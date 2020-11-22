Санитарно-эпидемиологические правила в РФ продлили до 2022 года

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22 ноября 2020, 22:03 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Похоже, что окончательно от Covid-19 мир ещё долго не сможет избавиться. Как минимум, весь 2021-й год нам всем придётся признать его существование на нашей планете. Вирус не утихает, а по-прежнему продолжает маршировать по Земле.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова изменила санитарно-эпидемиологическое постановление в нашей стране. Теперь оно действует до 31 декабря 2021 года. Иными словами, ещё один год нам всем придётся ходить в масках в людным местах и соблюдать необходимые правила безопасности. Социальная дистанция, самоизоляция для контактных лиц и обязательное ношение масок в местах массового скопления станут нормой для россиян ещё целый год.

Врачи не советуют людям рассчитывать на внезапную победу над коронавирусом. Covid-19 действительно когда-нибудь ослабеет и сойдёт на нет. Человечество он не уничтожит, как того опасались пессимисты и интернетные критики ещё весной. Но всё же эта безжалостная микробиологическая война продолжится. Придётся ещё на какое-то время про привычный для нас образ жизни и погрузиться в атмосферу антивирусной борьбы. За соблюдением карантинных мер и необходимых санитарных правил будут тщательно следить правительственные органы.