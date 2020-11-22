О неправильном подключении электросчетчика к соседям и кто кому должен

Если на наш электрический счётчик, который находится в подъезде, потеряны документы и мы не можем идентифицировать этот счётчик в ситуации неправильного подключения и безответственного поведения сотрудников электрокампании, то возможны следующие варианты:
1. Обнаруживаем, что счётчик всегда с момента его подключения был подключен правильно и мы правильно оплачивали по этому счетчику. Следовательно, все хорошо и доплачивать соседям или получать от соседей деньги не нужно.
2. Обнаруживаем, что счётчик с момента подключения был подключен неправильно и мы оплачивали расходы электроэнергии соседей. Следовательно, если это подтвердят сотрудники электрофирмы, то возможен перерасчет и придется:
- либо оплатить долг соседям,
- либо получить от соседей деньги.
3. Обнаруживаем, что наш счётчик некоторое время назад переключили на потребление электроэнергии соседей и сотрудники электрофирмы это подтвердили.
Тогда мы должны обнаружить:
- либо увеличение в показаниях счётчика и увеличение оплаты,
- либо уменьшение в показаниях счётчика и уменьшение оплаты,
- либо при случайном совпадении потребления электроэнергии с соседями не обнаружить изменений в показании счётчика.
Следовательно, можно будет сделать перерасчёт и определить долг соседям или причитающуюся нам сумму от соседей. Но это сделать сложнее!
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Если сотрудники электрофирмы, в силу каких-то причин, не подтвердят факт переключения счетчика, то перерасчёта не будет.
4. Обнаруживаем, что наш счётчик некоторое время назад поменяли на счётчик соседей.
Тогда мы должны в прошлых показателях обнаружить:
- либо значительное резкое увеличение в показаниях счётчика и резкое увеличение оплаты,
- либо значительное резкое падение в показаниях счётчика и резкое уменьшение оплаты, вплоть до ее исчезновения,
- либо при случайном совпадении показаний со счётчиками соседей не обнаружить изменений из-за подмены счётчика.
Такая смена счётчиков маловероятна. Но если это произошло, то сложно сделать перерасчёт и определить наш долг соседям или причитающиеся нам деньги от соседей.
Таким образом, правильный перерасчёт будет зависеть от четкого установления даты неправильного подключения вашего счётчика. Если это неправильное подключение было в начале подключения счётчика, в силу ошибки электрофирмы, то перерасчет будет сделан.
Если неправильное подключение было сделано соседями и неизвестна дата такого подключения (недавно или давно), то перерасчёт сделать будет трудно. Соседи могут сказать, что подключили неправильно только недавно, а до этого платили правильно.