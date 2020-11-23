В Китае с коронавирусом всё ещё борются

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23 ноября 2020, 00:11 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Коронавирус до сих пор не утихает, а продолжает своё распространение по планете. Ситуация пока что не внушает добрых предзнаменований. В победившем «ковид» Китае тоже обстановка отнюдь не спокойная. Снова начинают выявляться заболевшие.

По последним данным, заражённых в КНР 92 105 человек. В день выявляется по 17 случаев. Количество смертей за всю пандемию умалчивается. Результаты, гласящие о том, что их чуть больше 4000, явно занижают. Всем известно, что правительство Поднебесной славится своей скрытностью. Никто так и не взял ответственность за возможную катастрофу в Уханьской лаборатории. Потому происхождение Covid-19 до сих пор умалчивается.

Сейчас из-за коронавируса в КНР всё ещё вводят ограничения. Недавно в аэропорту Шанхая выявили заражённого среди грузчиков. Всем, кто находился в тот момент на территории комплекса, предписано пройти необходимые процедуры. Несколько тысяч посетителей аэропорта будут проверены на наличие коронавирусной инфекции. Также известно и то, что в КНР ввели карантин в районе Внутренней Монголии. Округ граничит с Забайкальским краем, принадлежащему нашей стране. В городе Маньчжоули было выявлено два случая заражения. Из-за этого всему населению города предписали соблюдать строгие карантинные меры. Более 170 000 человек надлежит пройти тесты на коронавирус.