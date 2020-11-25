Можно ли музыкантам обойтись без плагиата?

Аргументы Недели → Мнение 13+

25 ноября 2020, 07:19 [ «Аргументы Недели», Елизавета Орехова ]

Фото: cоцсети

Казалось бы, всего 7 нот и одни и те же тональности, поэтому что-то беспрецедентно новое просто невозможно придумать. Все мелодии и песни частично совпадают, так как «велосипед уже не изобрести». Композиторы всегда придерживаются привнесения свежего звука и свежего представления своих сочинений, ибо в мире музыке «не этично» копировать посыл и гармонию другой композиции. Проведя параллель с рынком, уникальное произведение имеет монополию на свое звучание, ведь совершенная конкуренция тут априори не может существовать.

Но, так или иначе, не все исполнители и авторы музыкальных сочинений считают должным придумать что-то свое, что-то необычное и несхожее с другими. Исходя из этого, существуют некие «плагиторы», которые без стыда и совести заимствуют идею и мелодию чужих произведений. Это не так утопично, ведь даже в нашем сегодняшнем музыкальном мире существуют примеры, которые подтверждают существование плагиата.

Первым примером, и наиболее очевидным для музыкальных критиков является плагиат мелодии и мелодических акцентов трека «Some Say» шведской певицы NEA песни из конца 90-х «Blue (Da Ba Dee)» группы Eiffel 65. NEA, она же Линнея Седал, родом из Южной Африки. В детстве девушка переехала в Швецию из-за агрессии на почве расизма в сторону нее и ее семьи. Именно там она стала популярна, но изначально как композитор, нежели певица. Лишь в 2019 году с песней «Some Say» NEA ворвалась в мир шоу-бизнеса в качестве исполнительницы собственных песен. Этот трек принес певице всемирную популярность. Но, несмотря на то, что Линнея является автором многих песен, это не отрицает тот факт, что в музыкальной сфере многие заметили подозрительную схожесть трека «Some Say» и «Blue (Da Ba Dee)». Неоспоримо, что песни написаны в разных тональностях: у группы Eiffel 65 – в соль – бемоль мажор, а у NEA – си бемоль мажор. Но мелодическая линия в припеве практически идентична, с исключением замедления трека NEA в 6 раз. Делая выводы, можно заключить, что шведская певица позаимствовала у итальянского трио из Турина мелодию, так как Eiffel 65 написали свою уникальную композицию еще в далеком 1999 году. А с разницей в 20 лет Линнея подарила тому узнаваемому напеву второй шанс.

Скандальным плагиатором в музыкальном мире является известный репер MORGENSHTERN. Он не раз заимствовал мелодию и интересные фишки у различных популярных композиций, но один трек «Turn it on!» Алишер, как он сам говорит «скатал подчистую» у американского репера 6ix9ine (feat. Anuel Aa) «BEBE». Российский репер выпустил «Turn it on!» вместе с певицей Palc, которая является подписчицей Алишера. По словам Моргенштерна, этот трек является «просто фит с подписчиком», и он признает неоригинальность данной композиции. С точки зрения музыки, репер скопировал мелодию как в куплете, так и в припеве, изменив лишь тональность: у MORGENSHTERN – ля мажор, а у 6ix9ine – до мажор. Так или иначе, этот мотив стал наиболее популярным российским слушателям благодаря Алишеру, нежели песня 6ix9ine.

Существует только нотный стан и комбинации, из которых можно придумать гармонию. Но нет никакой гарантии, что когда-то это, как вы считаете, уникальное звучание, не пришло кому-то в голову ранее. Поэтому насколько в дальнейшем музыканты и композиторы не были бы гениальными, как говорится: все новое – это хорошо забытое старое.