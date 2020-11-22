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Аргументы Недели Мнение 13+

О неправильном подключении электросчетчика к соседям и кто кому должен

, 13:25 [ «Аргументы Недели», ]

О неправильном подключении электросчетчика к соседям и кто кому должен
Фото: соцсети

Если на наш электрический счётчик, который находится в подъезде, потеряны документы и мы не можем идентифицировать этот счётчик в ситуации неправильного подключения и безответственного поведения сотрудников электрокампании, то возможны следующие варианты:

1. Обнаруживаем, что счётчик всегда с момента его подключения был подключен правильно и мы правильно оплачивали по этому счетчику. Следовательно, все хорошо и доплачивать соседям или получать от соседей деньги не нужно.

2. Обнаруживаем, что счётчик с момента подключения был подключен неправильно и мы оплачивали расходы электроэнергии соседей. Следовательно, если это подтвердят сотрудники электрофирмы, то возможен перерасчет и придется:

  • либо оплатить долг соседям,
  • либо получить от соседей деньги.

О неправильном подключении электросчетчика к соседям и кто кому должен

3. Обнаруживаем, что наш счётчик некоторое время назад переключили на потребление электроэнергии соседей и сотрудники электрофирмы это подтвердили.

Тогда мы должны обнаружить:

  • либо увеличение в показаниях счётчика и увеличение оплаты,
  • либо уменьшение в показаниях счётчика и уменьшение оплаты,
  • либо при случайном совпадении потребления электроэнергии с соседями не обнаружить изменений в показании счётчика.

Следовательно, можно будет сделать перерасчёт и определить долг соседям или причитающуюся нам сумму от соседей. Но это сделать сложнее!

Если сотрудники электрофирмы, в силу каких-то причин, не подтвердят факт переключения счетчика, то перерасчёта не будет.

4. Обнаруживаем, что наш счётчик некоторое время назад поменяли на счётчик соседей.

Тогда мы должны в прошлых показателях обнаружить:

  • либо значительное резкое увеличение в показаниях счётчика и резкое увеличение оплаты,
  • либо значительное резкое падение в показаниях счётчика и резкое уменьшение оплаты, вплоть до ее исчезновения,
  • либо при случайном совпадении показаний со счётчиками соседей не обнаружить изменений из-за подмены счётчика.

Такая смена счётчиков маловероятна. Но если это произошло, то сложно сделать перерасчёт и определить наш долг соседям или причитающиеся нам деньги от соседей.

Таким образом, правильный перерасчёт будет зависеть от четкого установления даты неправильного подключения вашего счётчика. Если это неправильное подключение было в начале подключения счётчика, в силу ошибки электрофирмы, то перерасчет будет сделан.

Если неправильное подключение было сделано соседями и неизвестна дата такого подключения (недавно или давно), то перерасчёт сделать будет трудно. Соседи могут сказать, что подключили неправильно только недавно, а до этого платили правильно.

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