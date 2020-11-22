Походы Саргона в Элам. Немного о подвигах древнего аккадского «цезаря»

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22 ноября 2020, 13:06 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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Саргон Великий – один из самых знаменитых аккадских завоевателей. Жил и правил он за долгие тысячелетия до нашей эры. Начало его царствования, по официальным данным, датируется 2316 годом до рождества Христова. Для основания столицы своего царства Саргон выбрал малоизвестный город под названием Аккаде. Между тем, руины его до сих пор так и не были обнаружены. Согласно литературным источникам, он мог располагаться недалеко от Вавилона. Из-за названия города, всё царство вскоре стало называться Аккадским. Такое же название получил и восточносемитский язык, который был популярен в той местности. Поначалу все считали Саргона Великого мифическим персонажем, но вскоре были обнаружены исторические документы, свидетельствующие о его реальном существовании.

Саргон прославился, как один из первых завоевателей в Месопотамии. Его вполне можно назвать «аккадским цезарем». Во время своих походов он расширил Аккадское царство настолько, что оно продвинулось до самой Сирии. Лакомым кусочком для Саргона стал Элам. Там ещё не было объединённого государства. В те времена эти земли населяло множество разных народов и племён, которые основали свои собственные города. Каждый город тогда являлся отдельным царством. Для расширения империи Саргон реформировал армию, сделав её по сути самой профессиональной на востоке. Помимо народного ополчения городов, у аккадского правителя имелось 5400 постоянных воинов. Эти солдаты кормились за счёт царской казны. Основную военную силу представляла собой пехоту. Она, как правило, состояла из крепких бойцов, носившие прочные щиты и копья. В доспехах тогда ещё никто по полю боя не разгуливал.

Элам покорился Саргону весь, что стало настоящим фурором для жителей окрестных царств. Такого расширения Аккада никто не предвидел. Были полностью захвачены такие крупные города как Уруа, Аван и Сузы. Аккадцы захватили множество пленников, среди которых были не только крупные сановники, но и даже цари. Датировочные формулы Саргона ясно говорят о полном уничтожении и разграблении города Уруа. Считается, что все пленённые правители так и не были казнены. У Саргона был отличный выбор – превратить Элам в аккадскую провинцию. Но, судя по многим данным, он не стал этого делать, а оставил прежних властителей на своих местах. Однако все они лишались независимости и признавали верховную власть Саргона Аккадского. Можно вполне сказать, что он сделал их своими вассалами.

После завоевания Элама Саргон предпринял попытки захвата и других государств, в основном представлявших собой сплошные независимые города. Точных данных о военных походах царя имеется слишком мало. Историки тщательно исследует все материалы того периода, и на их основе составляют собственную хронологию. Считается, что после Элама Саргон захватил державу Кутиев и земли Луллубеев. Как именно происходили завоевания, никто не знает. Есть только лишь упоминания. Также отмечается, что Саргон покорил земли Субарты. Местные племена не раз совершали походы на Аккадское царство, чтобы поживиться и захватить побольше рабов. Саргон отомстил субартанцев и завоевал их государство. Захваченную добычу он сразу же отправил в столицу, тем самым «обнулив» все достижения врагов. Более того, некоторые историки заявляют о походах Саргона в земли будущей Ассирии. В городе Ниневия позднее была обнаружена голова статуи, считающаяся изображением самого аккадского властителя.

В общей сложности, Саргон находился у власти 55 лет. Это был один из самых интересных и таинственных государей Аккада. Тот, кто ещё задолго до создания крупных империй, сумел построить весьма могущественное государство, которое внушало страх всем окружающим странам. Также есть данные, что Саргону удалось разрушить Вавилон, один из древнейших и загадочных городов Востока. В самом конце правления, по хроникам летописцев, бог Мардук прогневался и наслал на Аккад многочисленные несчастья и бедствия. Это была своего рода месть со стороны Богов за уничтожение Вавилона. В северной Месопотамии начался голод, повлекший за собой массовые восстания. Вассальные правители уже не желали подчиняться аккадскому узурпатору. Саргону так и не удалось их подавить, и он умер в самом закате своей славы. К сожалению, отсутствие подробной информации не позволяет полностью расписывать его походы и завоевания, а также не позволяет детально рассмотреть подробности его смерти. Уже хорошо то, что мы имеем хотя бы эти сведения.