Дело об убийстве ​ «колбасного короля» Маругова, видимо, обрастёт ещё множеством криминальных подробностей​

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21 ноября 2020, 20:56 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

2 ноября 2020 года ночью в Истре был застрелен крупный предприниматель Владимир Маругов, также известный как «колбасный король». Убийцы ворвались в его дом, когда тот был в бане с женой.

Они взяли семью в заложники и стали вымогать деньги. Супруге удалось вырваться наружу и вызвать полицию. Но когда силовики прибыли на место преступления, Маругов был уже мёртв. Преступники застрелили его из арбалета. Позднее полицией был обнаружен первый подозреваемый. Его звали Александр Мавриди, и родом он был из Средней Азии. В его квартире нашли прикованного к кровати пенсионера. Как оказалось, он не раз запугивал одиноких пожилых людей, у которых не оставалось родственников. Его также подозревают в мошенничестве по отношению с квартирами одиноких в Москве и Подмосковье.

Буквально недавно, 19 ноября, был пойман второй подозреваемый в деле Маругова. Второй человек также был «полон злодеяний» и принадлежал к разряду опасных преступников. Его имя – Паша Ахмедов. Несколько лет назад преступники взяли в заложники адвоката, которого долго удерживали в одной из квартир. В ОПГ отжали у пленённого три московских квартиры общей стоимостью более 50 миллионов рублей. Спустя много лет, Ахмедов, вероятно, решил поживиться и на Маругове. Злоумышленник уже был допрошен и в скором времени ему предъявят обвинение в убийстве предпринимателя. Родственники погибшего надеются, что законы РФ отправят всех членов банды на долгое время за решётку, и тогда справедливость восторжествует.