти на местах активно этим воспользовались, особенно если судить по документам, которые нам прислали из Перми. По пункту 9 было закуплено огромное количество оборудования. При этом никто не обращал внимания на то, что в округах и регионах всегда были и есть так называемые большие дистрибьюторы. Дистрибьюторов никто не спрашивал. Буквально «на коленке» создавались компании-однодневки, которые были отрекомендованы многими региональными руководителями, как компании с большим кредитом доверия, с возможностью неограниченного доступа к бюджетам регионов в период пандемии, хотя эта рекомендуемая для закупок фирма состоит всего из одного человека, который является директором, он же бухгалтер, он же сотрудник. И чиновников не смущает тот факт, что бенефициаром этой компании является юридическое лицо, зарегистрированное в Венгрии. Эти фирмы, никогда не занимавшиеся, по сути, поставкой оборудования, либо занимавшиеся как-то не очень активно, вдруг становятся лидерами нашего медицинского рынка. В итоге нарушаются все сроки поставок, комплектации, правила формирования НМЦК Начальная максимальная цена контракта. До торгов не допускаются дистрибьюторы и производители, давно положительно зарекомендовавшие себя на российском фармацевтическом рынке, то есть крупные игроки. На выходе мы получаем колоссально освоенные колоссальные же бюджетные средства и, как следствие, нехватку необходимых лекарств для нуждающихся в них граждан нашей страны», - резюмирует Дмитрий Омутных.

Усилить контроль со стороны общественности

Легкий доступ компаний однодневок на региональные рынки, их беспрепятственный проход по многоступенчатой системе отбора, отсутствие весомых конкурентов в выигрыше тендерных конкурсов и, как следствие, легкая победа, очень часто похожи на сговор должностных лиц, и с этим тоже надо разбираться. На государственном уровне: ФАС, прокуратура должны контролировать закупки лекарственных препаратов, а общественные организации на региональном и местном уровне должны помогать следить за выполнением работ и обращать внимание на имеющиеся нарушения.

Система здравоохранения проходит проверку на прочность

В этом непростом году система российского здравоохранения проходит проверку на прочность, и учитывая текущую ситуацию, есть подозрения, что она ее не выдержит. Поэтому нужно незамедлительно предпринимать меры по изменению самой системы контроля за закупками лекарств и медицинских препаратов. А то получается, как у Райкина - вместо лекарств закупаются рентгены и по бумагам средства освоены в полном объеме, а на деле мы видим очереди в аптеках и искусственно создаваемый дефицит лекарств.

Эксперт Бюро расследований ОНФ Дмитрий Омутных