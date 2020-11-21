Страшнее ковида. Меркантилизм, как вирус современного общества

Аргументы Недели → Мнение 13+

21 ноября 2020, 12:36 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Конец ХХ века стал для человечества фатальным в плане духовного развития. Речь сейчас идёт не только о России, но и о многих странах мира, где появилась новая опасная зараза. Зараза получила название Меркантилизма. Зараза, которая начала с бешеной скоростью поражать все общественные слои. На сегодня эта болезнь уже почти полностью охватила человеческую цивилизацию. Бороться с ней будет, пожалуй, посложнее, чем с тем же «ковидом» или малярией. Меркантилизм – это настоящая «бубонная» чума, от которой порою кажется, что нет спасения. Эта жестокая болезнь уничтожает людей тысячами, разрушает семьи, разлагает общественную систему. Она рушит даже целые государства. Меркантилизм в прямом смысле ставит крест на духовном развитии человечества. И с этой угрозой мы пока совсем не справляемся.

В современном обществе стало популярным, что семьи строятся лишь вокруг крепких и надёжных источников дохода. То есть, капитал становится основой для семьи и её казалось бы нерушимым обелиском, на котором всё держится. Но как только всё это заканчивается из-за внешних (или внутренних) обстоятельств, семья начинает стремительно разрушаться. Беда в том, что меркантилизм в современном мире заставляет людей уже с юных лет не задумываться о духовности и о помощи ближнему, а лишь думать о собственной выгоде. Эгоизм и меркантилизм друг другу родственники. Человек, рассчитывающий получить выгоду от другого – не более, чем просто эгоист. В случае с построением семьи, это приводит к настоящим катастрофам и даже преступлениям. Меркантилизм также очень недалёк от дарвинизма. Если человек не способен самолично создать себе платформу, ему никто не поможет, и он, по сути, обречён на гибель. Помогать кому-то и подавать руку милосердия не входит в идеологию меркантилизма. В меркантилизме нет ни Бога, ни духовного пути, ни даже моральных ценностей. Ради выгоды – готовность на всё, даже на предательство близкого друга или родственника.

Возьмём хотя бы пример с отдельным человеком. Назовём его хоть просто Иваном. Это мужчина, который всего добился сам. Он женат на знойной красотке из высшего общества. Растит пятилетнюю дочку. Его заработок составляет от 500 000 рублей в месяц. Для того, чтобы достичь сего успеха Иван потратил множество усилий и нервов. Его подставляли не раз на прошлых работах, он едва не расставался с жизнью, его бизнес долгое время висел на волоске. Но благодаря силе и устойчивости, Иван выдержал все испытания и пришёл к той жизни, к которой давно стремился. Однако когда ему исполняется 38, случается беда. Внезапно заболевает его мама, причём диагноз весьма серьёзный – рак крови. Ему приходится тратить всё, лишь бы спасти собственную мать. Ранее он почти всё время посвящал работе, но теперь понимает, что женщина, даровавшая ему жизнь, намного главнее всех этих миллионов. Естественно, на это уходит некоторая часть доходов. Затем заболевает отец, именно в этот момент случается инсульт, приводящий к параличу. В итоге, доходы, получаемые Иваном от бизнес-деятельности, уходят в основном на больных родителей. И что получает Иван от окружающих? Сострадание и помощь? Как правило, всё наоборот. Так как его жена предпочла выйти за Ивана лишь из-за его высокого заработка, в семье тут же начинается разлад. Доходы-то ведь уменьшились, и красивой жизни уже не видать. Сама она предпочитает не работать совсем. Бизнес-партнёры, так же склонные к вере в прибыль, уже не видят в Иване надёжную и твёрдую силу, и сразу же начинают строить козни. Жизнь некогда успешного бизнесмена превращается в кошмар.

Всё заканчивается тем, что у Ивана умирают оба родителя. При этом деньги потрачены просто колоссальные. За это время от него успевает уйти красавица-жена, понимающая, что той благостной жизни пришёл конец. Ведь после смерти родителей Иван впадает в депрессию, и уже ничего не хочет делать. Он слишком любил их и слишком долго отдавал им всё. Но окружающие его совсем не понимают. У Ивана разваливается вся бизнес-система, которую он так долго создавал, холил и лелеял. Партнёры либо уходят, либо организуют целую серию «подстав». Люди, которые казались для Ивана близкими друзьями, в миг становятся никем или даже врагами. Он не получает никакой поддержки, а депрессия, между тем, развивается и превращается в опасную психическую болезнь. Он начинает пить, глубоко уходить в себя. Всё, что вокруг, становится для него совершенно ненужным. Он понимает, что люди общались с ним лишь ради выгоды или прибыли. На его проблемы были всегда всем наплевать. В итоге, Иван берёт старое охотничье ружьё и стреляет себе в висок. Грустная история, не правда ли? Но к сожалению, она очень правдива. Ведь в жизни Ивана не было почти ни одного человека, который ценил бы его внутренний мир и был с ним не ради бизнеса, а лишь ради него самого. Только лишь его собственные родители, которым он посвятил всю жизнь. Но из-за обилия меркантилизма в своём кругу, Иван понимает, что его родители были самыми достойнейшими из всех людей на планете. Потому что в них меркантилизма не было. Родителям он был нужен не из-за обилия миллионов на счету в «Райффайзене», а из-за того, что он был их сыном. За то, что они видели в нём хорошего и доброго человека, склонного к состраданию и к помощи ближнему. Безумно жаль становится несчастную пятилетнюю дочку, которая уже никогда не увидит отца.

К большому сожалению, история Ивана весьма правдоподобна. Конечно, не все стреляют себе в висок. Самоубийство – это трусость и, по сути, дезертирство из жизни. Но бывает, что многим людям не удаётся преодолеть столь страшную депрессию. Они понимают, что вся их жизнь, построенная лишь вокруг капитала и прибыли, на самом деле лишена главного – Любви. Меркантилизм и любовь несопоставимы. Они никак не соотносятся друг с другом, никак не соединяются. Они не могут сосуществовать вместе. Это два просто несовместимых понятия. Желание удовлетворения собственного выгоды рано или поздно приводит к трагедии. Ведь когда-нибудь всё заканчивается. И получается так, что меркантильно настроенные пары очень часто распадаются из-за прекращения финансовых потоков. Но где же Бог, где духовный путь, где единение, где в конце концов настоящая семья? Семья, как единое целое? Семья, где царит любовь и понимание? Семья, где царит всеобщая поддержка? Ничего этого при меркантилизме просто не бывает. Лишь только прибыль и деньги. Прибыль и деньги, и более ничего. Поэтому тем, кто считает, что капитал и финансовая успешность – это главное в жизни, стоит серьёзно задуматься о том, что бывает тогда, когда эта самая успешность сходит на нет. Неужто деньги ставятся выше, чем человеческая жизнь? Человеческая жизнь бесценна. Но из-за этого зловещего вируса она становится почти ничем. Меркантилизм действительно похож на вирус. И он куда опаснее любой микробиологической угрозы.