Мнение: «Глумятся над народом в кризис»

Аргументы Недели → Мнение 13+

23 ноября 2020, 21:50 [ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Эгилс Левитс, фото соцсети

Очевидно, что терпение латвийцев «на исходе»: все чаще громко и откровенно стали звучать высказывания в отношении правительства.

Роптать латвийский народ не любит. Не тот характер. Терпение, смирение, дипломатия. Но если уже, простите, допекут, то мало не покажется!

Все чаще латвийцы стали высказывать свое мнение о несостоятельности своего правительства. Например, в одном из латышских СМИ журналист Романс Мельникс задается вопросом: «Неужели столь хорошо обеспеченное первое должностное лицо нашего государства так далеко от так называемого простого латыша?»

И сам же отвечает…

«Вообще нужно сказать, осуществляемая этим правительством политика – ничто иное, как бесстыдное глумление над своими избирателями. Ну как можно додуматься до какого-то обложения налогами не полученных доходов. Как можно додуматься во время пандемии прежде всего закрывать крупнейшие торговые центры не задумавшись, что это автоматически породит особо нежелательную в этот момент толкучку в меньших магазинах? Как можно позволить повышать зарплаты в государственном управлении во время, когда работа на большей части предприятий парализована или затруднена, и потому у многих тысяч людей более нет прежних доходов?!»

Свое мнение высказал и известный в Латвии блогер Ройс Пуке, который в 2019 году получил звание «гордость Латвии». Ройс обратился к президенту страны Эгилсу Левитсу:

«Уважаемый г-н Левитс» Мне выпала честь встречаться с Вами лично. Я был у Вас в гостях в конце 2019 года, когда получившие титул «Гордость Латвии» были приглашены в президентский дворец на прием. У меня нет знаний в политике, и не считаю себя экспертом в экономике, но, как Вы знаете, я занимаюсь благотворительными проектами. Я каждый день получаю десятки писем от людей, которым необходима поддержка общества. И мы ее предоставляем. Мы стараемся помочь, чем только возможно. Мы все знаем, что сейчас в стране начался, возможно, сильнейший кризис. В момент, когда многие люди остались без средств к существованию, когда предприниматели вынуждены не развиваться, а сокращать или даже прекращать свою деятельность, когда поднимаются налоги… Вы хотите себе повысить зарплату? У меня такое чувство, что мы с Вами живем в разных странах. Вы в «своей» Латвии, а все остальные жители – в «своей». У Вас «свои» экономические показатели, и, вероятно, рост, а у нас «свои» - кризис и экономический спад. Поэтому возникает логичный вопрос: во благо кого Вы работаете? Каковы Ваши цели и чего Вы хотите достичь? Вы получаете зарплату почти 6000 евро. Действительно ли с такими деньгами в «вашей» Латвии нельзя выжить? С такими деньгами в «нашей» Латвии могут хорошо прожить три семьи. Я понимаю, что мое мнение не окажет на Вас влияние, но я советую задуматься. Если все же придет тот день, и мы с Вами будем жить в «одной» Латвии, как вы будете смотреть в глаза тем детям, которым необходимы средства? Чтобы они в будущем смогли платить налоги, с которых и Ваши потомки, будущие президенты, будут получать свою ежемесячную зарплату? Как вы будете смотреть в глаза их родителям, которые из-за кризиса с каждым днем получают все меньше и меньше, и вынуждены переступив через свою гордость просить помощи у общества, чтобы их дети смогли выжить?»

Браво!!! Просто Браво! И это написал школьник!

Видимо, латвийцы начинают «просыпаться». А это хороший признак!