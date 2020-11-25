Коронавирус продолжает распространяться по Италии

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25 ноября 2020, 01:41 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Вторая волна коронавируса по-прежнему свирепствует в Европе. На этот раз положение ухудшается и в Италии, где ещё весной царил настоящий ад. Но теперь итальянцы уже куда более подготовлены, и потому не страшатся худшего. Ведь весной вирусная атака была ещё чем-то новым для относительно спокойной Италии.

Ныне же всё изменилось, и люди уже знают, что расслабляться нельзя. На сегодня в Италии 1 455 022 заболевших коронавирусом. 605 330 человек успешно оправились от инфекции. За всю пандемии умерли 51 306. В основном погибают очень пожилые люди, онкобольные, инвалиды и те, у кого слабый иммунитет. Также страдают обладатели сердечно-сосудистых заболеваний.

Суточный прирост заболевших снова растёт. За последние сутки в Италии было выявлено 23 232 случая заражения. Умерло более 850 человек. По данным экспертов, за последний месяц количество заражённых выросло, как минимум, вчетверо. Очень много заболевших среди лиц молодого или среднего возраста. Власти предписывают жителям строго соблюдать карантинные меры и пока воздержаться от походов на улицу без явных причин. Правительство настоятельно советует всем не нарушать масочный режим, который уже давно действует в стране. Сами итальянцы уже устали от пандемии и молятся о скорейшем уходе вируса. Они недовольны карантинными ограничениями. Буквально в октябре по всей стране свирепствовали бунты. Но «корона» пока что никуда не отступает и людям приходится мириться с положением.