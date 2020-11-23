Бене Тлейлаксу – самая ужасная угроза во вселенной «Дюны»

Аргументы Недели → Мнение 13+

23 ноября 2020, 09:22 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Для начала стоит отметить, что называть Тлейлаксу расой не следует. Во вселенной «Дюны» Фрэнка Герберт раса есть только одна, и это люди. По сути, за всю историю сеттинга не было обнаружено ни одного разумного существа, обитающего в галактике. Типичной инопланетной формой жизни являются разве что черви Арракиса, выделяющие меланж. Хотя при этом существование иных видов и предполагалось императорами Миллиона Миров и их научным сообществом. Тлейлаксу же вели своё происхождение от безумных учёных, помешанных на генетике и клонировании. Известно то, что после победы человечества над Мыслящими машинами, новое общество в Галактике перестало жить по старым законом. Многое, что было ранее, ушло навечно. Создание разумных роботов и компьютеров было запрещено. То же самое коснулось клонирования и экспериментов с запретными технологиями. Вот только Тлейлаксу, обитатели системы Талим, славящиеся своей фанатичной страстью к тёмной науке, вовсе не собирались следовать никаким правилам.

Тлейлаксу можно было вполне назвать одной из самых ужасных угроз для вселенной. Эти люди уже давно мутировали в чудовищных существ и перестали напоминать своих сородичей. Они начали проводить свои жуткие опыты ещё задолго до Батлерианского джихада, положившего конец империи Омниуса. Так уж сложилось, что после падения машин, Тлейлаксу заключили договор с правительством основанной Падишах-Империи о невмешательстве в их дела. За определённую мзду эти сущности снабжали Благородные Дома Империи и высших членов правительства любыми технологическими нуждами и тайным оружием. К тому же именно Тлейлаксу занимались разработкой гхол или клонов. Они могли клонировать кого угодно, и из мёртвых тел воссоздать точную копию любого человека. Также Тлейлаксу занимались создание так называемых «извращённых» ментатов, людей-компьютеров, которые поставлялись в Благородные Дома, как советники и стратеги. Известно, что Питер де Фриз, ментат дома Харконеннов, был как раз «извращённым» ментатом, созданным на планете Тлейлакс. Тлейлаксу ставили упор на генетические эксперименты и могли воссоздать любое живое существо по их же образу и подобию. Генетику они считали языком Творца.

Тлейлаксу не раз вмешивались в дела Империи и заключали договоры с теми, кому было выгодно. Также они могли спокойно устранить любого, кто посягнёт на их тайны. Их шпионская система действовала по всей Галактике. Именно Тлейлаксу были инициаторами захвата планеты Икс, правительство которой тоже занималось исследованием запретных технологий. Они даже попытались воссоздать искусственный меланж, но эти опыты закончились неудачей и гибелью многих людей. Общество Тлейлаксу делилось на три категории – Машейхи (руководители), Лицеделы (своего рода «колдуны-убийцы») и рабы, которые представляли собой обычных клонов. Машейхов обычно никто не видел. Они восседали во главе Тлейлаксианского общества и командовали всеми операциями. Говорили, что они уже давно не люди, а ужасные бледнокожие монстры, выделяющиеся когтистыми руками и острыми зубами. Почти все Тлейлаксу были низкорослыми оркоподобными существами. Лицеделы же их славились тем, что могли принимать любые облики и в таком виде представать перед правителями разных планет. Это были настоящие мастера обмана и превосходные телепаты-убийцы. Рабы же не имели ничего, даже собственного разума. Всё, что они умели – это работать, не покладая рук, во благо хозяев.

Тлейлаксу оставались врагами для Дома Атрейдесов вплоть до падения Лето II Императора Вселенной. Они постоянно строили свои козни и пытались завладеть Галактикой. Их конечной целью было установление полного контроля над всей Падишах-Империей. Но они так и не добились своей цели. Их погубила одна из тайн, которую они хранили тысячелетиями. Среди Тлейлаксу, по неизведанной ранее причине, были одни лишь мужчины, причём очень скверного вида. Никто никогда не видел женщин-тлейлаксианок. Но оказалось, что женщины у них всё же имелись. Эти чудовища использовали их, как живые инкубаторы, и с помощью них выводили своих ужасных созданий. Женщины Тлейлаксу сразу же после рождения лишались головного мозга и подключались к сложнейшей системе механизмов. После эпохи Императора Лето II, к власти в Галактике пришла военизированная группировка из Ордена Бене Гессерит. Они обладали хорошей армией и космическим флотом. Побывав на планете Тлейлакс, Сёстры Ордена узнали их страшную тайну о женщинах-инкубаторах. За это Бене Гессерит подвергли Тлейлаксу тотальному геноциду. Они даже попытались восстановить тела искажённых женщин-инкубаторов, и в большинстве случаев им это удалось. Позднее остатки учёных Бене Тлейлаксу примкнули к армии Возрождённого Омниуса, вторгшегося в Галактику для восстановления былой империи.