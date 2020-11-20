Он был худшим из людей ещё во времена Республики. Немного об Арманде Айсарде, главном приспешнике Палпатина из «Звёздных войн»

Аргументы Недели → Мнение 13+

20 ноября 2020, 21:35 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Арманд Айсард был одним из главных палпатиновских служак во времена заката Галактической республики. Недавно он ещё пребывал на задворках Старого Канона, но впоследствии, его включили в новую сюжетную линию и одобрили как каноничного персонажа. По ранее созданным хроникам, Айсард был злодеем ещё задолго до провозглашения Империи. Арманд не знал, кем именно является его покровитель и герой, канцлер Палпатин, но при этом он был предан ему настолько, что готов был подставить сотни людей по одному его приказу. Директора Айсарда вполне можно назвать редкостным негодяем, коим он являлся всю свою долгую жизнь.

Во времена Войн Клонов этот человек занимал должность руководителя Сенатского бюро разведки. С самого избрания Палпатина канцлером Айсард был ему предан и активно работал в его главном офисе на Корусанте. Сослуживцами директора разведки были такие же самые прихлебатели ситхов, как Кинман Дориана (который вообще поклонялся тьме), Джанус Гриджатус и Сейт Пестаж. Занимался Айсард, грубо говоря, «подставными делишками». До начала Войн Клонов он спокойно расчищал дорогу Палпатину, предпочитая отправлять на завалы истории всех, кто якобы получал взятки и вёл дела с преступными картелями. На деле же это были ни в чём не повинные люди, просто не поддерживающие канцлера и осуждающие его. С такими вот «оппозиционерами» Айсард разбирался жестоко и беспощадно.

После начала Сепаратистского кризиса и последующего за ним Войн Клонов, Арманд занимался борьбой с провокаторами и пособниками Дуку, при этом не забывая про фирменные «расчистки дорог». В Среднем Кольце он уволил до 30 директоров служб безопасности, как выяснилось, тоже по ложным обвинениям. Все эти люди критиковали Палпатина и имели собственную точку зрения на то, что творилось вокруг. Айсард навечно лишил их своей карьеры. В секторе Слуис Арманд организовал слежку за местными соцсетями в Голонете (галактический интернет во вселенной «ЗВ»). Когда его агенты обнаружили экстремистов, пытавшихся заявлять об отделении Слуиса, директор закрыл Голонет и устроил охоту на всех несогласных. Журналистам он заявил, что эти действия не имеют ничего против свободы слова, и всё было сделано лишь во избежание присоединения сектора к КНС.

Айсард занимался не только запугиванием и расчищением дорог для власти Палпатина. Он действительно успешно работал на Республику и не раз защищал её от террористических атак. Так что было в нём и что-то хорошее, например, чрезмерная враждебность к КНС. Подрывников, действующих во славу сепаратистов, Айсард выслеживал и ловил. Впрочем, он следил и за тем, чтобы многие планетарные правительства не воспользовались случаем Войн Клонов и не объявили независимость. Любой сепаратизм, даже не относящийся к объединению Дуку, беспощадно карался. Арманд не терпел любые антиправительственные настроения, и даже к мирным акциям протеста он относился как к проявлениям враждебности. Когда на Корусанте вспыхнули антивоенные митинги, он приказал Сенатской страже жёстко подавить их.

Арманд Айсард умудрился спасти Республику от военного краха в самом начале Войн Клонов. Когда Сепаратисты объявили о создании своего государства, их объединение обладало достаточно современным военным флотом. Республика отставала от технологий своего врага. Всему виной было то, что Техносоюз, возглавляемый расой скакоан, отошёл к Конфедерации. Чтобы сократить отставание от КНС, Айсард назначил на должность в аналитическом бюро разведки барона Тагге, главу крупнейшей технокорпорации в Республике. Более того, именно Арманд стал инициатором создания особых групп клонов-спецназовцев (коммандос), предшествующих имперским штурмовикам-теням. Эти супербойцы занимались тайными операциями и диверсиями в тылу противника. Ключевые подразделения «Клонов-теней» находились под личным руководством Айсарда. Арманд считал этих бойцов универсальными солдатами, за которыми будущее Галактики. К джедаям же он относился с крайним недоверием и не терпел их вмешательства во все дела военных. Правда иногда ему всё же приходились с ними сотрудничать, особенно во время операции на Празитлине, когда целая система едва не перескочила в лапы к Дуку.

Презрение и нелюбовь к джедаям, а также собачья преданность Палпатину, в конечном итоге заставили Айсарда полностью перейти под власть Империи. Он охотно поддержал инициативу верховного канцлера о преобразовании Республики в монархическую державу. Узнав о заговоре джедаев, Арманд присоединился к охоте на них и объявил их государственными преступниками. Он также участвовал в совместных операциях с Дартом Вейдером. Известно, что Арманд Айсард арестовал нескольких крупных сенаторов по подозрению в антиимперских настроениях. Естественно, никто из них не ушёл от ответа, так как в установившемся Новом Порядке любые несогласные погибали мучительной смертью. Айсард продолжал руководить уже Имперским бюро разведки, вплоть до смерти от рук собственной дочери, агентессы Исанн.