Приравнять к террористам. Тихановская считает Лукашенковский ОМОН врагами народа Белоруссии

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21 ноября 2020, 12:46 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Политический кризис в Белоруссии, возникший ещё в августе месяце, уже начинает напоминать настоящую гражданскую войну. И её инициатором были явно не оппозиционеры, а именно провластные структуры во главе с самим Лукашенко. Мало того, что выборы 9 августа были сфальсифицированы, так ещё и мирные протесты стали подавляться силовыми методами. ОМОНовцы и милиционеры спокойно избивали мирных граждан, вышедших просто высказать своё мнение. Проходили слухи о жестоких, почти гестаповских пытках в отделениях. По многим данным, победа на выборах президента досталась именно Светлане Тихановской. Александр Григорьевич же получил либо 3 процента, либо чуть побольше. Вместо того, чтобы уступить своему народу, он объявил ему войну.

Расправы над мирными жителями, избиения и пытки стали нормой для современной Белоруссии. Силовики умудрились разогнать с помощью светошумовых гранат даже акцию пенсионеров. Они не церемонились ни с кем, ни с детьми, ни со стариками, ни с женщинами. На видео не раз показывалось, как милиционеры без жалости наносили удары невинным женщинам, всего лишь высказывающим свою точку зрения. Светлана Тихановская уже давно наблюдает за ситуации в родной стране. По политическим соображениям она была вынуждена покинуть Беларусь, но продолжила руководить восстанием извне. Координационный совет оппозиции до сих пор активен. Люди намерены добиться наказания для Лукашенко и его аппарата. Тихановская для этого встретилась с министром иностранных дел Нидерландов Стефаном Блоком и обсудила с ним международные расследования преступлений Александра Григорьевича.

Всё, что творится в Белоруссии – недопустимо даже в странах с гибридным режимом. Применение насилия против мирных демонстрантов должно караться. Иначе это может привести к реальному кровопролитию. Начнут гибнуть люди, а Лукашенко будет по-прежнему заявлять о внешней агрессии, не признавая своё поражение на выборах. Уже каждый начинает понимать, что в РБ поднялись далеко не оппозиционеры и не «прозападные радикалы», а почти все местные жители. Это не что иное, как народное восстание против незаконной узурпации власти. Тихановская намерена прекратить эти военные преступления и сообщила на встрече с Блоком о своём решении признать силовые структуры Белоруссии террористической организацией. Она попросила международное сообщество поспособствовать ей в решении данного вопроса. Глава внешнеполитического ведомства Нидерландов согласился помочь. Вероятно, Лукашенко ждёт очень суровое и мрачное будущее, если он вовремя не остановится и не признает, что на этот раз проиграл стопроцентно.