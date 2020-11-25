Не обязательно верить в плохое. Пессимизм – худшее из всех зол, особенно если это касается будущего

Аргументы Недели → Мнение 13+

25 ноября 2020, 07:40 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

2020 год принёс одни лишь страдания и бедствия. Если в этом году и были какие-то положительные ситуации, то настолько незначительные, что мы их даже не замечали. Вначале угроза войны с Ираном, потом коронавирусная пандемия, летом – восстания в Америке, в августе – мятежи в Белоруссии, а в сентябре – Карабахская война. Сплошные сюрпризы и довольно неприятные. Но это вовсе не означает, что 2021 год будет таким же. Во-первых, мы не можем точно предугадать своё будущее, поэтому не стоит сразу делать выводы наперёд. Во-вторых, любое предсказание, особенно если оно относится к интернетным астрологам или обычным смертным аналитикам, может не сбыться. В-третьих, человек – сам хозяин своей судьбы. Поэтому говорить, что следующий год окончательно убьёт планету – попросту неразумно. Мы не можем знать то, что будет. Как говорил в своё время Иисус Христос, «Не заботьтесь о завтрашнем дне. Он сам о себе может позаботиться». Что бы мы ни напридумывали в будущем, оно всё равно пойдёт по иному пути.

Одно стоит только сказать: коронавирус пока никуда не уйдёт. Именно поэтому многие страны и ввели необходимые ограничения на весьма продолжительный срок. В России, например, масочный режим и соцдистанции сохранятся до 2022 года. А значит, весь 2021-й нам снова придётся провести в масках и перчатках. Однако не стоит исключать и возможности исчезновения вируса или его поглощения другими микроорганизмами. Напомним, что «испанка», свирепствовавшая в 1918-1919 годах, вероятно унесла 500 миллионов жизней по всему миру. Но уже в 1921 году о ней практически не говорили. То есть, вирус прошёл несколько мутационных стадий и превратился в обычный грипп. Он уже не забирал миллионы жизней и не вызывал жутких кровотечений. Вполне возможно, что нечто подобное произойдёт и с нынешней «короной». Ещё не стоит забывать, что Covid-19 может оказаться искусственной формой, а уж все рукотворные формы, как правило, долго не продерживались. Окружающая среда Земли всегда воспринимают всё, что «не от Бога и природы», как враждебную силу.

Ещё настоятельно рекомендуется не поддаваться пессимизму. Безусловно 2020 год вверг в пессимизм даже весёлых и жизнерадостных, но это не значит, что такое продлится вечно. 2021-й год может быть куда более снисходительным по отношению к человечеству. Положительный исход коронавирусной войны тоже не нужно списывать со счетов. А вообще лучше всего просто не поддаваться панике и не читать тяжёлые предсказания. Всё, что в интернете расписывается под именем «сенсация! Страшные прогнозы» обычно представляет собой не более, чем обычную рекламу для привлечения внимания. Люди читают все эти пессимистические псевдопрогнозы и начинают верить в них. Но эти прорицания, как правило, публикуются шарлатанами, желающими показать свою значимость и якобы способности провидения. На деле же настоящие астрологи, если такие и есть, стараются не разглагольствовать о своём могуществе, где бы то ни было, и тем более уж не публиковать свои прорицания в интернете. Лучше верить в свои собственные силы и в то, что всё зависит в первую очередь от вас же самих. Но грандиозных наполеоновских планов пока всё же лучше не строить. Лучше дать ситуации в мире хоть как-то стабилизироваться.